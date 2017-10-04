Москва, 4 октября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова вошёл в топ-100 ежегодного предметного рейтинга вузов Times Higher Education (THE) в разделе «Образование». Ещё по трём направлениям российские вузы вошли в топ-200.

Евгений Лансере. Ломоносов в Германии. Ученый диспут. 1900 — 1910

Предметный рейтинг «Образование» составляется в этом год впервые. МГУ занял в нём 97-ю строчку.

В разделе «Социальные науки» лучшим и российских вузов также оказался МГУ, заняв место в группе 126−150. Высшая школа экономики заняла место в группе 176−200, Казанский федеральный университет — в группе 201−250, Санкт-Петербургский государственный университет — в группе 301−400.

В предметном рейтинге «Бизнес и экономика» самую высокую позицию среди российских вузов занимает ВШЭ (группа мест 101−125). В топ-200 этого рейтинга впервые вошёл Казанский федеральный университет (группа мест 176−200).

Лидером рейтингов «Образование» и «Бизнес и экономика» стал Стэнфордский университет, а рейтинг «Социальные науки» возглавил Оксфордский университет.

При составлении предметного рейтинга британское издание учитывало 13 индикаторов эффективности, которые были сгруппированы по пяти направлениям с учетом их специфики для конкретных научных областей: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).