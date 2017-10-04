Перу, 5 октября, 2017, 00:06 — ИА Регнум. В центральной части Перу военно-транспортный самолет Ан-32 перуанских ВВС после приземления в аэропорту врезался в стену полицейского участка, сообщает телеканал «Россия 24».

Oleg V. Belyakov Военно-транспортный самолёт Ан-32

По информации телеканала, инцидент произошел в аэропорту города Масамари. Самолёт после приземления не удержался в пределах взлетно-посадочной полосы и врезался в здание полицейского участка.

Из 40 пассажиров и членов экипажа Ан-32 никто не пострадал. Здание, с которым столкнулся самолет, получило серьезные повреждения.

По предварительным оценкам, причиной ЧП могут являться последствия сильного дождя, прошедшего в районе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в результате крушения военного самолёта, произошедшего в Демократической Республике Конго, погибли трое граждан России из состава экипажа самолета.