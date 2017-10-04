Москва, 4 октября, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Государственные деятели отличаются от политиков тем, что первые думают о будущем страны, а вторые — о предстоящих выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уинстон Черчилль

Говорят, что биографию политического лидера можно разделить на четыре этапа: сначала его не замечают, затем над ним смеются, затем с ним борются. А потом он побеждает. Эти слова, вероятно не зря приписываемые Махатме Ганди, кажется ни к какому из ныне живущих мировых лидеров не относятся так как к Путину. Мы убедились в их правоте на примере новейшей истории нашей страны. Осталось в этом убедиться нашим западным партнерам, которые все еще находятся в состоянии борьбы с Путиным.

7 октября 2017 года Владимиру Путину исполняется 65 лет. Этот юбилей президент Российской Федерации встречает на своем посту. Завершается его третий президентский срок, до новых выборов, которые по закону должны пройти 18 марта 2018 года, остается 162 дня. Но мало кто сомневается в том, что Владимир Путин победит и на этих выборах, если выставит свою кандидатуру. Трудно представить, что народ России не доверит президентский пост человеку, который практически в одиночку вернул в мировую историю почти стертую с карт мира страну.

Каким будет этот новый политический цикл для мирового лидера, которого зовут Владимир Путин? Каким будет новое президентство? И что вообще означают в перспективе первой четверти первого века нового тысячелетия само лидерство и президентство Владимира Путина? Ответы на эти и другие вопросы вы прочтете в представленном Центром политического анализа докладе.

«Путинология»: Владимир Путин в дискурсе политических наук

Он — один из величайших ныне живущих мировых лидеров. В отличие от большинства мировых лидеров он думает, прежде всего, не о себе, не о своём имидже, а о своей стране, её населении. Он силен в единоборствах, великолепно знает стратегию и тактику, и неслучайно Россия играет все большую роль в глобальной политической игре, в системе сдержек и противовесов.

Стивен Сигал

Среди заголовков зарубежных книг, посвященных Владимиру Путину, которые предлагает своим покупателям на первой же странице выдачи популярный интернет-магазин Amazon, трудно найти комплиментарные: «Путин: его низложение и грядущий коллапс России», «Новый царь: взлет и правление Владимира Путина», «Человек без лица», «Изобретение России: возвышение Путина и эпоха фальшивых новостей», «Россия как песочница для Путина: империя, революция и новый царь», «Мистер Путин — оперативник в Кремле»; «Приказано устранить: путинский режим и политические убийства», «Путинская клептократия: кому принадлежит Россия?». Подобный список не вызывает удивления в нынешнем контексте всерьез похолодавших отношений между Россией и Западом.

Но если чуть пристальнее взглянуть на заголовки зарубежных политологических публикаций о современной России, в глаза бросается одна занятная деталь: имя президента России все чаще замещает собой название нашей страны. Вот пример: «Ближнее зарубежье: Путин, Запад и борьба за Украину и Кавказ». Именно так: Путин, а не Россия. Как будто бы геополитические интересы нашей страны сводятся к желаниям и намерениям ее лидера, тогда как интересы собственно Запада, которые в данной работе представляет исключительно США, предельно имперсональны. Почему же автор не написал «Путин, Обама и борьба за…» Почему именно так — «Путин и Запад»? Оставим для другого случая разговор о том, по каким причинам американский автор лишает какой бы то ни было политической субъектности что Украину, что Кавказ, как будто это всего лишь клетки «великой шахматной доски», на которой разыгрывают свою партию настоящие игроки и согласны ли политические элиты этих территорий с ролью бессловесных фигур. Эта книга не относится к жанру агитпропа, это серьезное исследование серьезного политолога, подготовленное для издательства Оксфордского университета. И в этой книге фигура Путина заслоняет собой такую огромную страну как Россия. Интересно еще и то, что в книге политика, которую проводит на постсоветском пространстве Россия с 90-х годов прошлого века, целиком приписывается одному Путину — многое из того, что говорит сегодня Путин, реализовывалось Кремлем на постсоветском пространстве и ранее, уходя корнями даже в досоветскую историю России.

Небезынтересно проследить динамику подобных отождествлений. Если в начале 00-х в заголовках публикаций фигурировала Россия, то с конца первого десятилетия текущего века Россия становится «путинской», а уже к середине десятых Россию все чаще отождествляют с Путиным и порой заменяют его именем целую страну. Как, к примеру, если говорят об официальной власти в России, пишут «Кремль» или «Москва». Как мы убедились, касается это отнюдь не только пропагандистской и популярной литературы, но и вполне серьезных экспертно-аналитических и академических изданий.

Забавно — но факт: Путин не просто ассоциируется у западного наблюдателя с Россией, что было бы странно отрицать. Путин попросту отождествляется с Россией, а Россия — с Путиным. Это важный симптом: Путин не просто вернул Россию в заголовки книг и статей, не только создал «свою», путинскую Россию, но в глазах западного обывателя сам стал Россией. Таким образом, мы живем в мире, где тождество России и Владимира Путина является фактом.

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В отличие от западной кремленологии, заново открывшей для себя Путина в последние пять лет, чуть ли не единственный крупный всплеск дискуссий о Путине в отечественной политической науке приходится на сезон 2006−2008 годов. В этот период выходит ряд книг, таких как «Путин. Его идеология» Алексея Чадаева, «Путиниада» Андрея Ашкерова и др. Возникает целый жанр своего рода интеллектуального панегирика Владимиру Путину, в котором участвуют фигуры от Глеба Павловского до Александра Проханова. До того момента литература о Путине не выходила за рамки традиционного кремленологического жанра, где Путин выглядел не более чем назначенным ельцинскими элитами государственным менеджером. Изменение режима обсуждения фигуры Путина производит настоящий скандал. Впервые Путина предлагают понимать не как временного исполняющего обязанности главы государства, а как политического лидера.

В это же самое время с другой — либеральной — стороны Путин концептуализируется в терминах скорее негативных — например, в теориях электорального авторитаризма Владимира Гельмана и Григория Голосова, а также позднее ставшей популярной благодаря Екатерине Шульман теории гибридных режимов. Трансформация путинского формального президентства в полноценное политическое лидерство привела к схизме в политологическом цеху. В зависимости от оценки нового института состоялся раскол на критиков и лоялистов. Дискуссии о политическом лидерстве, сопровождавшиеся заново родившимся интересом к тематике суверенитета носили симптоматичный характер: в преддверии транзита власти 2007−2008 для политологов и широкой публики оставались неясными его параметры. Тезис Глеба Павловского о том, что «Путин никуда не уйдет» воспринимался как очевидность, чреватая скандалом — не ясно было как именно Путин «не уйдет».

Именно в этот момент возникают теории Путина как «национально лидера», а его президентство начинает рассматриваться в зеркале сильных президентств из истории ХХ века. Происходит своего рода кастинг путинского лидерства: Рузвельт (Александр Пятигорский), де Голль (Сергей Чернышев), Столыпин, Аденауэр и др. Часть либеральных комментаторов напомнила о желании крупнокорпоративных элит конца 90-х видеть на посту президента фигуру, сопоставимую с Пиночетом. Очевидным становится столкновение формальных обязательств института президентства и политических требований института нового лидерства.

Сегодня в отечественной литературе наблюдается затишье относительно обсуждения фигуры Владимира Путина в институциональном контексте. Отчасти такое положение дел связано с неформальным табу — поскольку любой подобный разговор с неизбежностью касается будущего как Путина, так и самого института президентства в России. Отчасти — с тем, что для леволиберального политического спектра фигура Путина имеет однозначную интерпретацию как автократа. Неформальный запрет и мнимая «очевидность» политического статуса Путина приводит к расширению поля «эзоповых» дискуссий о нынешнем президенте РФ: дискуссии о Сталине и Николае II ведутся с оглядкой на политику Путина и культурно-символический статус президента РФ. Вместо модели легитимных сильных мировых лидеров предлагаются очевидно неконсенсусные и «метафизированные» модели генсека и царя для интерпретации действий Путина на посту президента и предсказания будущего страны и самого лидера. Существует страх и одновременно запрет (то есть формула табу) на обсуждение будущего России без Путина: в лоялистском контуре это скорее запрет чем страх, в критическом — скорее страх чем запрет. Будущее России без Путина туманно, страшно, непредсказуемо и немыслимо. Таким образом, Путин становится условием мышления о России и ее будущем. Политологи-лоялисты и политологи-оппозиционеры уже не мыслят Путина, а мыслят самим Путиным: Владимир Путин стал своего рода «трансцендентальным априори» русского политического мышления. И это — другой, относящийся уже к «политической эпистемологии» смысл той же фразы Вячеслава Володина:

«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России».

Такая двойная смысловая спираль тождества России и Путина очерчивает пределы того, как мы понимаем себя, нашу власть и видим будущее нашей страны. Ниже в нашем докладе мы сделаем попытку расшифровать этот «код Путина».

Глава I. Владимир Путин: от президента слабой страны до мирового лидерства

Институт президентства в странах-лидерах: от укрепления к кризису

Начало «нулевых» — это время сильного лидерства в странах Западного мира. В США к власти приходит Джордж Буш-младший, сменив на посту Билла Клинтона. Трудно сказать, были ли Билл Клинтон сильным или слабым президентом — но его точно можно назвать одним из самых везучих и популярных американских политиков. Даже сексуальный скандал с Моникой Левински, обрушивший позиции Демократической партии, почти не сказался на поддержке Клинтона со стороны американского общества — покидая Белый дом Билл Клинтон имел рейтинг поддержки в 68%. При этом, его партия испытала несколько досадных поражений от республиканцев, а политика Клинтона вызывала неоднозначную оценку у современников, что, кстати, не позволило кандидату от демократов Альберту Гору победить республиканского кандидата Джорджа Буша младшего на президентских выборах 2000 года.

У Клинтона не было никакого противовеса в мире — рухнул Советский Союз, а Китай еще не вошел в силу. ЕС только-только приобретал статус политического субъекта. Но даже в этих идеальных условиях США получили жестокий удар от третьеразрядной страны Сомали — в ходе миротворческой операции в октябре 1993 года в Могадишо погибли 18 американских военных. Провалом также закончился план США по продвижению международного проекта, ограничивающего рождаемость. Внутри страны потерпел крах план реформирования страховой медицины. Критике подвергались кадровые решения Клинтона — в частности попытка сделать генеральным прокурором Зои Беард, которая оказалась вовлечена в махинации с неуплатой налогов. Провалилась реформа военной службы, которая предусматривала призыв гомосексуалистов в Вооруженные силы США. Наконец, нельзя не вспомнить о процессе импичмента — от власти Клинтона не отстранили, но проводить какие либо проекты законов через Конгресс ему стало крайне затруднительно.

Конечно, были и удачи — последовательный и резкий рост экономики, сокращение безработицы, профицитный бюджет. Во внешней политике, пользуясь резким падением авторитета России и в целом благожелательным отношением президента Бориса Ельцина к Клинтону, США смогли добиться расширения НАТО за пределы оговоренных Горбачевым и Бушем-старшим границ, а также расчленения Югославии в 1999 году, отделения Косово и Метохии от СРЮ.

В целом, Клинтон был успешным президентом, но, конечно, на фоне Буша-младшего с его концепцией лидерства Америки, он теряется. США получили одного из самых сильных лидеров за все время своей истории именно после победы Буша в 2000 году.

Резкий рост популярности Буша произошел после терактов 11 сентября 2001 года — решительные действия 43 президента США по борьбе с терроризмом внутри страны и на внешней арене не могли не привести к тому, что уровень поддержки Буша-младшего составил 90% — небывалая для США цифра. Но и до терактов Буш успешно продвигал свои политические инициативы. Так, несмотря на критику демократов и даже части республиканцев, Конгресс в июне 2001 года принял масштабную программу сокращения налогов на 1,3 трлн долларов. Внутри страны было создано Управление внутренней безопасности — силовые органы получили неограниченные права. Во внешней политике США становятся не просто гегемоном, они фактически диктуют миру свою волю, невзирая на законность. Если в ситуации с наказанием талибов в Афганистане США соблюдали еще какой-то политес, то вторжение в Ирак произошло вопреки позиции ООН, а также многих стран, в том числе — Германии, Франции и России. И в Ираке и в Афганистане США добились своих военных целей за чрезвычайно краткий период. Но реализовать политические задачи Вашингтон так и не смог — волна террора и сопротивления в этих странах привели к затягиванию операций, к дополнительным потерям, расходам, а в перспективе — к снижению авторитета США в мире. Однако в текущем режиме действия американского президента не могли не подтвердить его решительности и стремления к мировому диктату. Именно Буш-младший впервые выдвинул концепцию «оси зла», в которую в разное время включали такие страны как КНДР, Ирак, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Белоруссия, Зимбабве и Мьянма. В отношениях с нашей страной США занимали непоследовательную политику, на первом этапе изредка прислушиваясь к национальным интересам Москвы, извлекая из этого неоспоримую пользу, особенно в том, что касалось операции в Афганистане, но во время второго президентства Буша США вышли из договора по ПРО с Москвой, а также запланировали размещение ракет и противоракет в странах НАТО, расположенных на границах с Россией. Буш лично приветствовал курс на НАТО со стороны Грузии и Украины и во многом его окружение подталкивало грузинского лидера Михаила Саакашвили к войне с Южной Осетией и к противостоянию с Россией. Параллельно с Джорджем Бушем-младшим на мировой арене действовали не менее сильные политики, среди которых можно упомянуть британского премьера Тони Блэра (1997 — 2007), который сменил относительно слабого Джона Мейджора. В Германии сильного канцлера Гельмута Коля сменил нее менее сильный политик Герхард Шредер (1998 — 2005). В Италии к власти пришел популист Сильвио Берлускони (премьер с перерывами с 2001 по 2011 года). Во Франции также в то время во власти находился сильный лидер — президент Жак Ширак с 1995 по 2007 год. Если брать другие государства, то сильные лидеры, очевидно, правили бал и там — в Венесуэле с 2002 по 2013 год президентом был Уго Чавес. В Израиле с 2001 по 2006 год пост премьер-министра занимал Ариэль Шарон. И это, если не считать еще мастодонтов из прошлого века вроде Фиделя Кастро. Но все же определяли мировую политику не они, а главы наиболее сильных государств. Жак Ширак вернул Францию к независимой международной политике, выступая против чрезмерного следования в русле США. Франция демонстративно испытала ядерное оружие в 1996 году. Жак Ширак резко выступил против операции США в Ираке. В этом его поддержал и канцлер Германии Герхард Шредер, который, в свою очередь, последовательно занимался налаживанием связей с Россией. Внутри страны, несмотря на коалиционный характер лидерства он, невзирая на невысокую популярность, смог провести программу реформ «Повестка 2010», а на международной арене добился зримого признания лидерства Германии в ЕС. В свою очередь Сильвио Берлускони, став премьер-министром Италии в 2001 году проводил политику, укрепляющую позиции страны, но при этом, послушно следуя в фарватере интересов США. Так, хотя он и не поддерживал операцию Буша в Ираке, и даже лично пытался убедить президента США отказаться от вторжения, не получившего одобрения в ООН, тем не менее, согласился присоединить контингент итальянских военнослужащих к коалиции. Долгое время именно Берлускони был посредником в отношениях между Россией и США. На саммите «большой восьмерки» в Генуе впервые к лидерам стран G-7 присоединился российский лидер Владимир Путин. Также Берлускони был сторонником и одним из главных пропонентов создания Совета Россия-НАТО. Во внутренней политике Берлускони удавалось, несмотря на невысокую популярность и сопутствующие скандалы, доминировать посредством умелого лавирования и создания коалиций на протяжении 10 лет. В Китае у власти находился Цзян Цзиминь, которому в 2002 году наследовал Ху Цзиньтао — особенности китайского лидерства после событий 1989 года на площади Таньаньмэнь делают фигуру главы КПК особо значимой и дают ему в руки поистине гигантские полномочия, что автоматически выводит китайского руководителя на первые места в мировой политике. После отстранения от власти генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяня, Дэн Сяопин предложил возглавить КПК Цзян Цзиминю. С тех пор, как считается, в Китае полнота власти переходит в руки лидеру, который совмещает сразу несколько из следующих позиций — председателя КНР, генерального секретаря ЦК Компартии Китая, председателя Военного совета ЦК КПК и председателя Центрального военного совета. Так, Дэн Сяопин ушел в отставку с поста Центрального военного совета в 1989 году, а Цзян Цзиминь в течение нескольких лет взял под контроль и партию, и правительство, и армию, в итоге став в 1993 году председателем КНР. Именно при Цзян Цзимине Китай становится седьмой экономикой в мире, претендует на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и становится «международной фабрикой». Внутри страны председатель КНР проводит в жизнь реформу уравнявшую в правах с рабочими и крестьянами интеллигенцию и позволившую интегрировать в партию бизнесменов. В 2001 году между Россией и Китаем был заключен Большой Договор, определивший взаимоотношения Москвы и Пекина на 20 лет вперед, а также установивший общность взглядов на сложные международные вопросы, такие как попытки НАТО заменить собой Совет Безопасности ООН, расширение Североатлантического альянса, выход США из договора по ПРО и многие другие.

