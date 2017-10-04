Путин отправил губернатора Приморья Владимира Миклушевского в отставку
Москва, 4 октября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба президента России.
Сообщается, что указом президента Миклушевский освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.
Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».
Про Тарасенко известно, что он родился во Владивостоке 9 августа 1963 года.
В 1985 он закончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».
В 2006 году Тарасенко получил третье высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Российском государственном социальном университете. Ему была присвоена квалификация «экономист».
В 2010 году ему была присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.
Кроме того, у Тарасенко есть действующий диплом капитана.
За последние пять лет Тарасенко сменил пять мест работы. С апреля 2008 по февраль 2010 года он работал заместителем директора департамента управления делами и имущественным комплексом государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
С декабря 2010 года по январь 2012 года последовательно занимал должности, начиная с главного экономиста до советника заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк».
С марта 2012 по июнь 2013 года последовательно занимал должности заместителя руководителя, руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
В июле 2013 года он перешёл на работу в ФГУП «Росморпорт», где стал генеральным директором.
Тарасенко отмечен множеством наград.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, череда губернаторских отставок началась 25 сентября, когда Владимир Путин уволил с поста губернатора Самарской области Николая Меркушкина. На следующий день, 26 сентября, ушёл в отставку глава Нижегородской области Валерий Шанцев. 28 числа свой пост покинул губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября распрощался с должностью «по собственному» губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.