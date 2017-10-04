В центре Одессы совершено покушение на замглавы облсовета
Одесса, Украина, 4 октября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В Одессе совершено покушение на первого зампредседателя одесского областного совета Олега Радковского, передаёт 4 октября местное издание «Думская».
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Олег Радковский
По данным полиции, неизвестные трижды выстрелили в Радковского, когда тот выходил из ресторана в центре города.
Чиновник получил ранения в ногу, руку и поясницу. Его жизни ничто не угрожает.
По предварительной информации, стрельба велась из малокалиберной винтовки.
На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Выясняются подробности произошедшего.
Олег Радковский — крупный одесский предприниматель. Член партии «Батькивщина», возглавляемой экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.