Вашингтон, 4 октября, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Председатель комитета сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (Северная Каролина) заявил, что сенатское расследование по делу о так называемом «вмешательстве России» в американские президентские выборы 2016 года будет завершено к концу текущего года. Об этом Берр заявил сегодня, 4 октября, на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ринг

«У нас нет какого-то официального крайнего срока. Но мы надеемся представить данные по вмешательству РФ до начала первичных выборов 2018 году. Таким образом, это должно произойти где-то в нынешнем году», — сказал Берр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема «вмешательства России» в ход выборов президента США была вброшена в американское информационное пространство Демократической партией и её кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон.

С помощью этой лжи (реальных доказательств подобного вмешательства до сих пор никто не предъявил) Клинтон рассчитывала занизить рейтинг Трампа и победить, но её расчёты не оправдались.

После прихода Трампа к власти, демократы не смирились в поражением и продолжили использовать ложь о «вмешательстве России» для давления на команду Трампа. Развернув массовую антироссийскую истерию в СМИ, демократы смогли добиться отставки ряда членов команды Трампа, а также создать независимое от министерства юстиции расследование «вмешательства России».

Однако до сих пор никто так и не предъявил хоть каких-нибудь результатов этих расследований, а также доказательств того, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.