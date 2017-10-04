Лондон, 4 октября, 2017, 22:47 — ИА Регнум. На севере Лондона сотрудниками полиции 4 октября из-за угрозы взрыва оцепили район станции метрополитена Angel Station, сообщает газета «Известия».

Станция лондонского метро Angel Station

По информации издания, движение поездов метрополитена на этом участке остановлено, проводится эвакуация пассажиров и сотрудников.

По предварительной информации, эти меры безопасности реализуются из-за обнаружения на станции подозрительного бесхозного пакета. Станция закрыта для пассажиров и работников метрополитена, у входа стоят патрули полицейских.

Пресс-служба муниципалитета Лондона подтвердила представителям СМИ, что станция Angel Station закрыта по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Париже возле стадиона «Парк де Пренс» было обнаружено самодельное взрывное устройство из четырех газовых баллонов, приводящееся в действие звонком с мобильного телефона.