В конце 2002 года Цзян Цзиминь ушел в отставку с поста генсека ЦК КПК, и на его место был избран Ху Цзиньтао. Находившийся всегда в тени своего великого предшественника, товарищ Ху достаточно быстро получил в свои руки всю полноту власти — уже в 2003 году он занимает пост председателя КНР, в 2004 году становится председателем ЦВС КНР, и через год — председателем Военного совета ЦК КПК. Ху Цзиньтао пытался укрепить взаимоотношения КНР и ЕС, а также избегать конфронтации с США. При этом Китай стремительно завоевывает африканские рынки, налаживает связи с Венесуэлой и Ираном. В экономическом смысле Китай выходит на вторую позицию, ненамного отставая от США. Ху также как и многие мировые лидеры выступает против операции США в Ираке. Кстати, в Совете Безопасности ООН именно Россия, Франция и Китай заняли четкую позицию, пообещав заблокировать любую резолюцию, позволяющую использовать силу против Багдада.

На этом фоне для США тем более важно было иметь хотя бы одного последовательного и сильного союзника. Им выступал премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Заняв свой пост в 1997 году, он оставался во главе правительства 10 лет. Наведя порядок в своей лейбористской партии, он также жестко проводил и внутреннюю политику. Реформа образования, новые социальные гарантии вроде оплачиваемого отпуска и выравнивание гендерного неравенства — все эти реформы были реализованы в бескомпромиссной манере. Блэр дал возможность провести референдумы в Шотландии и Уэльсе, предоставив больше прав местным парламентам. В этом же направлении действовал он и в отношении Северной Ирландии, где в ходе длительных переговоров с ИРА ему удалось достичь белфастских соглашений. На внешнеполитической арене Блэр был верным союзником США, которые, в свою очередь, отплатили премьеру Британии, организуя давление через свою значительную ирландскую общину на Северную Ирландию. В 1999 году Блэр направил воинский контингент в бывшую Югославию для отторжения от нее Косово и Метохии. В 2001 году Блэр поддерживал военную операцию в Афганистане, предоставив США как флот, так и сухопутные силы. Наконец, с 2002 года Блэр был активным сторонником проведения военной операции против Багдада. И, несмотря на потерю поддержки в обществе, премьеру удалось убедить парламент поддержать США в оккупации Ирака. Вскоре выяснилось, что доказательства наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения — фальсифицированы, но, несмотря на это и на рост недовольства Блэром в британском политическом классе, он все же выиграл выборы в 2005 году, но через два года ушел в отставку, передав лидерство в партии и пост премьера своему давнему соратнику Гордону Брауну. Следует заметить, что при рассказе о сильных лидерах мы волей или неволей упираемся в водораздел — события 2003 года и отношения с США. Действительно, известный факт — после демарша России, Франции, Китая и примкнувшей к ним Германии, в Вашингтоне было принято решение, выразившееся в максиме Кондолизы Райс: «наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию». «Прощали» Россию недолго, а в отношении большинства государств, так или иначе смеющих иметь свое мнение, США решили проводить политику на ослабление лидерства, размежевание и усиление коалиционного характера власти. Чему, безусловно, способствовала главенствующая роль Вашингтона на мировой арене.

Именно в это время ярко проявляется лидерство Путина. Отечественный политический класс все 90-е годы после советской катастрофы и слабого лидера, которым, безусловно, являлся Горбачев, с завистью смотрел на образцы политического доминирования, которые представляли основные геополитические игроки в 80-х и 90-х годах XX века. Во многом поражение СССР в Холодной войне объективно связывалось именно с недостатком воли, нехваткой лидерских качеств в советской элите. И, напротив, в высочайших лидерских качествах наших соперников. Рональд Рейган в США, Маргарет Тэтчер в Великобритании, Дэн Сяопин в Китае, Гельмут Коль в Германии — все они на фоне советских элит представлялись истинными гигантами. В 90-х годах формат лидерства изменился за счет доминирующей роли США, при этом, даже простые увлечения Билла Клинтона секретаршами и саксофонами не снижали роли американского доминирования.

В свою очередь, формально в новой России пост президента давал широчайшие полномочия и возможности для сильного лидерства. Конституция 1993 года была специально заточена для этого, но президента Бориса Ельцина преследовала цепочка серьезнейших неудач во внутренней политике — от Хасавюрта до дефолта и от узурпации власти олигархическими кланами до неудачного следования в фарватере американской политике. При этом росло значение премьер-министров ‑ и Черномырдин, и Кириенко, и Примаков рассматривались не просто как фигуры, ответственные за принятие экономических решений, но и как потенциальные преемники на фоне постоянно деградировавшего здоровья президента Ельцина.

Становление Путина как мирового лидера происходило в этом непростом контексте. Изначально доказав, что является безусловным лидером во внутриполитических вопросах, главе российского государства пришлось играть на внешнем поле, имея в виду устоявшиеся лидерские традиции настроенного по отношению к нашей стране отнюдь не дружелюбно, а порой попросту неуважительно. Но шаг за шагом Владимир Путин завоевывает для России место в мире. И уже к 2003 году к нему относятся как угодно, но только не несерьезно. Фактически именно Путин создает новый образ России в мире. России, которая может заставить ждать себя даже Британскую королеву. Последовательное отстаивание интересов Москвы в жарких баталиях, поддержка роли ООН и неприятие агрессивных устремлений США в отношении Ирака создают из политика, которого изначально рассматривали как послушного ученика новой американской администрации, общемировую фигуру, к которой можно апеллировать и быть услышанным. Фигуру, с которой можно иметь дело.

К сожалению, в это же время в большинстве стран, определяющих мировую политику, намечается тенденция к ослаблению лидерства. Это связано как с усилением роли Евросоюза в делах Старой Европы, так и позиции США, которым, как выяснилось, совершенно не нужны сильные политические деятели для поддержания мировой гегемонии.

В итоге уже к 2007 году мы видим существенное изменение геополитического ландшафта. В 2005 году в Германии к власти приходит канцлер Ангела Меркель, ставшая верным союзником Соединенным Штатам. Она, кстати, в отличие от большинства германских политиков, прямо и недвусмысленно поддерживала операцию США в Ираке, в том числе и выступая по этому поводу в Вашингтоне в феврале 2003 года. Стал широко известен факт, что Меркель прослушивалась спецслужбами США начиная еще с 2002 года, но не ясно, чем именно обусловлен столь жесткий проамериканский курс этого политика. Популярность Меркель в немецком обществе, впрочем, все 12 лет поддерживается на достаточно высоком уровне, хотя и в критиках у нее внутри Германии недостатка не имеется.

Формально Меркель вполне может считаться лидером в ЕС. Поэтому по ее лидерству сильно нанес удар так называемый Брекзит — выход Великобритании из состава Евросоюза. Но, тем не менее, Германия при этом канцлере утвердила свои позиции главного арбитра в европейских делах так, что новоизбранные президенты Франции ‑ и Саркози, и Олланд — сперва съездили на поклон именно к Меркель, и лишь потом — в Вашингтон. Не зря Меркель долгое время занимает также первые строчки рейтингов влияния женщин в мировой политике.

Но можно ли говорить о сильном лидерстве Меркель? Скорее нет, чем да — во внешней политике она выступает как послушный исполнитель воли Вашингтона, а во внутренней действия Меркель привели к расколу в обществе в связи с ее благожелательной позицией по мигрантам и отсутствием серьезных достижений как в социальной сфере, так и в экономике. У руля она удерживается благодаря значительным пиар-усилиям, поддержке со стороны США, а также умению лавировать и договариваться с партнерами по коалиции. Проще говоря, Меркель находится на плаву и с высоким рейтингом доверия населения во многом благодаря тому, что она является не столько сильным, сколько удобным канцлером. Во Франции также можно наблюдать процесс снижения значимости лидерства — президентом в 2007 становится Николя Саркози, который так же как и Меркель последовательно поддерживал многие действия США. Уже через год Саркози провел реформу Конституции Франции, урезав полномочия президента и расширив полномочия Конституционного Совета, Национального собрания и Сената. При этом Саркози старался влезать во все вопросы внутренней жизни Республики, но получалось у него не очень. Пост президента при Саркози потерял функции арбитра между различными политическими силами, а сам Саркози стремительно утратил былую популярность. Во внешней политике у Саркози были как и успехи — посредничество в урегулировании конфликта в Южной Осетии, заключение Лиссабонского договора, так и провалы — в частности, речь идет об операции против Ливии, где Франция поставляла оружие повстанцам и наносила бомбовые удары по правительственным силам. Впоследствии, между прочим, выяснилось, что президентскую кампанию Саркози в 2007 году спонсировал лидер Ливийской революции Муаммар Каддафи.

Саркози разбалансировал политическую систему Франции и нанес серьезный удар по президентству — неудивительно, что следующим главой государства стал представитель Социалистической партии Франсуа Олланд, печально отметившийся тем, что стал самым непопулярным президентом за всю историю этой страны. Победа Олланда оказалась возможной лишь благодаря тому, что в США против главного его конкурента, популярного экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана была проведена спецоперация, дискредитировавшая его и выбившая из гонки за президентство. Несомненно — ДСК, как сокращенно именовали его в политических кругах, был менее удобной кандидатурой для Вашингтона. В свою очередь, на посту президента Олланд продемонстрировал отсутствие каких бы то ни было лидерских качеств. Многочисленные инициативы Олланда встречали массовое сопротивление и проваливались. Он даже беспрецедентным образом не стал баллотироваться на второй срок. Во взаимоотношениях с Россией Олланд вел политику послушного агента США, в частности, заморозив, а затем и отменив выгодную для Франции сделку по продаже вертолетоносителей типа «Мистраль». Впрочем, на смену Олланду пришел не намного более сильный президент — 40 летний Эммануэль Макрон, не имеющий ни четкой программы, ни серьезной поддержки как у населения, так и элит. Не секрет, что последние два французских лидера избирались населением лишь только потому, что представляли собой альтернативу консерваторам в лице Марин Ле Пен.

Надо сказать, что и в США сегодня ощущается кризис лидерской модели. Победа на президентских выборах Барака Обамы и сопутствующая этому событию мировая «обамомания» не дали в руки 44 президенту США тех полномочий, на которые он рассчитывал. Во внешней политике его ограничивали ястребы и новый Госсекретарь США Хиллари Клинтон, во внутренней — сложная расстановка сил в Конгрессе, в том числе и в его родной Демократической партии. Лишь благодаря грандиозным уступкам на всех фронтах Бараку Обаме удалось реализовать реформу медицинского страхования. Баллотируясь на второй срок, 44-й президент победил республиканца Мита Ромни с незначительным отрывом в голосах рядовых избирателей, хотя и серьезно превосходя его по голосам выборщиков.

Несмотря на желание Обамы, ему так и не удалось выйти из войны в Ираке, а участие США в Афганской операции только усиливалось, и даже после формального завершения «Несокрушимой свободы», на афганских землях базируется порядка 15 тысяч солдат НАТО, среди которых 10 тысяч — американцы. Также Обама поддержал участие США в войне в Ливии и свержении Муаммара Каддафи, тем самым полностью нивелировав все рассуждения о миролюбивом настрое своего президентства.

Второй срок, на который, как уже указывалось, Барак Обама был избран при снижающемся энтузиазме населения, и вовсе проходил под знаком «хромой утки». Постоянные неудачи американского президента и целый ряд негативных событий во внутренней и внешней политике, среди которых можно вспомнить конфликт в Сирии, разоблачения Эдварда Сноудена и нападение на консульство США в Бенгази, привели к тому, что Бараку Обаме было крайне трудно реализовывать свои инициативы как внутри страны, так и вовне. Неудивительно, что «Форбс» поставил Барака Обаму лишь на 48 место по влиятельности среди всех людей мира в 2016 году. Тут, конечно, не до разговоров о настоящем лидерстве! Многие возлагали надежды на лидерство преемника Обамы, кем бы он ни был. Но та же Хиллари Клинтон изначально оказалась опутана многочисленными авансами, которые она раздала олигархическим группировкам, а также вовлечена в скандалы с использованием личного почтового адреса для рабочей переписки. Было понятно, что она точно также станет «хромой уткой», причем, сразу же после победы. Ее противник Дональд Трамп внешне выказывал все задатки харизматического лидера, но, лишив себя монолитной поддержки со стороны республиканцев, он, оказавшись в Белом доме, не смог ни собрать, ни сохранить единой команды, а также оказался неспособен настоять на решении насущных проблем американского общества проблем тем способом, которым он обещал избирателям в ходе избирательной кампании.

Таким образом и сами США вот уже более 10 лет не имеют в своем распоряжении сильного лидера, что, конечно, не может не сказываться на позициях самих Штатов. И это, безусловно, в том числе влияет и на действия Вашингтона, препятствующие появлению, становлению и утверждению сильных лидеров среди стран-сателлитов.

Пожалуй, в этом стремлении США к тому, чтобы иметь в качестве внешних партнеров удобных, а не сильных политиков и кроется тенденция к ослаблению лидерства в странах Запада. Да и для самих США — с постепенно угасающей гегемонией которых приходится иметь дело планете — сильное лидерство является скорее угрозой. Ведь, гегемония угасает, а амбиции — нет. Наличие лидера с сильными волевыми качествами, общественной и главное — партийной поддержкой опасно как раз для истеблишмента, поскольку угрожает стратегии доминирования, реализуемой вот уже несколько десятилетий. Пусть сегодня эта стратегия отжила свое и нуждается в пересмотре — высшие круги в США на это пойти не готовы. Оттого, кстати, потерял опору в самой Республиканской партии Дональд Трамп еще при выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Между прочим, российский президент Владимир Путин десятилетие назад в своей знаменитой Мюнхенской речи уже спрогнозировал подобное развитие событий. Тогда — в феврале 2007 года — в Мюнхене присутствовали Ангела Меркель и прожженный американский политик, новоназначенный министр обороны США Роберт Гейтс, бывший еще при прежних администрациях высокопоставленным разведчиком. Обращаясь к ним, Владимир Путин говорил про однополярный мир, который строит Вашингтон:

«Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия — это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства».

