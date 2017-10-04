Москва, 4 октября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Россия ратифицировала конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей и иных спортивных мероприятий. О получении соответствующей грамоты от российской стороны сообщила 4 октября пресс-служба Совета Европы.

David Wilson Футбольные фанаты

Новая европейская конвенция призвана заменить конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий от 1985 года. Документ был открыт для подписания в июле 2016 года и вступает в силу с 1 ноября 2017 года.

Россия стала четвёртой страной, которая ратифицировала конвенцию. Ранее документ ратифицировали Франция, Польша и Монако.

Новое соглашения нацелено на усовершенствование международного сотрудничества между правоохранительными органами при решении задач по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях. Конвенция предусматривает более полное информирование, обмен данными и опытом передовым между силами полиции разных стран.

Одной из ключевых целей конвенции также заявлено вовлечение полиции и местных властей в работу с футбольными клубами и болельщиками, направленную на искоренение хулиганства.

Конвенция предусматривает и ряд предупредительных мер в отношении как зачинщиков и участников беспорядков, так и стран, на территории которых происходят акты насилия. В числе таких мер — запреты стадионам на проведение соревнований, санкции в отношении стран, где имели место случаи хулиганства, или гражданство которых имеют нарушители. Самим зачинщикам беспорядков может быть ограничен выезд на спортивные мероприятия за рубеж.

Напомним, Россия в следующем году принимает чемпионат мира по футболу. Матчи финальной стадии мирового первенства будут проходить в период с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.