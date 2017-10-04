Барселона, Испания, 4 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Каталонцы разочарованы позицией, которую занял король Испании Филипп VI в вопросе референдума о независимости региона, сообщили местные СМИ, ссылаясь на заявление, которое сделал глава региона Карлес Пучдемон.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Заявления короля Испании, которые он сделал 3 октября по вопросу каталонского референдума, «разочаровали людей Каталонии, которые ценили короля и в трудные моменты помогали. Люди Каталонии ожидали от короля другого тона, призыва к диалогу и согласию», — заявил Карлес Пучдемон.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября король Испании обвинил власти Каталонии в нарушении конституции страны и выразил уверенность в сохранении целостности Испании.

В свою очередь, 4 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон в интервью ВВС заявил, что Каталония объявит о независимости в ближайшие несколько дней.

Напомним, 1 октября на референдуме по вопросу независимости Каталонии от Испании 90% его участников проголосовали за независимость. Власти Испании препятствовали проведению плебисцита, охарактеризовав опрос как проявление сепаратизма. В частности, 1 октября полиция заблокировала более тысячи избирательных участков из тех, где собирались голосовать жители Каталонии.