Спустя десять лет нет сомнения, что слова Путина оказались пророческими. Мир не стал безопаснее. Попытки навязать странам мира диктат США наталкиваются на все более ожесточенное противодействие. Члены так называемой оси зла стремятся обезопасить себя, создавая мощное оружие, в том числе и массового поражения. Наконец, то, что «вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам», — также не привело ни к чему, кроме как постоянному нарушению суверенитета других стран. Это наступление на суверенитет, рано или поздно, конечно, скажется и на самих США, где точно также происходит разрушение суверенного государства и американской демократии для того, чтобы обеспечить распространение американского доминирования на весь мир.

Неудивительно, что слова Путина были восприняты изначально крайне скептически, а некоторыми политиками и вовсе — презрительно. Но время доказало оправданность высказанных суждений. Российское лидерство — одно из немногих, сохранившихся в современном мире — тому свидетельство.

Конституционный дизайн РФ: президентство и преемничество

Конец 90-х годов прошлого века и начало века текущего были ознаменованы целым рядом событий, которые определили как восприятие нашими современниками «новой политической реальности», так и трансформацию политических институтов в самых разных странах. Теракт 11 сентября 2001 года и угроза международного терроризма, с которой к тому времени Россия была хорошо знакома, повлекли за собой перестройку сознания западных вообще и, прежде всего, американских элит. Цифровая революция 2000-х годов перестроила представления человечества о процессе коммуникации (в том числе и в политической плоскости). И так далее — список вызовов, с которыми столкнулся мир на рубеже тысячелетий, этими кейсами далеко не исчерпывается.

На этом фоне поначалу Владимир Путин не казался особенно сильным премьером и президентом. И в России, и за рубежом его не воспринимали всерьез. Скажем, новый президент США Джордж Буш был хорошо известен мировому истеблишменту. Он происходил из известной политической династии (собственно, его отец был президентом в конце 80-х — начале 90-х), выпускник Лиги плюща, с собственной понятной политической историей и очевидной командой из числа сторонников еще своего отца, которые составили костяк его администрации. Владимир Путин в качестве преемника Ельцина был в этом плане tabula rasa и загадкой для мировых лидеров.

Выходец из одной из наиболее закрытых советских организаций, человек без биографии, без понятного бэкграунда — чего ждать от него? Очевидно, что сильные западные лидеры стремились попробовать нового российского лидера на прочность и понять его. Некоторые, как тот же Джордж Буш, который в июне 2001 года в Любляне «заглянул в глаза» Владимиру Путину, «ощутил его душу» и увидел в нем «прямого и достойного доверия человека», полагали, что Путина, как политика, представляющего слабую страну, без собственной ощутимой принципиальной позиции, нешумного и интеллигентного, будет не сложно «продавить». Иные просто разводили руками.

Удивительно, но схожая реакция поначалу наблюдалась и внутри России, причем, у людей, которых можно назвать политическими старожилами. Журнал «Коммерсант-Власть» в номере от 17 августа 1999 года задал традиционный вопрос недели, который звучал следующим образом: «Вы видите Путина президентом?». Вопрос был не праздным: действующий президент РФ Борис Ельцин назвал (по журналистской фразеологии «назначил») Владимира Путина своим «преемником». Результат опроса известных людей, среди которых были и серьезные политики и политологи того периода, сегодня немного обескураживает: в перспективы Владимира Путина однозначно верил только губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.

Его вердикт: «Конечно, он человек государственный, чувствуется в нем сила воли, энергичность, способность к решительным действиям. Думаю, что при нем будет порядок в стране».

А вот мнение Екатерины Лаховой: «Путин практически неизбираем. Уверена, что он и сам это понимает, несмотря на свое заявление о намерении баллотироваться на этот пост».

Аналогично высказался и экс-глава депутатской группы «Регионы России», а ныне сенатор Олег Морозов: «Нет, и думаю, что и сам Владимир Владимирович этого не видит. Но он вынужден принять правила игры».

Если попытаться представить консенсус-прогноз по результатам этого опроса журналистов, то он был бы таким: «Ельцин назначил очередного преемника, мы видели их немало. Перспектив такое «назначение» не добавляет, зато добавляет негатива — непопулярный Ельцин по каким-то причинам «топит» молодого премьер-министра».

Неважно, что все это, мягко говоря, к действительности имело не самое прямое отношение, а в оценках некоторых опрошенных виден был актуально политический контекст: страна уже готовилась к парламентским выборам, по итогам которых должен был решиться, как считалось, и вопрос и верховной власти в России (как оно и получилось). Многие из опрошенных ‑ и не только они — прямо или косвенно симпатизировали блоку, который перед выборами формировался вокруг фигуры бывшего московского мэра Юрия Лужкова и его союзников — Евгения Примакова и глава Татарстана Минтимера Шаймиева и Владимира Яковлева.

Важно то, что фигура Путина не представлялась консолидирующей и электорально привлекательной именно в силу крайней персональной слабости и непопулярности президента Ельцина. Считалось, что поддержка Ельцина — токсичный актив. Тем более что первый президент России отличался завидным непостоянством и менял фаворитов как перчатки. До Путина в «официальных» преемниках Ельцина побывали Виктор Черномырдин, Борис Немцов, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков. Неофициально их было гораздо больше, но сегодня мало кто вспомнит, что пресса всерьез прочила в преемники Ельцина премьера Сергея Степашина, не говоря уже о том, чтобы припомнить в деталях, что за человек был Николай Аксененко. Иными словами: сам формат преемничества мало что давал молодому и энергичному премьеру Путину, а вот пространство для маневра сужал серьезно. Слабый — преимущественно в силу личных причин — президент Ельцин не мог инвестировать ни в одного из своих «преемников» свой авторитет, и тем приходилось надеяться только на самих себя. Значительная часть их усилий была направлена на аппаратное выживание в весьма агрессивной среде, что окружала даже не Кремль (борьба с оппозиционной Думой — задача уже третьего уровня), а самого президента. Конкурирующие группировки в Кремле и около Кремля к тому моменту уже «съели» всех предшественников Путина, потому наблюдатели и полагали, что и следующий избранник президента не должен стать исключением.

Формальная сила президентского института — согласно законодательству и по причинам культурно-исторического и административного характера — при позднем Ельцине практически не работала. Группировки в президентском окружении жестоко боролись за доступ к телу и манипулировали президентом, сама разноголосица и отсутствие единой команды на протяжении сколько-нибудь длительного срока не давала возможности принимать принципиальные решения. Не говоря о давлении со стороны набирающей силу группы Лужкова-Примакова.

В этих обстоятельствах Владимир Путин формирует свой собственный имидж и набирает свой собственный политический вес. Не благодаря президентскому «назначению преемником», а скорее вопреки ему. Устойчивый рост рейтинга внутри страны и рост узнаваемости на Западе продолжаются на протяжении второй половины 1999-го и всего 2000-го года. Рейтинг одобрения вырос с 31 процента в августе до 80 процентов в ноябре 1999 года. А уже в начале 2000 года и западная публика была заинтригована персоной нового главы российского государства. «Who is Mr Putin?» («Кто такой господин Путин?») — спросила на Всемирном форуме в Давосе журналист «Philadelphia Enquirer» Труди Рубин. Анатолий Чубайс и члены российской делегации тогда не смогли ответить на этот вопрос, очевидно смутившись. В оправдание Чубайсу скажем, что над ответом на этот вопрос многие умы бьются до сих пор.

Все же сам по себе фактор преемничества Путина Ельцину не стоит недооценивать. Конституционный дизайн российской политики устроен таким образом, что супер-президентская республика без двухпартийной системы и с внепартийными высшими должностными лицами уже имплицитно предполагает, что команда действующего главы государства при смене власти представляет своего кандидата. Даже в условиях раскола элит периода 1999 года это было знаковое и неизбежное политическое действие — как в символическом, так и в актуально политическом смысле. Невыдвижение «преемника» означало бы, что президент Ельцин отрекается и оставляет без защиты вообще все итоги своей работы. Это было чревато, как тогда казалось, ревизией политического наследства реформ (реванш так называемых красно-коричневых) вплоть до полного разрушения всех преобразований ельцинской эпохи, включая не слишком качественно, но все же существующие банковскую, финансовую, налоговую системы ‑ и так далее, вплоть до ревизии самих принципов, заложенных в новой российской конституции не без участия самого президента.

Но стоит еще раз подчеркнуть — в первый год своего президентства Владимир Путин все еще не воспринимался как сильный президент. Он многим представлялся этаким молодым Ельциным, но без присущих сильных ельцинских сторон. Недаром, будучи уже опальным бизнесменом Борис Березовский как-то хвалился, что, если он захочет, то Путина не будет в Кремле через две недели. Путин на это, правда, отреагировал еще интереснее, одним из первых ярких своих афоризмов (причем, возможно, не вполне ожидаемых): «Борис Березовский — это кто?» — сказал Путин на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова бизнесмена. Показательный ответ для понимания того, почему Владимир Путин уже тогда был потенциально сильным, хотя еще и уязвимым президентом. Здесь он продемонстрировал понимание того, что у него есть формальные рычаги власти, мандат на применение которых ему выдал избиратель. В то время как любые инструменты, которые мог задействовать Березовский, очевидно не имели легального статуса: право Березовского убрать Путина из любой позиции ничтожно. Право президента Путина потребовать разобраться с методами ведения бизнеса г-ном Березовским — не только полновесное право, но и наказ избирателей, требовавших урезонить олигархат.

Соответственно, опираясь на единственный легитимный источник верховной власти — волю народа, Владимир Путин с самого начала своего президентства был готов осуществлять и осуществлял необходимые преобразования.

Примерно с конца первого срока Владимира Путина встает вопрос о перспективах передачи власти следующему президенту — так называемая проблема преемничества. Параллельно начинаются (уже с 2003 года) обсуждения вероятного третьего срока, который не предусмотрен российской Конституцией. Впрочем, последнее не вписывается в политический курс самого Путина, который не раз выступал против ситуативного изменения основного закона под текущую конъюнктуру. Однако на протяжении второго президентского срока в публичном пространстве (и еще чаще в непубличных обсуждениях) возникает тема того, как Владимир Путин мог бы остаться на новый срок президентских полномочий. Логика «партии третьего срока» была понятна — многие принципиальные преобразования вроде перевооружения армии, газификации российских регионов или технологического обновления промышленности были только-только обозначены или едва начались к 2003 году. Потому предстоящая смена человека во главе государства могла, по мысли сторонников третьего срока, нарушить реализацию этих планов. А это — в свою очередь — угрожало и политической стабильности. Институт преемничества неизбежно вытекал из всей логики развития российской системы власти. Понятно, что правящая элита и сам президент должны были выдвинуть своего единомышленника. Причем, это, скорее, должен был человек не связанный с какой-то одной политической партией — ведь президентство в российской традиции представляется надпартийным институтом. Альтернативы выдвижению одного путинского кандидата на президентский пост были почти нереалистичны — это либо выдвижение сразу нескольких человек из президентской команды с понятными политическими рисками такого сценария (управленческий кризис и административная конкуренция между ресурсными кандидатами от власти — крайне плохой вариант), либо отказ от выдвижения «своего» кандидата. Последнее в политическом смысле выглядит абсурдом — сильный и популярный президент с его командой просто не могут отдать власть непонятно кому. Приход к власти альтернативного кандидата опять-таки грозил похоронить большинство преобразований 2000−2008 годов. Тогда как наиболее очевидным претендентом на пост «не от власти» был бы кандидат от КПРФ — то есть Геннадий Зюганов, горячий противник свободного предпринимательства и открытой экономики. Тем не менее, несмотря на очевидность варианта с единственным преемником и сохранением функции верховного арбитра за Владимиром Путиным, представители масс-медиа и политизированная общественность в целом на протяжении нескольких лет (практически весь второй срок Путина и даже часть его первого срока) обсуждали «гонку преемников». Хотя само по себе «соревнование» между потенциальными преемниками Путина больше было по части альтернативной реальности, в СМИ этот формат приобрел характер настоящего обсуждения и даже дискуссии о будущих сценариях развития всей политической системы «после Путина». В итоговой программе «Неделя с Марианной Максимовской» на телеканале РЕН-ТВ даже была отдельная еженедельная рубрика с анализом «шансов преемников на пост», а в сети функционировал популярный сайт «Преемники.Ру». Выбор Дмитрия Медведева на пост президента — разумеется, решение Владимира Путина, хотя формально Медведева Путину предложили представители сразу четырех партий: «Единой России», «Справедливой России», Аграрной партии (вскоре войдет в состав ЕР) и ДПР. Медведев входит в число ближайших соратников Путина — президент его в качестве члена своей команды упоминал еще в интервью, которое было опубликовано накануне президентских выборов 2000-го года в книге «От первого лица». Петербургский юрист Дмитрий Медведев сменил Александра Волошина на посту главы президентской администрации в 2003 году, а после занимался в правительстве реализацией ряда социальных программ, которые получили название «национальных проектов». То есть был опытным управленцем и при этом мыслил в одном ключе с президентом. Путин фактически делегировал Медведеву собственный рейтинг. Разумеется, Медведев был довольно известен и до выдвижения на президентский пост, но 70 с небольшим процентов голосов — это «подаренный» Медведеву путинский уровень поддержки. При этом сам Владимир Путин на всем протяжении президентства Медведева (2008−2012 годы) сохраняет прежний уровень поддержки и остается самым сильным и популярным политиком в стране. Собственно этим аргументом президент с премьером и обосновали выдвижение Владимира Путина, а не Дмитрия Медведева в качестве кандидата на президентский пост в 2012 году — рейтинг президента Медведева был ниже рейтинга премьера Путина. А на президентский пост, согласно логике, должен баллотироваться более популярный у граждан кандидат, поскольку это дает больший ресурс доверия и большую легитимность будущего президента.

Таким образом, Путин, будучи главой правительства — то есть вторым лицом в административной иерархии — оставался лидером страны, лидером властной команды и лидером политической нации. В таком качестве он признавался большинством населения и даже многими политическими противниками.

Путин. Его идеология

Как уже отмечалось выше, западный мир уже несколько десятилетий переживает острейший кризис лидерства. Господствующая на Западе идеология неолиберализма этого кризиса не замечает, поскольку ее постулаты гласят, что политическая система при демократии является саморегулирующейся и не нуждается в сильных лидерах. Доминирующую роль в построениях неолиберальных идеологов играют институты, которые якобы сами по себе могут справиться с любыми вызовами времени.

Однако на практике такое положение вещей приводит к тому, что все больше полномочий делегируется безликой бюрократии, наднациональным структурам, действующим в собственной логике и фактически неподотчетными избирателю. Такое положение дел смущает даже адептов неолиберализма, они тоже начинают говорить о кризисе лидерства, но в странной оптике — избранным, например, европейским руководителям предлагают фактически взять на себя ответственность за непопулярные решения, которые они не принимали (наплыв беженцев, демонтаж социального государства и т. д.).

