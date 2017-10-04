Вашингтон, 4 октября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Финансисты Белого дома попросили не воспринимать буквально заявления президента США Дональда Трампа о списании долга Пуэрто-Рико перед Вашингтоном.

The National Guard Ликвидация последствий урагана «Мария» в Пуэрто-Рико

Такое заявление сделал 4 октября директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни в беседе с представителями телеканала CNN.

Мик Малвейни подчеркнул, что слова Трампа о возможности списания долгов Пуэрто-Рико на сумму $74 млрд не надо воспринимать буквально.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома добавил, что администрация США конечно окажет помощь пострадавшему от урагана «Мария» Пуэрто-Рико, но все-таки остров должен продолжить реструктуризацию своей задолженности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, посетивший Пуэрто-Рико после удара по острову урагана «Мария», заявил, что масштабный государственный долг Пуэрто-Рико в объеме $74 млрд скоро будет ликвидирован.

О начале реструктуризации государственного долга в Пуэрто-Рико было объявлено 3 мая 2017 года в Пуэрто-Рико.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в результате урагана «Мария» более трех млн домов на острове остались без электроснабжения, у многих зданий отсутствуют крыши, масса жители до сих пор страдает от последствий наводнений. Глава ведомства по управлению стихийными бедствиями в Пуэрто-Рико Абнер Гомес заявил, что «ураган однозначно разрушил остров».