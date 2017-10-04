Махачкала, 4 октября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Сотрудниками полиции Дагестана 4 октября уничтожены двое боевиков, ранее объявленных в розыск, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

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По информации правоохранительных органов, боевики были убиты в ходе перестрелки в районе села Качалай Бабаюртовского района Дагестана. В столкновении получил ранение один из участвовавших в операции полицейских.

По предварительным данным, уничтоженными боевиками являются жители села Новогеоргиевка Кизлярского района республики Дагестан 1993 и 1983 годов рождения. Оба они являлись членами «Кизлярской» бандгруппы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Мещанский суд Москвы арестовал по подозрению в терроризме двоих уроженцев Дагестана. Суд арестовал их на два месяца. Работая на одной из столичных строек сторожами, они входили в так называемую спящую ячейку террористической группы, управлявшуюся из-за границы.