В 90-е годы к власти на Западе в рамках так называемой новой левой волны стали приходить такие неоднозначные персонажи как Билл Клинтон или Тони Блэр. Это не могло не взывать ответной реакции и запроса на своего рода «новую серьезность». В 2000-е тренд на деперсонификацию политики попытались переломить лидеры новой формации. Однако после того, как Буш-младший стал хромой уткой посреди своего второго срока, этот неоконсервативный переворот оказался успешен только на периферии Евросоюза (Виктор Орбан в Венгрии).

К сегодняшнему дню Западный мир, претендующий на глобальное лидерство, оказался парадоксальным образом лишен сильных руководителей, что переводит мироустройство в режим турбулентности и чревато широкомасштабными конфликтами. Апофеозом этого процесса стало избрание президентом США популиста Дональда Трампа, который формально может быть зачислен в неоконсервативный лагерь, но по факту дискредитирует его.

Такая ситуация сложилась в том числе и под давлением леволиберального истеблишмента, сформировавшегося в лоне неолиберального консенсуса и получившего роль гегемона, единолично определяющего границы возможного. Леволиберальный дискурс традиционно с подозрением относится к сильным личностям в политике и институту сильного президентства. Власть в его логике должна быть рассредоточена, а ее агентами должны выступать не столько представительные органы, сколько неправительственные организации и масс-медиа.

Избрание Владимира Путина президентом России в 1999-м году не было историческим курьезом, а явилось закономерным отражением общемирового тренда на «разумный консерватизм» в политике. Однако миссия неоконсерватизма оказалась прервана на Западе и Россия стала единственной страной, отстаивающей традиционные ценности европейской культуры.

Это обстоятельство вызывает на Западе фантомные боли. Ведь недостижимой мечтой миллионов европейцев и американцев остается то, что сумел Путин сделать в России. Прежде всего, он восстановил суверенитет России, в то время как Европа не может сделать и шага без оглядки на Америку, а в самих США растет недовольно финансовой элитой в одиночку распоряжающейся национальным богатством (движение Occupy Wall Street и т.п.). В сфере экономики Путин сумел воплотить модель, в рамках которой социальное государство не становится препятствием экономической активности. Россия, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, развивается поступательно и стабильно. Перед большинством граждан не стоят вызовы в лице экономической неопределенности и безработицы. В социокультурном плане Россия выглядит куда благополучнее большинства стран Запада, несмотря на то, что наша страна гораздо сложнее по этническому и конфессиональному составу населения. Путину удалось выстроить гармоничные отношения между представителями различных национальностей и религий. Россию не раздирают культурные и религиозные противоречия. У нас не существует пропасти между группами населения, культурные традиции не попираются в угоду фетишам мультикультурализма и политкорректности. При всем при этом, Россия не является закрытой страной, а впитывает лучшие образцы мировой культуры. Мы свободны от диктатуры леволиберального медиаистеблишмента и университетской доксы, на практике приводящих к стигматизации целых культурных пластов, причем консервативного характера, по признакам «мужского шовинизма», нетерпимости и другим идеологическим критериям. В России нет гонений на людей по национальным, религиозным, сексуальным и иным признакам. Степень свободы в общественной жизни значительно выше, чем в большинстве стран мира, и это достигается за счет широкого культурного бэкграунда. Российское общество не удалось дефрагментировать, насадить нам так называемую политику идентичности, на практике вызывающую дискриминацию отдельных групп населения, рост шовинистических настроений и агрессию по отношению к носителям иных ценностей. В нашей стране общество остается гомогенным, не подверженным соблазнам регионализации и размытия традиционных ценностей.

Важнейшим элементом идеологии Владимира Путина стал уникальный ответ России на вызовы глобализации. Наша страна, вопреки распространенному на Западе мнению, не ведет борьбу против «открытого общества», а выступает за многополярный мир, сотрудничество всех народов в решении важнейших проблем и противостоянии общемировому злу в лице терроризма. Принципиальная позиция Путина нашла отклик в самых разных точках планеты — Южной Америке, Африке, Азии и среди простых граждан так называемого первого мира.

Еще одним ключевым моментом идеологии Путина является то, что он сохраняет классические представления о демократии как власти большинства, тогда как современная демократия все больше понимается как власть конструируемого политической конъюнктурой большинства меньшинств против тени потенциального возвращения «молчаливого большинства». Это «завершение неоконсерватизма» на фоне сохраняющегося устойчивого социально-политического большинства и является основной современной «мягкой силы» России, которое олицетворяет фигура президента Путина.

Глава II. Почему у Путина получилось?

Миф о «трех Путиных»

В среде полемистов и либеральных публицистов бытует миф о «трех Путиных». Вкратце, если его пересказывать, он звучит так. Сначала было «золотое время», когда Путин слушался либеральных советников, любил крупный бизнес и не ссорился с США. Затем, после 25 октября 2003 года, поддавшись злым чарам, российский президент переменился, начал задираться на мировой арене, обижать внутри страны крупный капитал и перестал слушаться либеральных советов. Наконец, третий Путин — это человек, который совершил ужасное — вернул в Россию Крым, и имеет рейтинг в 86%, что является, конечно, абсолютным злом.

Тем не менее, не будет преувеличением сказать, что, хотя Владимир Владимирович и менял свои взгляды на суть вещей и событий, кардинально его позиции оставались неизменными с самого первого года его даже не президентства, а первого премьерства.

Возьмем два детально отработанных президентом текста — книгу «От первого лица», которую писали в начале 2000 года, и первое послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, подготавливавшееся весной и в начале лета того же года, и посмотрим, какой же тогда был Путин? Чего он хотел и как видел дальнейший путь, который предстоит пройти России? Во-первых, Путин однозначно говорит, что он является сторонником сильного государства. В книге «От первого лица» он еще не упоминает такое слово, как «суверенитет» (возможно, из-за тонкости формата), но в послании Федеральному Собранию говорит об этом дважды. А с суверенитетом тогда все было предельно плохо. О чем прямо говорит в своей книге тогда еще и.о. президента: «честно говоря, все, что делалось в последние годы, особенно в сфере сохранения государства, это… Как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть? Это — любительство. Моя оценка ситуации в августе, когда бандиты напали на Дагестан: если мы сейчас, немедленно это не остановим, России как государства в ее сегодняшнем виде не будет».

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин конкретизирует геополитический вызов суверенитету: «Так, в условиях нового для нас типа внешней агрессии — международного терроризма и прямой попытки перенести эту угрозу внутрь страны — Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности, оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира».

И речь тут идет не только о бандитах, захвативших Чечню и угрожавших всей России. Речь идет и о спонсорах международного терроризма, а также о тех, кто легко нарушает интернациональные нормы права, сложившиеся за долгие десятилетия, и посягает на эксклюзивные права других государств. Владимир Путин указывает на это так:

«Холодная война осталась в прошлом, но и по сей день приходится преодолевать ее тяжелые последствия. Это ‑ и попытки ущемления суверенных прав государств под видом «гуманитарных» операций или, как модно сейчас говорить, «гуманитарных» интервенций. И трудности нахождения общего языка в вопросах, представляющих региональную или международную угрозу».

Конечно же, это еще не Мюнхен, но и Владимир Путин только-только выиграл выборы, только-только прошел через инаугурацию, и только-только начинал свое первое президентство. Тем не менее, понять, что конкретно он думает о ситуации на международной арене — нетрудно. Кстати, ни в послании, ни в книге Путин ничего не говорит о США. Лишь раз только упоминает, что Клинтон — человек обаятельный. Зато в той же книге приведена любопытная цитата — вставка — воспоминание одного из коллег о питерском периоде жизни будущего президента:

«Неприятный инцидент произошел у нас во время визита вице-президента США Альберта Гора, когда его встречали в аэропорту. Сотрудник генерального консульства США в Санкт-Петербурге грубо повел себя с кем-то из руководителей города. Не помню точно, что там случилось, но, по-моему, он как-то грубо оттолкнул командующего округом. И после этого последовало официальное заявление Владимира Путина, что мы в администрации города этого человека принимать отказываемся. Разрешать конфликт приезжал посол Соединенных Штатов Америки в России. И через некоторое время отозвали не только этого сотрудника, но и генерального консула».

Важный сигнал — какой бы силой ты сегодня не обладал, если у тебя есть честь и самоуважение, то можно заставить считаться с собой и звезду первой величины. Личный опыт Путина, переносился на государственный. Для самоуважения России необходимо было сделать еще очень и очень много… Обширная цитата из того же послания 2000 года демонстрируют то, что многие забыли — страна в 90-х находилась на уровне чуть ли не феодальной раздробленности при господствующем режиме то ли олигархии, то ли охлократии:

«Федеральная власть ответственна за единые условия хозяйственной деятельности в стране. Но территориальные органы еще нередко вводят запреты на вывоз зерна, ограничивают торговлю алкогольной продукцией, препятствуют созданию филиалов «чужих» для них банков. Создают барьеры на пути свободного обращения капиталов, товаров и услуг. Безобразие и позор! Кажется, что это выгодно, — на самом деле, ведет к катастрофе. В Европе столько государств договорились в Риме в 1957 году о свободном движении товаров, людей и услуг. Все действует. А мы в рамках единого государства не можем этого добиться».

Этот псевдофеодализм выражался и в том, что в стране практически не действовали нормы закона. Путин с горечью говорил об этом, выступая перед сенаторами и депутатами:

«Сегодня в территориях государственный орган или должностное лицо может уклоняться от исполнения решения суда, признавшего закон или иной нормативный правовой акт неконституционным или противоречащим федеральному законодательству. Может продолжать применять акты, признанные судом недействительными. Ведь это практика нашей жизни сплошь и рядом. Такое унижение российского суда как одной из федеральных властей, действующих на основе Конституции, нетерпимо. Вот это, собственно говоря, и есть внешнее проявление того, о чем я сказал. У нас государство является не федеративным, а децентрализованным».

Поэтому первейшей и важнейшей задачей становилось наведение порядка на местах и прививания уважения к нормам закона для всех и для каждого.

В книге «От первого лица» будущий президент рассуждает: «Я считаю, что одна из главных задач государства — создавать правила, общие правила: в виде законов, инструкций, положений. И второе — соблюдать эти правила, гарантировать их соблюдение».

Но в то время далеко не все считались с законом. Крупнейшие олигархи и вовсе себя считали над ним. Не было еще ни казуса Березовского, ни дела Гусинского, ни ареста Ходорковского, а Путин предупреждал тех, кто хотел и мог его услышать: «от крупного бизнеса очень многое зависит. Но эти отношения должны строиться на основе того же самого закона, тех же общих правил. Кстати, и сам крупный бизнес заинтересован в том, чтобы в среде бизнесменов у государства не было фаворитов, чтобы все были поставлены в равные условия».

Такое вот напоминание из прошлого о позднее озвученной концепции равноудаленности олигархов от власти соседствовало в послании 2000 года с призывом к объединению ради будущего страны: «Сегодня, когда мы идем вперед, важнее не вспоминать прошлое, а смотреть в будущее. Надо добиваться, чтобы все мы — предприниматели, властные структуры, все граждане — глубоко прочувствовали свою ответственность перед страной. Чтобы строгое исполнение закона стало осознанной потребностью всех граждан России».

И вновь речь идет об исполнении закона, в том числе и властными структурами. Десятилетие 90-з и предшествующие времена поздней советской власти во многом разрушили уважение к закону. А переход к новой экономической модели оказался столь болезненным, что в стране возникли грандиозные нарывы, лечить которые было необходимо в первую очередь. Путин не снимал вины с режима и традиций власти того времени, констатируя: «диктату теневой экономики и «серых» схем, разгулу коррупции и массовому оттоку капитала за рубеж во многом способствовало само государство. Способствовало нечеткостью правил и неоправданными ограничениями».

Соответственно, необходима была новая система управления, позже получившая название «вертикаль власти». Именно о ней в самом первом своем послании говорит президент: «Мотором нашей политики должны стать инициативные и ответственные федеральные органы исполнительной власти. В основе их полномочий — конституционный долг обеспечить прочность исполнительной вертикали, общегосударственный мандат доверия, полученный в результате демократических выборов Президента, единая стратегия внутренней и внешней политики. Но без согласованной работы с региональными и местными властями федеральные органы власти ничего не добьются. Власть на местах также должна стать действенной. По сути, речь идет о собирании всех ресурсов государства с целью реализации единой стратегии развития страны».

И его политика в отношении регионов, которые, повторимся, стремились к феодальной вольнице была объявлена и реализовывалась довольно последовательно. Можно посмотреть на то, что об этом говорил в своей книге «От первого лица» тогда еще будущий глава государства: «нужно сохранить и местное самоуправление, и избираемость губернаторов. Но все эти связи между собой должны быть более сбалансированными. При сохранении избираемости губернаторов я, например, считаю, надо подумать о возможности применять к ним какие-то санкции. Например, снимать с должности. Можно разработать и другие системы их зависимости от центра. Не может быть полной независимости». Собственно, здесь кроется и реформа власти 2004 года. Неподконтрольные губернаторы не исполняли свои прямые обязанности. Катастрофа в Северной Осетии — Беслан — стала лишь одной из наиболее зримых примет деградации регионального уровня власти. Но было множество иных ‑ и срывы отопительного сезона в регионах Севера и Дальнего Востока. И резкий рост безработицы на Юге России, и многое другое. Причем, губернаторы очень умело «переводили стрелки» на федеральный центр. Результат — отмена выборов в 2004 году и полный контроль над губернаторским корпусом со стороны Кремля. Через восемь лет выборы губернаторов вернули, хотя подконтрольность региональных властей федеральному центру теперь закреплена однозначно. Но может ли кто-то сказать, что действия президента Путина были непоследовательными и не логичными, не вытекавшими из однозначно продуманных им ранее концепций государственного устройства страны?

В Мюнхене в 2007 году глава российского государства объявил присутствовавшим там мировым лидерам, которые, вероятно, несколько запамятовали: «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».

Впрочем, в послании президента в 2000 году мы слышим те же слова, с поправкой на то, что за 9 лет до этого произошел крах СССР, за которым следовал длительный период упадка: «Долгое время мы выбирали: опереться на чужие советы, помощь и кредиты или — развиваться с опорой на нашу самобытность, на собственные силы. Перед подобным выбором стояли очень многие страны. Если Россия останется слабой, то нам действительно придется делать такой выбор. И это будет выбор слабого государства. Это будет выбор слабого. Единственным же для России реальным выбором может быть выбор сильной страны. Сильной и уверенной в себе».

В тех первых программных выступлениях главы государства можно найти многое из того, что было реализовано впоследствии. От каких-то практик власти России отказались. Какие-то институты изменили. Но базовые ценности и базовые ориентиры не менялись никогда. Может быть, что-то из действительно ключевых тем до сих пор не нашло своего воплощения в жизнь. Но чаще всего это означает лишь, что идет работка по подготовке к их реализации.

