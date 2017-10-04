Одесса, Украина, 4 октября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В Одессе совершено покушение на первого зампредседателя одесского областного совета Олега Радковского, передаёт 4 октября местное издание «Думская».

Oblrada.odessa.gov.ua Олег Радковский

По данным полиции, неизвестные трижды выстрелили в Радковского, когда тот выходил из ресторана в центре города.

Чиновник получил ранения в ногу, руку и поясницу. Его жизни ничто не угрожает.

По предварительной информации, стрельба велась из малокалиберной винтовки.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Выясняются подробности произошедшего.

Олег Радковский — крупный одесский предприниматель. Член партии «Батькивщина», возглавляемой экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.