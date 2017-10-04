Москва, 4 октября, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба президента России.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Андреем Тарасенко

Сообщается, что указом президента Миклушевский освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.

Kremlin.ru Владимир Миклушевский и Владимир Путин во время посещения выставки «Улица Дальнего Востока». Владивосток, 5 − 8 сентября 2017 года

Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

Про Тарасенко известно, что он родился во Владивостоке 9 августа 1963 года.

В 1985 он закончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер».

В 2006 году Тарасенко получил третье высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Российском государственном социальном университете. Ему была присвоена квалификация «экономист».

В 2010 году ему была присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.

Кроме того, у Тарасенко есть действующий диплом капитана.

За последние пять лет Тарасенко сменил пять мест работы. С апреля 2008 по февраль 2010 года он работал заместителем директора департамента управления делами и имущественным комплексом государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

С декабря 2010 года по январь 2012 года последовательно занимал должности, начиная с главного экономиста до советника заместителя председателя правления ОАО «Россельхозбанк».

С марта 2012 по июнь 2013 года последовательно занимал должности заместителя руководителя, руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

В июле 2013 года он перешёл на работу в ФГУП «Росморпорт», где стал генеральным директором.

Тарасенко отмечен множеством наград.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, череда губернаторских отставок началась 25 сентября, когда Владимир Путин уволил с поста губернатора Самарской области Николая Меркушкина. На следующий день, 26 сентября, ушёл в отставку глава Нижегородской области Валерий Шанцев. 28 числа свой пост покинул губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября распрощался с должностью «по собственному» губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.