Путин — основа для консолидации страны

За прошедшие 17 лет Путин продемонстрировал уникальную модель объединения нации в эпоху размывания суверенитетов и мировых центробежных тенденций. Система гегемонии США медленно, но неотвратимо разрушается, что уже привело к снижению роли лидерских качеств у американского руководства, и, соответственно к давлению на другие страны с тем, чтобы обеспечить не просто лояльных, но и послушных. Непослушание карается довольно жестко — провокации, слив конфиденциальной информации, вмешательство во внутренние дела, секретные операции спецслужб, цветные революции и войны. Многочисленные проамериканские политики в странах-союзниках не просто выполняют волю Вашингтона, но являются прямыми агентами влияния. При этом, как никогда близко мир подошел к черте того, что в научной фантастике и конспирологических теориях называется «мировое правительство». На фоне длящейся потери субъектности многочисленными национальными элитами и даже целыми нациями, Россия представляется и является в действительности одной из немногих стран, которые имеют перспективу и видение собственного будущего. Это и привлекает и раздражает очень многих. А, поскольку главным создателем и гарантом этого будущего является Путин — то и его многие ненавидят, но столь же многие и молятся на него и на Россию, которая подает пример. Пример того, как можно не согнуться под обстоятельствами и невзгодами, сыпавшимися на страну несколько десятилетий. Пример того, как, не обладая первенством в экономическом развитии, можно сохранять собственный суверенитет и собственные национальные интересы.

Именно исторический выигрыш России при Путине обуславливает первенство самого президента среди лидеров его «призыва». Россия благодаря Путину сошла с «исторической колеи» (path dependence) имперского распада. Советская Москва не смогла предотвратить коллапс Союза. Но путинская Россия и удержалась на грани, и отошла от края и устойчиво встала на ноги. Это уникальный случай в истории — обычно проигравший падает до самого дна. Нам повезло. Россию не добили. Нам повезло — у России появился Путин и в результате русский мир получил еще один шанс, которым умело воспользовался.

Путин в 2000 году поставил перед унылой и усталой страной, перед недоверчивым и деморализованным обществом, перед вороватым и нищим государственным аппаратом амбициозную задачу — вернуть себе самоуважение. Вернуть суверенитет, который, надо признать, Россия в 90-х знатно подрастратила. Неважно — идет ли речь о том, что МВФ имел право определять финансово-экономическую политику страны, или же мы говорим о том, что внешняя политика Москвы определялась в Вашингтоне. Факт десуверенизации к 2000 году — налицо. Общество, пережившее крах одного государства и несостоятельность зарождающегося другого находилось в состоянии фрустрации. Состоялся целый ряд гражданских конфликтов, поставивших и страну и народ в положение апатичного кролика, послушно дожидавшегося последнего удара милосердия. Чтобы вывести социум из подобной ситуации лидеры предпринимают различные методы. Кто-то использует массовые репрессии. Кто-то устраивает революции. Кто-то объединяет и то и другое.

Феномен Путина и его уникальность в том, что, пожалуй, впервые в обозримой мировой истории полутора веков Россия и Путин продемонстрировали опыт объединения постконфликтного атомизированного общества без применения насилия, за счет внутренних источников роста, при минимальной мобилизации. К которой, надо сказать, Россия была не готова в не меньшей мере, чем и к новым революциям. Лимит на мобилизации и революции исчерпал себя еще в прошлом веке. Есть много концепций и идей, как этого удалось достичь, но все более менее честные должны признать, что источник этого успеха один — лидерство Путина. И только потом к нему присоединяются такие составляющие как традиционные ценности, роль национального характера, гордость нации, исторический опыт и прочее и прочее. На грани веков ничего этого не было. Был только Путин наедине с угрюмой обманутой и обобранной за последнее десятилетие страной.

Менее чем за пятилетку Путину удалось утвердить новый суверенитет России в мире. Причем, в том мире, где для создания субъектности и суверенности нет никаких условий. Что не менее важно — суверенитет путинской России не носит негативного характера автаркии типа КНДР или Кубы. Это не суверенитет, отгораживающийся от мира и от сильных держав. Ничуть! Основа российского суверенитета, построенного Путиным, заключается в том, что это позитивный, открытый для мира опыт самостоятельного определения своего будущего, своей судьбы.

Путин и революция

Революция — плохо. Мы наелись этих революций в XX веке по горло. Эволюция — вот что нам нужно.

Владимир Путин

Широко распространено представление о том, что Путин кто угодно, но не революционер. Что он — анти-революционер, контрреволюционер. Путин как лидер «консервативного мира» сам неоднократно негативно высказывался о революциях на Украине, Ближнем Востоке и т. п. Более того, в 2011—2012 годах на волне «болотных протестов» или как их еще называли в Западной прессе — «славянской весны», анонимные граффитисты украшали стены домов в Москве изображением Путина, отрезающего букву «R» у слова «REVOLUTION», так, что получалось «EVOLUTION»:

Считается, что автором граффити является знаменитый британский стрит-артист Бэнкси. Так что, вопреки известному хиту группы Pussy Riot, Путин не разжигает костры революции, он их тушит. Сам Путин достаточно редко высказывается о революциях. Так, о революции 1917 года в России он говорил следующим образом: «2017 год — год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России. Не только для историков, учёных — российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий».

«После Октябрьской революции государство сделало всё, чтобы уничтожить наши духовные, религиозные корни. Действовало очень последовательно и жестоко. Многие церкви были уничтожены, снесены».

При этом Путин как человек, получивший советское воспитание, за настоящую революцию 1917 года полагает революцию Октябрьскую. Вот цитата из того же выступления на публике:

«Это было на протяжении всей нашей истории, я уже не говорю даже про советское время, и раньше это было, ещё до Октябрьской революции. Поэтому здесь нет ничего удивительного».

Именно Октябрьская революция, по мнению Путина, стала «отправной точкой для очень многих из тех тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашей стране в XX веке».

Более того, хорошо знает Путин и советскую революционную риторику. Так, на совместной пресс-конференции с главой Киргизии в феврале 2017 года Путин «подкалывал» Алмазбека Атамбаева: «Есть у революции начало, нет у революции конца».

Очевидно, что к революциям сам Путин относится предельно негативно. Особенно это касается так называемых «цветных революций». Вот характерная цитата:

«Цветные революции» — наработанный план разобщения общества. Социальная революция в риторике Путина употребляется в ряду следующих терминов: «разрыв», «нагнетание», «разобщение», «хаос»: «в условиях, когда мы сейчас вспоминаем события 1917 года, когда мы в следующем году будем отмечать столетие революционных событий, в 2017 году, мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнетанию»; «…начали поддерживать всякие «цветные» революции, в том числе и так называемую «арабскую весну». Взахлёб ведь поддерживали. Сколько мы видели положительных оценок того, что там происходит. К чему пришло? К хаосу»; «…после «арабской весны» подобрались уже и к нашим границам. Зачем надо было поддерживать госпереворот на Украине?».

«Мы внимательно смотрим за дискуссиями и в правящих элитах, и в экспертном сообществе. Достаточно посмотреть заголовки западной прессы за последний год: одних и тех же людей называют то борцами за демократию, а затем исламистами, сначала пишут о революциях, потом о погромах и переворотах. Результат очевиден: дальнейшее разрастание глобального хаоса».

В то же время к революциям в сфере науки и техники Путин относится вполне позитивно: «Сегодня мы должны обеспечить безусловное развитие российской экономики, причём сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров».

Хотя и у них есть свои издержки: «…новые технологии способны снизить привлекательность традиционных отраслей. А изменение профессиональных требований и автоматизация производств на новой базе при отсутствии должной системы переподготовки кадров могут вызвать и структурную безработицу. Здесь всё понятно, элементарно, это ещё со времён английской буржуазной революции происходило. Мы помним и социальные последствия, помним и возникшие тогда способы, работу по правилам как способ забастовки, помним диггеров, которые ломали новое оборудование, и так далее». Тем не менее, образ Путина-контрреволюционера не всегда доминировал. Боле того, существует достаточно авторитетная традиция рассмотрения Путина в революционном контексте, а также в качестве лидера своеобразной революции. И можно согласиться с тем, что, хотя сам Путин и не является революционером, но из революционного контекста его исключить нельзя. В 2001 году вышла в свет книга ныне ректора РАНХиГС Владимира Мау, в которой события в СССР-России на рубеже ХХ-ХХI века описывались как революция. По мнению Владимира Мау, фигурой Путина завершается последний крупный революционный цикл в России, пришедшийся на период с 1987 по 2001 годы.

Как писал будущий бывший посол в России Майкл Макфол, «Россия, а также прилегающие к ней государства бывшего СССР и Восточной Европы, прошли через фундаментальные политические, экономические и социальные преобразования, сопоставимые по масштабу последствий лишь с Великой Французской и большевистской революциями» (McFaul 1996, p. 169).

Вне этого революционного контекста невозможно понять ни появление такой фигуры как Путин на политическом горизонте, ни его идеологию, в которой приоритет отдан либерально-консервативным идеям.

Как полагает Мау, революционная ситуация описывается не в терминах насилия и страданий, но слабостью государства. Власть на ограниченный период времени, как правило 15 лет, не в состоянии ни собирать налоги, чтобы покрывать госрасходы, ни проводить последовательную политику ни в одном из секторов, ни контролировать ход событий. Возникают и размножаются новые центры власти, с которыми центр вынужден считаться. Сохраняется фрагментация общества, происходит выделение новых и переконфигурирование старых элит на протяжении всего революционного периода. Формируются и распадаются политические коалиции. Правила социального взаимодействия непрерывно меняются и т.п. Период нестабильности длится, пока в ослабевшем обществе не фиксируется новый набор базовых ценностей и принципов экономической и социально-политической организации, отражающей результаты революции. Конец революции опознается по появляющемуся неписаному — в дополнение к формальным законам — своду правил, когда появляется своеобразный консенсус относительно дозволенного и недозволенного. Как писал Славой Жижек по этому поводу, «и в бывшей Югославии, и в бывшем Советском Союзе были неписаные правила и вы знали, что делать, когда нужно дать взятку. Во времена же Ельцина неписаные правила были непонятны, что вносило недопонимание и смятение. Я не являюсь другом Путина, но думаю, что с ним пришла определенного рода стабилизация. Стало понятно, в чем состоят неписаные правила». Появляется своеобразное «новое лицемерие», разграничивающее частное от публичного, и ориентированное на провозглашение принципов и ценностей, которые, как понятно всем, не могут последовательно выполняться, но не дисквалифицируются как таковые. Конец революции характеризуется целым рядом позитивных изменений: создаются условия для экономического роста, исчезает опасность децентрации власти и распада страны (ложно понятой в конце 90-х «федерализации»), бюджет наполняется доходами, растут социальные обязательства властей и т.п. И именно в этот постреволюционный период создаются условия для того, что в политологической литературе обозначается как консервативная модернизация.

Путин — не революционер и не контрреволюционер. Он тот, на ком завершается история новейшей русской революции.

Глава III. Путин на экспорт: главная «мягкая сила» России

Несомненно, что в глобальном соревновании вырастет роль гуманитарных факторов: образования, науки, здравоохранения, культуры. Это, в свою очередь, существенно повлияет на международные отношения, в том числе потому, что ресурс так называемой мягкой силы будет в большей степени зависеть от реальных достижений в формировании человеческого капитала, нежели чем от изощрённости пропагандистских приёмов.

Владимир Путин

Путин в глянце

На обложках мировых журналов Владимир Путин в последние годы появляется все чаще и чаще. Речь идет о самых разных образах, по преимуществу гротескных, иной раз даже нелицеприятных. Например, в образе безумца на обложке польской локализации «Newsweek», Джокера из комиксов и фильмов про Бэтмена на обложке «The News» в 2014 году, гангстера на обложке «The Economist» в декабре 2006 года или диктатора, направляющего свои войска против врагов на обложках «The Economist» в августе 2008 года и «The Week» в марте 2014 года [31]. И тем не менее, образ Путина — это как правило, образ сильного и мощного лидера. «Der Spiegel» на обложке одного из номеров октября 2015 года, например, изображает Путина в качестве пилота истребителя. Вообще, Путин с военной техникой — часто повторяющийся мотив на обложках западных журналов. Выше упоминались обложки, где Путин изображен в качестве полководца или диктатора, который бросает свои войска против врагов. Истребители в глазах темного фотопортрета Путина изобразили и в одном из номеров «The Economist» октября 2016 года.

Иной визуальный образ Путина на обложке — образ «Царя». Сложно сказать, какой набор ассоциаций рождается у представителей разных наций — судя по всему, нечто среднее между монархом и библейским патриархом. В номере «Time» от 2007 года, где Путина назвали человеком года, одна из статей, посвященных российскому президенту, называлась «Царь родился». Тот же «Time» уже в 2014 году вновь поместил на обложку российского лидера с выносом на обложку слов «Премьер, Президент, Царь» — первые два из которых были перечеркнуты.

На обложках журналов Путина изображали и в ряду известных исторических личностей, например, рядом со Сталиным, или в образе Брежнева («Courrier International» в декабре 2011 года). Путин как человек, стремящийся восстановить СССР — часто повторяющийся образ Путина. Так, Time еще в 2003 году, после ареста Михаила Ходорковского поместил фото Путина на обложку со словами «здравствуй, товарищ!» и вопросом о том, возвращается ли российский президент к советскому стилю управления страной.

Визуальные образы Путина на обложках мировых СМИ показывают, что стремления российского лидера (разумеется, по мнению редакторов, стремления к чему-то нехорошему) не в силах обуздать никто. Характерным примером в этом плане выглядит обложка немецкого журнала «Der Spiegel» от 10 марта 2014 года. На ней крупным кеглем набран вынос «Поджигатель. Кто остановит Путина?» Но при этом визуальный образ не оставляет сомнений — никто из мировых лидеров остановить Путина не способен. И Барака Обама, и Ангела Меркель, и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон на коллаже выглядят карликами или детьми по сравнению с российским президентом. «Der Spiegel», кстати, после падения малазийского «Боинга» на Украине (вину за падение которого большинство западных медиа еще до начала расследования возложили на Россию) повторил слоган и сделал вынос «Кто теперь остановит Путина?»

В подобной же логике рассуждают и в «Time», который поместил образ Путина, состоящий из множества маленьких безликих человечков (вероятно, «русских хакеров») в конце июля 2017 года. Это было уже восьмое появление российского президента на обложке этого журнала. Вынос на обложке звучит как «Секретный план, как остановить избирательный заговор Путина». Опять-таки, образ обуздания, остановки продвижения России.

Образ Путина, очевидно, пользуется у англоязычных пользователей популярностью. Недавно американский портал «BuzzFeed» опубликовал материал под заголовком «28 WTF Pictures From Vladimir Putin’s Crazy Life» — «28 какого-черта — фотографий безумной жизни Владимира Путина». Ничего особенного — это подборка неофициальных и полу-официальных фотографий российского президента, которые были выпущены с одобрения его пресс-службы. Фотоподборку авторы ресурса снабдили таким комментарием:

«Он мастер дзюдо, глубоководный ныряльщик и укротитель диких зверей — нарочно не придумаешь! Владимир Путин, президент России и бывший шпион КГБ, ведет активный образ жизни. С момента вступления в должность в 1999 году он умело контролирует свой имидж в СМИ. Кремль с помощью фотосессий и пресс-мероприятий усердно формирует образ крутого жёсткого парня. Но, как показывают эти снимки, не каждая фотография попадает в цель».

На деле подобный образ президента РФ продвинулся крайне успешно, хотя и не без помощи самих западных журналистов, которые на разные лады пытались демонизировать Владимира Путина. Образ Путина-мачо активно эксплуатируется в американских юмористических шоу, когда речь заходит о России. При этом, в них российский президент выглядит совсем не дураком, напротив, недотепой зачастую выглядит Трамп. В одном из подобных скетчей, скажем, Путин, который попадает как Санта-клаус через трубу дымохода в кабинет Трампа, обсуждает перспективы нефтяного сотрудничества с Рексом Тиллерсоном (он тогда только был назначен главой Госдепартамента). И Тиллерсон, и Путин демонстративно игнорируют недалекого и не понимающего их разговор Трампа. Российский президент, разумеется, по пояс голый во время всего этого разговора.

