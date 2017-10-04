Варшава, 4 октября, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Для энергетической системы Польши закупался уголь из Донбасса, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский. Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

По словам министра Кшиштофа Тхужевского, Польша закупила в ДНР порядка 11 тысяч тонн угля антрацитной группы.

«Произошла поставка угля, 11 тысяч тонн. Похоже, что из Донбасса», — заявил министр энергетики Польши.

По словам польского министра, в документах по этой сделке было указано, что уголь добыт в России, однако авторы публикации настаивают, что владельцы торговой организации, поставившей этот уголь в Польшу, работают с предпринимателями Донбасса.

Стоит отметить, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик прокомментировал эти сообщения, заявив, что покупатели донецкого угля являются финансистами режима сепаратистов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев, не сумев добиться своих целей военным путем, организовал торговую блокаду ДНР и ЛНР.