Москва, 4 октября, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на вспышку заболевания чумой на Мадагаскаре с зафиксированными случаями летального исхода. Соответствующее заявление 4 октября распространила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мадагаскар

По данным министерства здравоохранения Мадагаскара и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за период с августа по октябрь 2017 года в стране зарегистрировано по меньшей мере 114 случаев заболевания чумой среди людей, более 20 из которых завершились летальным исходом.

Отмечается, что вспышка заболевания распространяется на крупные города страны, в том числе Антананариву и Туамасин. Зафиксировано также большое число лёгочных форм инфекции.

Причиной вспышки чумы во ВОЗ называют плохие санитарные условия жизни населения и ненадлежащий доступ к медицинским услугам на Мадагаскаре. В связи с ситуацией в этой стране 3 октября ВОЗ повысила международный уровень реагирования на вспышку чумы. На Мадагаскар направлены специалисты всемирной организации для взаимодействия с местными органами власти и оказания технической помощи.

«Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок и предлагает обращаться на сайт Роспотребнадзора при необходимости дополнительных разъяснений», — заявляют в ведомстве.