Это самая крутая деталь именно из числа представленных пресс-службой президента фотокадров отдыха Владимира Путина в Туве, которую регулярно цитируют в американских шоу — как развлекательных, так и информационных.

Были и многочисленные коллажи, как сделанные рядовыми пользователями, так и профессионалами. Путин с голым торсом верхом на медведе, верхом на танке. Или верхом на коне (как в оригинале) в специальном предвыборном мини-эпизоде популярного мультипликационного сериала «Симпсоны». В последнем рядовой избиратель призывает Гомера Симпсона проголосовать за Трампа, который «сделает Россию вновь великой». Гомер срывает маску, под которой оказывается Владимир Путин. Оказывается, что он внесен в списки избирателей (а Гомер — нет) и голосует на американских выборах. Когда Гомер пытается разобраться, почему его нет в списках, появляется проголосовавший уже Путин — на коне и с голым торсом ‑ и говорит, что участь выборов решена, ведь его хакеры обеспечат Трампу победу с результатом в 102 процента. Это, разумеется, юмор (с большой долей сарказма) на тему предвыборных споров в самих США, но образ, очевидно, хорошо считывается рядовыми американцами. В ряде случаев Путин предстает в образе медведя или вместе с медведем — то есть давним символом России (так ее изображали еще на пропагандистских карикатурах XIX века, скажем, в ходе Крымской войны). Специальный репортаж «The Economist», посвященный России в октябре 2016 года, был сопровожден изображением Путина в костюме злого медведя — Путин снял маску медведя (причем сам президент России вовсе не выглядел агрессивным) и держал ее в руках, но оставался в «медвежьей шкуре».

Вообще, влияние России и Путина, рисуемом СМИ — представляется весьма значительным. В октябре 2016 года «The Spectator» поместил на обложку следующий рисунок — Путин предстает в образе с плаката «Родина-мать зовет», но с планшетом в руках, на котором изображена символика канала «RussiaToday».

Волнение по поводу эффективности российской пропаганды (то есть роста влияния Путина) понятны. Скажем, в марте 2014 года газета «The Independent» опросила своих читателей «кто является мировым фаворитом» и была шокирована результатом — около 90 процентов заявило, что это Владимир Путин. Барак Обама и Ангела Меркель смогли набрать лишь 2 и 4 процента голосов.

Владимир Путин: эволюция образа

Первую половину 2000-х англоязычные или германские СМИ, рассуждая о Путине, задавались более вопросом «Что Путин означает для России?» Речь шла о том, демократ ли Путин или, напротив, авторитарный лидер, эксплуатирующий темные стороны загадочной русской души? Правильно ли поступил, расправившись с олигархами? И так далее — речь шла преимущественно о вопросах внутренних.

Когда в конце 2016 года журнал «Forbes» в четвертый раз подряд назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком на планете, как кажется, уже мало кто удивился. За последние годы российский лидер смог не раз уже удивить и заинтересовать западную общественность своими неординарными политическими ходами.

Вот как комментирует свой выбор «Forbes» теперь: «Российский президент оказывает влияние едва ли не на каждый уголок планеты. На родине, в Сирии и на выборах президента США Путин продолжает добиваться того, чего хочет. Влияние Путина в последние годы только возрастает».

Это, разумеется, совсем не комплиментарное замечание — сложно ожидать от американских масс-медиа, даже специализирующихся на деловой тематике, комплиментов российскому лидеру. Вообще от СМИ сложно ожидать комплиментов. Но это признание, почти через не хочу, роли российского президента на международной арене. И это признание стало результатом долгой работы по продвижению российских интересов и образа России на международной арене.

Примерно по тем же причинам, что десятилетием ранее — в 2007 году — Путин был назван «человеком года» американским журналом «Time», став первым россиянином, который удостоился такой чести в постсоветской истории. Выбор тогда произвел эффект разорвавшейся бомбы: как это — Путин? Не Эл Гор, получивший Нобелевскую премию, а президент России?

Редактор «Time» Ричард Стенгел объяснил причины такого выбора и начал как раз с нелегкой судьбы постсоветской России: «После падения Берлинской стены, американцы стали меньше обращать внимания на Россию, поскольку увязли в собственных внутриполитических распрях. Россия выбыла из большой геополитической игры, ее затмили не только США, но и восходящие гиганты — Китай и Индия».

Однако такой взгляд, по его мнению, был наивным, к тому же «если Россия окажется несостоятельной, неизвестно, что может произойти в 21 веке. А если Россия станет процветающим суверенным государством, уважаемым членом семьи наций, этим она будет обязана одному человеку — Владимиру Владимировичу Путину».

Самого Путина журнал охарактеризовал так: «Поступившись в значительной мере принципами и идеями, которые так ценят свободные нации, он продемонстрировал выдающиеся лидерские качества, дав стабильность нации, которую та почти не знала, и вернув России статус мировой державы».

Многие исследователи, кстати, тогда замечали, что именно выбор Путина в качестве «человека года» стал своего рода прорывом в позитивном позиционировании России в западных СМИ.

«В преддверии президентских выборов 2008 года наблюдались некоторые позитивные тенденции в позиционировании России в западных СМИ, связанные с экономическими успехами России и грядущими перестановками политических сил. В частности, можно отметить серию публикаций, приуроченных к избранию В. Путина человеком года 2007: «Человек, укротивший Россию», «Родился царь». Положительно рассматривались и инициативы российских властей по решению демографического кризиса», — отмечали, в частности, Светлана Кобзева, Дарья Халтурина, Андрей Коротаев и Дмитрий Качков в статье «Имидж России в мире: количественный и качественный анализ».

С тех пор, впрочем, активность Путина на внешнеполитической арене столкнулась со значительным сопротивлением различных групп в истеблишменте западных стран, в том числе и в игре против его политики в масс-медиа. В ходе украинского кризиса (да и до него) Владимир Путин был одним из главных фигурантов — кроме, естественно, национальных политиков, кто регулярно украшал обложки ведущих западных изданий, прежде всего — влиятельных еженедельных журналов. А в 2015 году едва не стал «человеком года» по версии «Time» во второй раз — сообщалось, что он вошел в шорт-лист претендентов на это звание. Тогда же, кстати, и «Foreign Policy» включил российского президента в свой список мировых мыслителей по итогам текущего года.

Когда журнал «Forbes» начал публикацию своих рейтингов, Путин с самого начала занимает первые строчки рейтинга. Но нынешняя «беспроигрышная серия» началась в 2013 году. Тогда мотивация журнала была следующей: «Путин … добился впечатляющих результатов сразу в двух громких дипломатических скандалах: сначала глава российского государства предоставил политическое убежище беглому американскому разоблачителю Эдварду Сноудену, который стал головной болью для всего мира, а затем нашел взаимоприемлемый компромисс для всех сторон сирийского конфликта».

В 2014 году журнал констатировал, что несмотря на падение популярности Путина на Западе на фоне участия России в конфликте на Украине, назвать президента России «слабым» вряд ли кто-либо решится: это «непредсказуемый и никому не подотчетный глава энергетической и ядерной державы, разъедаемой коррозией, но все еще агрессивной».

Годом позже причиной для признания Путина самым влиятельным человеком мира послужили внутренняя консолидация вокруг фигуры президента и активная фаза операции в Сирии. «Forbes» тогда отметил, что Путин по совокупности анализируемых журналом параметров, «по-прежнему не знает себе равных».

«Международные санкции, введенные после захвата им Крыма и развязывания прокси-войны на Украине, обвалили рубль и ввергли страну в глубокую рецессию, но не повредили самому Путину: в июне его рейтинг вырос до рекордных 89%. В октябре он начал бомбить позиции ИГИЛ в Сирии и встретился с президентом Башаром Асадом, ослабив позиции США и НАТО в регионе и вернув России международное влияние», писал журнал в мотивировочной части признания Путина лидером рейтинга.

Иными словами: включение Путина в рейтинги «Forbes» стало признанием активной внешнеполитической деятельности и довольно неординарной при этом, на фоне неоднозначных итого иных регулярных лидеров рейтинга — американского президента Барака Обамы (с декабря 2016 года — Дональд Трамп, которого «Forbes» поместил на вторую вслед за Путиным позицию), бундес-канцлера Ангелы Меркель и китайских лидеров. Например, в конце 2011 года главным достижением Путина журнал назвал проект создания к 2015 году Евразийского союза между Россией и некоторыми бывшими советскими республиками, включая «Казахстан, Беларусь и Украину».

Первая пятерка «Самых влиятельных людей года» по версии журнала «Forbes» 2009−2016

При этом, причины активной политики Путина журналисты, как правило, вполне понимают, хотя и не всегда разделяют. Отмечается и наличие большой внутренней поддержки у российского лидера, которая позволяет ему практически не оглядываться назад при проведении внешнеполитической линии. Но даже когда «Forbes» явно язвит в адрес российского президента (например, в 2012 году, указывая, что Путин часто показывает свою мощь, например, когда сажает в тюрьму протестующих — по всей видимости, имелось в виду «болотное дело»), за этим явно следует отсылка к решительности Путина как во внутренней, так и во внешней политике.

Надо отметить, что с начала составления рейтинга и вплоть до 2012 года позиции Дмитрия Медведева, то есть действующего в тот период президента России, ни разу не превышали той строчки, что занимал Путин. Наиболее высокая позиция Дмитрия Медведева — 12-я в 2010 году. В 2009 году Медведев занял 42-ю строчку (Путин был третьим). Последний — на данный момент раз Медведев вошел в рейтинг в 2012 году, первые месяцы которого он еще был российским президентом (хотя и уходящим), заняв в рейтинге весьма скромную позицию в шестом десятке. В 2010 году «Forbes» объяснил это тем, что «премьер-министр по-прежнему гораздо сильнее, чем отобранный лично им глава государства, президент Дмитрий Медведев. Бывший офицер КГБ, вероятно, сменит своего протеже в 2012 году». То есть, несмотря на то, что именно Медведев определял в этот период (формально — полностью, как минимум — в значительной степени) внешнюю политику России, именно в его руках был ядерный чемоданчик, Путин все равно воспринимался как истинный лидер России и автор всего политического курса страны.

Значительная часть характеристик образа Путина в западных медиа, разумеется, сегодня — в силу самых разных причин (политических пристрастий издателей, редакционной политики «не писать про позитив», свойственной многим изданиям и так далее), носит подчеркнуто негативный характер. И, тем не менее, многие медиа традиционно характеризовали российского президента вполне нейтрально или даже позитивно. Так, французское издание «Le Point» вышло в январе 2017 года с материалом «Путин — суперзвезда» и подзаголовком «Глава государства вернул Россию в центр мировой политической арены. История возрождения, организованного мастерской рукой». История, как представляется, показательная — при понимании мотивов российского президента (а не только при эмоциональном осуждении — часто без понимания и даже просто знания фактуры) мнение западных аналитиков становится куда более благосклонным по отношению к Путину. Как это было в тех же материалах «Time» в 2007 году.

В нашумевшей статье «Ложь о России» в журнале «Nation» в 2014 году Стивен Коэн прямо обвинял американские масс-медиа в демонизации образа Путина и России: «Безответственную порку Путину неизменно устраивают также центристские, либеральные и прогрессивные СМИ, начиная c «New York Times», «Washington Post», «New Republic» и кончая CNN, MSNBC и HBO, где в программе «Real Time With Bill Maher» Говард Дин, не отличавшийся прежде глубокими знаниями России, недавно заявил под одобрительные звуки участников: «Владимир Путин — бандит». В значительной степени, это правда. Но не признать роль Путина в современной истории не могут даже эти медиа, что и показывает признание этой роли от ведущих американских журналов.

Лидерство Путина в зеркале социологических опросов

Еженедельно ведущие поллстеры проводят опрос граждан на тему за кого бы они проголосовали на президентских выборах «в ближайшее воскресенье», доверяют ли они главе государства и как изменилось их отношение к нему за последний месяц. Кроме того, отвечающих просят оценить работу президента. Согласно данным Фонда общественное мнение от 10 сентября 2017 года за Владимира Путина в ближайшее воскресенье проголосовало бы 67% респондентов. Столько же процентов относятся к нему позитивно. Еще 20% испытывают смесь позитива и негатива, 5% — негатив, а 9% — безразличие. Безусловно доверяют Путину 41% граждан, скорее доверяют 38%. За последний месяц больше стало доверять президенту 27%. Хорошо его работу оценивает 81%. На днях «Левада-центр» провел смелый эксперимент «для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян». Социологами был создан вопрос-ловушка. Для этого был придуман несуществующий политик — Андрей Семенов, который якобы выдвигается на пост президента России на выборах в 2018 году и имеет публично продемонстрированную поддержку со стороны Владимира Путина. Результаты эксперимента показывают, что 18% россиян готовы проголосовать за выдуманного кандидата в президента Андрея Семенова, зная о его поддержке со стороны Владимира Путина. Несмотря на то, что итоги эксперимента попытались интерпретировать как скандальные, нет сомнений в том, что они показывают абсолютное доверие граждан национальному лидеру.

«В течение последнего времени [рейтинг Путина] находится в коридоре от 58 до 67%. Есть желающие дождаться устойчивого падения доверия к Путину. Ну, пусть ждут, когда появится явный тренд. Сейчас им и не пахнет», — отмечал в комментариях СМИ руководитель фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. По его словам, это объясняется тем, что Россия находится в «непростом положении, а власть помогает пережить сложные времена».

Американские ученые — социолог Сэм Грин и политолог Грем Робертсон в «Washington Post» отмечали, что поддержка внешней политики Путина достигает уровня стратосферы.

«Примечательно, что поддержку Путину оказывает не только живущий в провинциях, малообразованный или придерживающийся традиционных взглядов на политику электорат, как мы и многие другие утверждали ранее. Среди сподвижников президента России оказались и образованные, обеспеченные и активно пользующиеся интернетом граждане. Вокруг Путина сплотились даже те, кто раньше был его противником», — писали они в 2014 году.

На постсоветском пространстве Путин также остается наиболее авторитетным политиком, опережая по популярности глав государств СНГ. Белорусская аналитическая мастерская в апреле 2017 года посчитала, что 65,7% граждан Белоруссии положительно относятся к российскому президенту, 20,4% — нейтрально и почти 11% — отрицательно. Социологи утверждают, что Путин в Белоруссии в два раза популярнее местного лидера Александра Лукашенко.

На Западе рейтинги Путина вызывают неприкрытую зависть. «Практически любой другой лидер государственного уровня душу бы продал, чтобы получить 82 процента», — написал в 2016 году журналист Марк Адоманис в «Forbes».

В аналитической записке социологической службы Гэллапа от марта 2017 года говорилось, что «непоколебимая популярность Путина примечательна тем, что, насколько можно судить, сохраняется независимо от экономических проблем страны за последнее время».

Но популярность российского лидера высока и в самих Европе и США. Например, в июне 2017 года аудитория новостной передачи американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC, в которой было показано интервью президента России Владимира Путина составила 6 млн человек. Это был самый высокий рейтинг NBC за несколько месяцев.

Опрос в декабре 2016 года выявил, что 37% американцев, зарегистрированных в качестве избирателей Республиканской партии, позитивно относятся к Путину[55]. Сильным лидером считают президента России 85% республиканцев.

