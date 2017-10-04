Анкара, 4 октября, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции призывал своих граждан не посещать Нагорный Карабах.

Цитата м/ф «Доктор Айболит». реж. Давид Черкасский. 1985. СССР Не ходите, дети, в Африку гулять

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте МИД Турции, где Нагорный Карабах называется «оккупированные Арменией азербайджанские территории», «посещение этих принадлежащих Азербайджану районов без разрешения властей Азербайджана противоречит нормам международного права и, в соответствии с азербайджанскими законами, может привести к применению различных наказаний».

Внешнеполитическое ведомство Турции также предупреждает, что «в случае необходимости не сможет обеспечить надлежащую консульскую защиту для своих граждан, посетивших оккупированные территории», призывая их избегать подобных поездок, сообщает azatutyun.am.

На прошлой неделе бывший депутат парламента Турции, политический деятель Уфак Ураз, турецкие общественные деятели, писатели, журналисты Эрол Катырджыоглу, Саид Чакиноглу и Али Байрамоглу посетили Нагорный Карабах, после чего Генеральная прокуратура Азербайджана по факту этого визита возбудила уголовное дело, предъявив им обвинение в нарушении государственной границы страны. Азербайджанские правоохранительные органы приняли решение об аресте турецких деятелей, а МИД Азербайджана включил их в свой известный «черный список».

Ранее пресс-секретарь МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу заявил, что «посещение четырьмя гражданами Турции оккупированных азербайджанских территорий без согласования с официальными органами никоим образом не выражает официальную позицию Турции».