Москва, 4 октября, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Законопроект об ограничении гомеопатических препаратов внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Александр Бейдеман. Гомеопатия, взирающая на ужасы Аллопатии. 1857

Предлагается установить, что реклама гомеопатических лекарственных препаратов не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

Одновременно, как следует из предложенных изменений, на потребительскую упаковку гомеопатических лекарственных препаратов должна наноситься предупредительная надпись о том, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

В феврале 2017 года комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований приняла меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии». В документе указывается, что «многочисленные предложенные теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств». Кроме того, меморандум содержит обращение к совету евразийской экономической комиссии с требованием изменить маркировку гомеопатических препаратов, чтобы избежать введения в заблуждение покупателей. Академики РАН настаивают, в первую очередь, на том, чтобы на упаковках гомеопатических средств содержалась предупредительная надпись о недоказанности их эффективности.