«Я думаю, что он единственный лидер крупного государства, который выделяется в настоящее время. Он действует в интересах своей страны и не скрывает этого», — заявил один из опрошенных.

А вот пример из относительно свежего опроса «Pew Research Global», опубликованного в июле 2017 года. В нем респондентов из нескольких десятков стран мира спросили: кому они доверяют в плане решения международных проблем больше — Путину или Трампу? Оказалось, что у Трампа значительное превосходство над Путиным лишь в Израиле (то есть стране, традиционно выступающей в фарватере американской внешнеполитической линии), на Филиппинах (аналогично, хотя в последнее время наметились явные противоречия в отношениях), Польше (о «любви» наших соседей к России скоро можно будет слагать легенды), и ряде африканских стран (Гана, Кения, Нигерия). В остальном Трампу чуть больше склонны доверять в Индии, Иордании, ЮАР и Нидерландах. В Австралии, Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Танзании, Венесуэле, Швеции, Японии и Франции Путину и Трампу доверяют в решении международных проблем примерно поровну (или поровну не доверяют — как расценивать данные опроса).

Российскому же президенту доверяют больше в решении мировых проблем, чем американскому, в Греции, Ливане, Вьетнаме, Германии, Тунисе, Мексике, Южной Корее, Турции, Индонезии, Сенегале, Чили, Аргентине, Колумбии, Перу, Венгрии и Бразилии.

Западные аналитики отмечают, что рейтинг поддержки Путина гораздо выше, чем у любого западного лидера. «Его впечатляющие действия, направленные на то, чтобы сделать Россию вновь великой, объясняют уважительное отношение к нему жителей России, а также представителей русской диаспоры за границей», — писал Патрик Бьюкенен в марте 2017 года.

Популярность Путина на Западе, вопреки откровенной враждебности тамошних СМИ, он объясняет тем, что российский лидер выступает против монопольного права Запада на определение будущего человечества.

«Он отвергает Новый мировой порядок, установленный Соединенными Штатами после окончания холодной войны. Бросая вызов американцам, Путин обращается к тем миллионам европейцев, которые хотят восстановить свою национальную идентичность и отобрать утраченный ими суверенитет у наднационального Европейского Союза», — писал Бьюкенен.

По мнению публициста, Путин лучше понял новый век, чем его соперники. «В XX веке мир был разделен на коммунистический Восток и демократический Запад, тогда как XXI век определяют другие сражения. Те люди, которые выступают за Европу наций де Голля, а не за концепцию Одной Европы, в направлении которой движется Евросоюз, считают Путина своим союзником», — утверждает он.

Бьюкенен полагает, что Россия может оказаться на стороне победителей. «Путин стал символом национального суверенитета в борьбе с глобализмом. Оказалось, что это стало крупным сражением нашего времени», — подчеркнул Крис Колдуэлл из еженедельника «Weekly Standard».

В целом опросы по всему миру показывают то, что уже было продемонстрировано выше на визуальных примерах — образ российского президента ассоциируется с консервативной политикой, позитивно воспринимается людьми, которые придерживаются менее импульсивных и эмоциональных представлений о действиях властей. У Путина значительное число симпатизантов в мире, причем по географическому охвату его любят в гораздо большем количестве стран, нежели нынешнего американского лидера. Образ Путина в целом тождественен образу политики России и России в целом: число позитивно относящихся к Путину примерно соответствует числу позитивно относящихся к России в каждой конкретной стране.

Путин рядом

Неотъемлемым качеством современного политика является готовность к постоянному диалогу с людьми. Однако не всегда такой диалог удается выстроить. Иные политики может быть и хотели бы быть близки к народу, но выглядят при общении с простыми гражданами неуверенно и косноязычно, если не сказать «деревянно». То ли слишком далеки от народа, то ли происхождение мешает.

Совсем другое дело — Владимир Путин. В любой среде он чувствует себя уверенно и ведет себя на равных. И с академиками, и с бизнесменами, и с интеллигенцией, и с людьми рабочих профессий. Это редкое качество и позволило президенту добиться уважения во всех слоях общества, вне зависимости от материального достатка и уровня образования. Путин одинаково открыт для всех.

Например, ни в одной стране мира нельзя найти аналога «прямой линии», в ходе которой Владимир Владимирович напрямую общается с народом. Этот формат был найден в 2001 году и с тех пор пользуется неизменным успехом. Причем общение с населением не прекращалось даже тогда, когда Путин был премьером. На любой должности он чувствует свою ответственность за происходящие в стране процессы, требует полноценной информации о них и старается лично принять участие в решении как можно большего числа вопросов. Это вовсе не свидетельствует о том, что Россия находится в режиме «ручного управления». Это говорит о том, что у нашей страны есть работоспособный лидер, готовый к максимальному охвату аудитории. «Прямые линии» с президентом всегда привлекали повышенное внимание российских граждан за счет того, что в их ходе вживую поднимались самые злободневные темы и обсуждались самые актуальные вопросы, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Это всегда было непосредственное неформальное общение, которое обогащало обе стороны — и народ, и власть. Власть получает информацию из «первых рук», не отфильтрованную чиновниками и аналитиками, а население получает на выходе решение конкретных проблем жизни общества — задолженностей по зарплате, нехватки карет скорой помощи, завышения тарифов на ЖКХ и других. Внимание к «прямой линии» президента России стало возрастать в условиях непростой геополитической и экономической ситуации. Населению важно понимать, что власть к нему прислушивается и имеет представление о том пути, по которому движется Россия. По версии самого Владимира Путина «прямая линия» является самым мощным социологическим опросом, позволяющим руководству страны донести свою позицию и оценки, а гражданам — свои запросы и ожидания. В ходе эфира от 15 июня 2017 года он ответил почти на 70 вопросов, а сама линия длилась почти четыре часа.

При всех достоинствах прямого общения президента с народом, стоит, конечно, отметить, что такой формат не оказался бы востребован, если бы в стране эффективно функционировали все институты власти. Зачастую они представляются костными и устаревшими и только непосредственное вмешательство президента позволяет ликвидировать их недостатки. Эти институты, конечно, реформируются, но это задача не одного дня. Владимир Путин в самом начале своего президента взялся за решение колоссальной по напряженности задачи — личным авторитетом и личным вмешательством компенсировать прорехи в системе управления до тех пор, пока она не окажется отлажена до конца. От этой функции Путин никогда не уклонялся ни в качестве президента, ни в качестве премьера. Прямое управление поверх неэффективных устаревших институтов — мера, конечно, вынужденная, но временная.

Уникальность Владимира Путина состоит в том, что он продемонстрировал высочайший уровень открытости еще до «президентов из твиттеров» и моды на всякого рода открытость и транспарентность. И добился он этого совершенно естественным путем, поскольку такие качества как доброжелательность и внимание к людям свойственны его личности, а не выдуманы хитроумными пиарщиками. Путина не надо уговаривать общаться с народом, для него это привычный процесс, ибо никогда от своих корней Владимир Владимирович не отрывался, ему по долгу службы приходилось выстраивать диалог с совершенно разными людьми.

При этом как президенту, Путину приходится одновременно быть и близким, и недостижимым. Ведь близостью к «телу» так и норовят воспользоваться всякие проходимцы, что не раз случалось в российской истории. Проблема, конечно, не в том, что Путиным можно воспользоваться. Важно не дать никому иллюзий, что такое возможно. Свою деятельность на посту главы государства Владимир Владимирович начал с утверждения принципа «равноудаленности» от власти. Этот принцип работает не только в отношении бизнеса, но и в отношении всего общества. Президент — верховный арбитр, его симпатии одинаково распределены по всему спектру и никто не имеет права на узурпацию его внимания.

Это беспрецедентное сочетание близости и недостижимости и привело, в конечном счете, к формированию образа Путина. В первую очередь люди отмечают его честность. За долгие годы пребывания у власти Владимир Владимирович никого не обманул, сдержал все свои обещания и показал свою принципиальность. И во внешней, и во внутренней политике Путин сразу очерчивает границы возможного. За счет этого он способен найти компромисс и предложить наилучшие варианты для решения любых проблем. Если на Западе политик давно уже ассоциируется со лжецом (например Тони Блэра иначе как Bliar не называли), то в России Путин задает высокие стандарты политической честности.

Другое качество главы государства, которое отмечается повсеместно — справедливость. Это является продолжением уже упоминавшейся «равноудаленности». У Путина нет любимчиков. Всех чиновников он оценивает исключительно по деловым качествам и добивается такого подхода от остальных. В последнее время стало модно интерпретировать кадровые перестановки в духе «человек Иван Иваныча» сменил «человека Иван Петровича». Эти фантазии не имеют ничего общего с реальностью. Все, что зависит от Путина он делает профессионально и только в интересах блага России.

Путин, несмотря на свои 65 лет, продолжает восприниматься как сильный и молодой лидер. Он действительно находится в великолепной физической форме и занимается активными видами спорта. Этим его образ резко контрастирует с образом большинства мировых политиков, которые либо являются эксцентричными старцами, либо моложавыми бонвиванами, далекими от здорового образа жизни.

Ну, а о работоспособности Путина впору слагать легенды. Семнадцать лет во главе самой большой страны мира, с ежедневным погружением в самые насущные проблемы и постоянным присутствием в международной жизни. Поэтому не говорите, что вы устали от Путина. Он может быть и сам устал, но чувство долга и ответственность за страну диктуют ему двигаться дальше.

Заключение

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на избирательные участки впервые пришли люди, которые родились уже в то время, когда Владимир Путин стал лидером страны. То есть они не только не могут судить о допутинском периоде нашей истории, опираясь на собственный опыт, но и в прямом смысле ни дня не жили без Путина во главе государства.

Это обстоятельство является питательной почвой для разговоров о якобы существующей усталости населения от фигуры Владимира Путина. Особенно, по утверждению сторонников этой точки зрения, от этой усталости страдает молодежь. Но в объективной социологической реальности сторонников президента среди молодежи ничуть не меньше чем среди других возрастных групп. По данным фонда «Общественное мнение», позитивно оценивающих деятельность Путина среди граждан до 30 лет даже больше чем среди 30−45-летних.

Поэтому получившие распространение фальшивки в духе «боюсь состариться и умереть при Путине» ни коим образом не коррелируют с действительностью. Более того, подавляющее большинство граждан связывают собственное благополучие и стабильность в стране с пребыванием Владимира Путина на высших государственных постах. Интерпретируя их страхи, можно сказать, что они боятся умереть без Путина. То есть, боятся того, что после того, как Путин отойдет от власти, стране будет хуже. Ибо современный мир таит массу опасностей, которые не может игнорировать любой здравомыслящий человек — терроризм, эпидемии, коррупция, неконтролируемая миграция, экономические кризисы и корпоративные войны. Это те вызовы, которые встают перед человечеством в полный рост. И справиться с ними можно только совместными усилиями всех людей доброй воли. Но во главе этой борьбы должны стоять опытные руководители. Иначе ничего не получится.

Владимир Путин второе десятилетие является лидером российского политического класса, и по мнению абсолютного большинства граждан занимает это место заслуженно. Он продемонстрировал выдающиеся управленческие способности, но при этом ему удалось не забронзоветь и не закостенеть в своих методах. Если сравнивать сегодняшнего Путина с Путиным начала века, то можно только удивляться тому, как через годы и испытания президент пронес органично присущие ему бодрость, энергичность и оптимизм.

А ведь политик Путин появился в непростых исторических условиях. В конце 80-х в центр общественной мысли были помещены исторические события. Ведущие умы вели жаркие дискуссии об истоках революций 1917 года, природе сталинизма, опыте оттепели и причинах застоя. Общество было глубоко погружено в прошлое. В 90-е эта тенденция распространилась даже на молодежь и приняла форму эскапизма. В прошлом не искали ответы на вызовы времени, оно лишь служило своеобразным анальгетиком, позволяя не замечать ужасов первоначального накопления капитала.

С приходом к руководству государством Владимира Путина российское общество вновь обрело будущее. Появилась возможность осмысления его образа. Родились конкурирующие и взаимодополняющие концепции будущего — «энергетическая сверхдержава», «суверенная демократия», «Россия-Евразия» и др. Не все футурологические изыскания представляются продуктивными, но само наличие в обществе запроса на них в большой степени является заслугой президента России. Его политическая линия, обеспечившая стране рывок начала нулевых и стабильное развитие, позволила увидеть то, что было скрыто под пеленой разрухи и отчаяния 90-х — у России есть великое будущее, а не только великое прошлое. И оно это будущее напрямую связано с фигурой Путина, с результатами его деятельности и политическими перспективами. Поэтому утверждение, что Путин и есть Россия, пусть и кажется полемическим преувеличением, содержит зерно истины.

Еще в середине нулевых российская государственная машина не была до конца отлажена, ее наладка после хаоса и коррозии 90-х требовала колоссальных усилий. Популярный в то время политолог Глеб Павловский любил использовать метафору разобранной на детали машины для описания состояния страны — все детали хороши, блестят новеньким металлом, но машина не едет, потому что не собрана. Владимир Путин сумел в короткие сроки решить задачу восстановления российской государственности. Теперь машина собрана и готова ехать. Вопрос в том, куда она поедет. И тут огромное значение получает творчество народа и эффективность управления. От граждан страны в конечном счете зависит тот образ будущего, который будет направлять действия государства. А перспективы воплощения этого образа в жизнь будут зависеть от того, кто будет стоять во главе государства.

И нет сомнений в том, что более всех достоин превращать мечты нашего народа в реальность именно Владимир Путин. Во-первых, он уже это делал. В безнадежной, как многим казалось, ситуации миллениума он смело встал у штурвала накренившегося на бок корабля под названием «Российская Федерация». И его политический дар стал залогом того, что корабль не только вновь поднял паруса, но и включился в регату ведущих мировых держав.

Очевидно, что Путин не только способен аккумулировать надежды и чаяния населения России, но и обладает собственным видением пути, по которому должна двигаться наша страна. В отличие от многих современных политиков и западных карикатур на него, Путин не является популистом, готовым обещать что угодно в обмен на власть. Ему присуще чувство политической реальности как никому другому. Но в то же время у него начисто отсутствует глухота к нуждам граждан, столь часто встречающаяся у политиков по обе стороны океана. Эти впечатляющие качества — политическая трезвость и эмоциональная открытость могут стать проводниками в мир будущего.

Но каким оно будет это будущее? Различимы ли его черты уже сейчас? Рискнем предположить, что да. Не вызывает сомнений, что будущее будет базироваться на социально-политической стабильности, гарантированной сильным институтом президентства, помноженным на лидерство Путина. Именно эта модель позволила состояться новой социальной инфраструктуре с предсказуемыми результатами инвестиций в человеческий капитал. Это позволяет выстраивать работу кадровых лифтов в госаппарате и в частно-корпоративном секторе. Недаром, Владимир Путин в сентябре на встрече с избранными губернаторами заявил, что молодежь в регионах должна видеть, что социальный лифт работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».

Таким образом, ни о каком «путинском застое» не может быть и речи. Ответом на запрос общества стал курс государства на обновление и поощрение талантов во всех сферах. Фундамент для этого подготовлен. Осталось возвести на нем прочное здание. И архитектором этого процесса безусловно должен стать Владимир Путин.

Приложение

Владимир Путин: хронология лидерства

1999

7 августа 1999 с территории Чечни было совершено массированное вторжение боевиков в Дагестан под общим командованием Шамиля Басаева и арабского полевого командира Хаттаба. Ядро группировки боевиков составляли иностранные наёмники и бойцы «Исламской международной миротворческой бригады» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4−16 сентября в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске) была осуществлена серия террористических актов — взрывы жилых домов.

23 сентября президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации». Указ предусматривал создание Объединённой группировки войск на Северном Кавказе для проведения контртеррористической операции.

27 сентября председатель правительства России Владимир Путин категорически отверг возможность встречи Президентов России и ЧРИ. «Никаких встреч ради того, чтобы дать боевикам зализать раны, не будет», заявил он.

31 декабря президент Борис Ельцин ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности президента становится премьер-министр Владимир Путин.

2000

28 февраля на встрече со своими доверенными лицами Путин озвучил тезис «равноудалённого положения всех субъектов рынка от власти», дав для СМИ термин для обозначения своего нового курса в отношении крупного бизнеса — «равноудаление олигархов».

26 марта состоялись досрочные выборы президента России. Уже в первом туре победил Владимир Путин, получив 52,94% голосов избирателей, участвовавших в выборах (более 39,7 млн человек). Его основной соперник Геннадий Зюганов получил 29,21%.

13 мая указом президента был учрежден институт полномочных представителей. Россия была разделена на семь федеральных округов, в каждом из которых назначался полпред из числа опытных управленцев. С этого началось выстраивание вертикали власти нового типа.

13 июня 2000 года был арестован известный российский бизнесмен, руководитель холдинга «Медиа-Мост» Владимир Гусинский — по обвинению в «хищении чужого имущества в крупном размере группой лиц путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, мошенничество». Он был доставлен в Москву и помещён в следственный изолятор «Бутырская тюрьма».

8 июля Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, темами которого стали «реформа власти, свободный рынок, эффективное государство, диктатура закона».

5 августа Владимир Путин подписал вторую часть Налогового кодекса, по которому вводилась единая 13-процентная ставка подоходного налога.

12 августа в Баренцевом море потерпела катастрофу и затонула атомная подводная лодка «Курск». Погибли 118 человек. 23 августа в России был объявлен день траура.

17 ноября 2000 года «Газпром» и «Медиа-Мост» подписали соглашение об урегулировании задолженности по кредиту в 211 млн долларов. Согласно этому соглашению Газпром получил в собственность 25% акций плюс 1 акция радиостанции «Эхо Москвы», спутникового оператора «НТВ-Плюс», «НТВ-Профит», «НТВ-Мир кино» и других компаний, входящих в Медиа-Мост.

2001

3 апреля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, темами которого стали восстановление конституционного порядка в Чечне, судебная, налоговая, бюджетная реформы.

11 июля принят закон о политических партиях, вносящий изменения в избирательное законодательство и направленный на ликвидацию партий с малой численностью членов

16 июля президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем подписан российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассчитанный на 20 лет.

11 сентября Владимир Путин первым из мировых лидеров президенту США Джорджу Бушу направил телеграмму с соболезнованиями в связи c терактами.

17 октября Владимир Путин объявил о закрытии с 1 января 2002 года российской военно-морской базы в Камрани во Вьетнаме и выводе радиоэлектронного центра из Лурдеса на Кубе.

25 октября Владимир Путин подписал Земельный кодекс. Его принятие блокировала фракция коммунистов в Госдуме предыдущего созыва.

13 декабря президент США Джордж Буш официально уведомил Россию о выходе США из российско-американского Договора о противоракетной обороне от 1972 года. Путин назвал решение Буша ошибочным. 12 июня 2002 США в одностороннем порядке вышли из договора.

25 декабря террорист Салман Радуев был признан Верховным судом Дагестана виновным в тяжких преступлениях и приговорён к пожизненному заключению.

В декабре Путин подписал новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Новый УПК имел ряд принципиальных отличий от старого, в частности дав дополнительные права обвиняемым и потерпевшим.

2002

1 января в России введен налог на добычу полезных ископаемых, а также вступил в силу закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Согласно новым правилам была установлена прогрессивная шкала ставки экспортной пошлины на нефть, повышены акцизы на нефтепродукты. Налоговые ставки были установлены по видам полезных ископаемых в процентах от стоимости добытого сырья.

16 апреля — Россия и Чехия подписали соглашение о поставках военной продукции в счет частичного погашения задолженности бывшего СССР

23 апреля — в России указом президента создано АО «Концерн ПВО Алмаз-Антей». Начинается возрождение российской оборонной промышленности, в частности, производства не имеющих аналогов в мире комплексов ПВО.

14 мая создана Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В нее вошли Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Россия настояла на создании полноценной международной организации для активизации «военно-политического сотрудничества в обеспечении национальной безопасности от внешних врагов».

24 мая в Москве между Россией и США подписан договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Условия договора ограничивают количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 1700−2200 для каждой из сторон (вступил в силу 1 июня 2003 после совместной ратификации Россией и США).

28 мая главы государств-членов НАТО и Владимир Путин подписали Римскую декларацию, которая определила новый формат отношений России и НАТО. Был создан Совет Россия-НАТО (его возглавил генсек альянса Дж. Робертсон).

9 июня произошли беспорядки на Манежной площади в Москве, учинённые футбольными фанатами из-за проигрыша сборной России на чемпионате мира.

13 июня США в одностороннем порядке вышли из Договора о противоракетной обороне от 1972 года.

25 июля принят закон об экстремистской деятельности. Произведена попытка в законодательном поле противостоять вызовам экстремизма и терроризма.

10 октября Конгресс США на основании представленных администрацией данных о разработке Ираком оружия массового поражения принял резолюцию, разрешившую ведение боевых действий против Ирака. Россия вместе с Францией и Германией выступила противницей такого шага США.

23−26 октября террористы захватили в заложники более 800 зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве. По результатам спецоперации большинство заложников удалось спасти, террористы были уничтожены. Погибли 117 мирных граждан.

2003

16 мая президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием, главными темами которого стали удвоение ВВП за 10 лет, достижение полной конвертируемости рубля, национальная безопасность, военная реформа.

23 июля президент подписал указ «О мерах по проведению административной реформы в 2003—2004 годах». Реформа была нацелена на «повышение эффективности федеральных органов исполнительной власти и создание благоприятных условий для предпринимательства».

19 сентября на встрече министров образования европейских государств в Берлине Россия официально вступила в Болонский процесс — единое европейское пространство высшего образования.

5 октября президентом Чеченской Республики был избран Ахмат Кадыров.

25 октября 2003 года по обвинению в нарушениях, допущенных в ходе приватизации ЗАО «Апатит», был арестован владелец НК ЮКОС Михаил Ходорковский.

22−23 ноября произошла «революция роз» в Грузии. Внутренним поводом для недовольства стало негативное экономическое положение страны и протест против парламентских выборов 2 ноября 2003 года.

7 декабря прошли выборы в Государственную Думу четвёртого созыва. По федеральным спискам 5-процентный барьер преодолели три партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР и избирательный блок «Родина».

8 декабря конфискация имущества как вид уголовного наказания была исключена из Уголовного кодекса. До этого конфискация содержалась в 48 санкциях, из них в 11 — как обязательное дополнительное наказание, и применялась более 80 лет.

9 декабря Россия подписала Конвенцию ООН против коррупции, которую Генеральная ассамблея ООН приняла 31 октября.

23 декабря был создан Стабилизационный фонд, чтобы изымать из обращения нефтедоллары, сдерживать укрепление рубля, гарантировать расходы бюджета на случай возможного резкого падения цен на нефть.

2004

9 января президент России Владимир Путин подписал договор о продлении аренды космодрома Байконур в Казахстане до 2050 года.

24 февраля президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Михаила Касьянова. 5 марта председателем правительства был назначен Михаил Фрадков.

14 марта состоялись выборы президента России, на которых победил Владимир Путин с результатом 71,31% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов занял второе место, получив 13,69%. Сергей Глазьев получил 4,10% голосов.

7 мая поправками в закон «О таможенном тарифе» и Налоговый кодекс увеличены налоговые изъятия и у нефтяных компаний — при цене нефти выше 18 долларов за баррель. Установлена новая шкала ставок таможенных пошлин в зависимости от мировой цены на нефть.

14 мая первый заместитель председателя Центрального банка Андрей Козлов сообщил об отзыве лицензии у «Содбизнесбанка» за нарушение требований Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», принятого 7 августа 2001 года.

26 мая президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с пятым посланием, главными темами которого стали: удвоение ВВП не за 10 лет (как говорилось в предыдущем послании), а к 2010 году, а также повышение благосостояния граждан.

3 июля состоялся десятый съезд КПРФ. Одновременно в результате конфликта в руководстве партии прошёл «альтернативный съезд» противников Геннадия Зюганова. На каждом мероприятии были избраны Центральный комитет и его председатель. В августе Министерство юстиции России признало «альтернативный съезд» нелегитимным, подтвердив полномочия Зюганова.

1 сентября в городе Беслане в Северной Осетии банда боевиков захватила в заложники 1128 человек в школе № 1. 3 сентября была проведена операция по освобождению заложников. В результате теракта погибли 333 человека, в том числе 186 детей. 4−5 сентября в России был объявлен траур.

13 сентября президент России Владимир Путин выступил с пакетом законодательных инициатив по изменению политической системы страны в рамках борьбы с международным терроризмом. Были отменены прямые выборы губернаторов, учреждена Общественная палата.

14 октября президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе, согласно которому Китай получил ряд спорных территорий общей площадью 337 квадратных километров.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата». Киотский протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года.

22 ноября началась «оранжевая революция» в Украине. В Киеве на площади Независимости сторонники кандидата в президенты Виктора Ющенко под оранжевыми флагами установили десятки палаток и начали бессрочный многотысячный митинг протеста.

11 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий систему избрания глав субъектов Федерации. Ранее закон был принят Государственной Думой 3 декабря 2004 года и одобрен Советом Федерации 8 декабря 2004 года.

19 декабря в Москве на аукционе по продаже 76,79 процентов акций основного нефтедобывающего предприятия компании «ЮКОС» — ОАО «Юганскнефтагаз» пакет приобрела компания «Байкалфинансгруп» за 9 миллиардов долларов.

29 декабря принят пакет из 27 законов о доступном жилье. Изменения были внесены одновременно в Жилищный, Гражданский, Градостроительный, Земельный и Налоговый кодексы. Наиболее удачными эксперты посчитали налоговый и ипотечный блоки.

2005

1 января — в России вступил в силу закон о монетизации льгот. Это вызвало акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и ряде других городов страны.

10 февраля — Корейская Народно-Демократическая Республика объявила, что она обладает ядерным оружием.

8 марта спецназом ФСБ в Чеченской Республике успешно ликвидирован один из предводителей незаконных вооружённых формирований Аслан Масхадов.

24 марта кризис власти в Киргизии достиг своего пика. При попытке разгона митинга на центральной площади Бишкека «Ала-Тоо» митингующие дали отпор и двинулись к Дому правительства. В результате толпе из 15 тысяч человек удалось штурмом взять здание.

25 апреля в послании Федеральному Собранию Путин назвал крушение СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века и призвал общество к консолидации в деле обустройства новой демократической России.

8−9 мая торжественные мероприятия в честь 60-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне посетили главы государств и правительств из 53 стран.

15 мая в Москве движение «Наши» провело массовую акцию «Наша Победа», для чего была на несколько часов перекрыта правительственная трасса — Ленинский проспект. В мероприятии, по утверждению организаторов, приняли участие до 60 тысяч человек, в том числе около тысячи ветеранов. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

18 мая Владимир Путин подписал закон, согласно которому выборы в Госдуму будут проходить только по пропорциональной системе и места в парламенте получают партии, преодолевшие 7-процентный барьер.

25 мая в Москве произошла крупная авария энергосети, половина Москвы, значительная часть Подмосковья и часть сопредельных регионов остались без света.

31 мая бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и член правления компании Платон Лебедев были признаны судом виновными в серии преступлений и приговорены к тюремному заключению.

1 июня Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации дополнительного соглашения между РФ и КНР о российско-китайской границе, принятый Госдумой 20 мая 2005 года.

20 июля Путин впервые созвал Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Он заявил, что Россия не допустит финансирования из-за рубежа политической деятельности общественных организаций.

5 сентября провозглашена реализация четырех приоритетных национальных проектов: «Образование» — достижение высокого качества обучения и формирование квалифицированных кадров, «Здоровье» — повышение качества медицинского обслуживания, «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие АПК».

4 ноября в России впервые отмечался День народного единства. В этот день в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободили Москву от польских интервентов. Путин отметил, что «тогда люди разных вер, разных национальностей, сословий объединились, чтобы спасти Родину, отстоять российскую государственность».

2006

1 января «Газпром» прекратил поставки природного газа на Украину в ответ на заявление украинского президента Виктора Ющенко о том, что ранее оговоренная цена в 230 долларов/тыс. куб. м неприемлема для украинской стороны.

12 марта в 68 субъектах Российской Федерации состоялись выборы в органы государственной власти субъектов Федерации и в органы местного самоуправления — Единый день голосования.

10 мая Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию, темами которого стали семейные и демографические проблемы, а также вопросы обороноспособности, модернизации армии и внешней политики. Президент заметил, что об окончании гонки вооружений говорить еще рано.

10 июля в Ингушетии в результате спецоперации уничтожен один из лидеров бандформирований Шамиль Басаев.

15−17 июля в Санкт-Петербурге проходил 32-й саммит «Большой восьмёрки», на котором впервые председательствовала Россия.

21 августа Россия полностью и досрочно рассчиталась с Парижским клубом по долгам бывшего СССР. 2 апреля 1992 года Россия объявила себя единственным правопреемником по всем долгам бывшего СССР и обязалась погасить их в полном объеме.

30 августа начались массовые беспорядки в карельском городе Кондопога, которые продолжились в сентябре.

1 сентября началась «дачная амнистия» — упрощенный порядок оформления в собственность граждан жилых и садовых домов, гаражей и земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства.

26 октября закрытым указом президента РФ была утверждена государственная программа развития вооружений на 2007−2015 годы. На её финансирование в общей сложности за время её действия было выделено 4 триллиона 939 миллиардов 400 миллионов рублей, при этом на долю Вооружённых сил (то есть Министерства обороны) пришлось 4 трлн 98 млрд руб. или 83%.

4 ноября прошли шествия и митинги русских националистических движений, получившие название «Русский марш 2006».

29 декабря Владимир Путин подписал федеральный закон о «материнском капитале».

2007

27 марта подписан договор «О государственной границе между Россией и Латвией». Латвия отказалась от территориальных претензий относительно Пыталовского района Псковской области, входившего до Второй мировой войны в состав латвийской области Латгале.

27 марта Конгресс США поддержал решение Грузии и Украины вступить в НАТО и рекомендовал включить их в американскую программу «содействия в сфере безопасности». В американском федеральном бюджете 2008 года было заложено 12 млн долларов на оказание содействия Албании, Хорватии, Македонии, Грузии и Украине вступлению в НАТО.

23 апреля на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин.

26 апреля президент России Владимир Путин обратился с восьмым посланием к Федеральному Собранию, сделав заявление о намерении России ввести мораторий на действие ДОВСЕ.

1 мая в Эстонии закончены работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных на холме Тынисмяги в Таллине, где ранее стоял Бронзовый солдат — памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. 2 мая в Москве в знак протеста против переноса Бронзового солдата из центра Таллина на отдаленное кладбище 100 активистов движения «Наши» попытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в редакции газеты «Аргументы и факты».

17 мая в Москве в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской православной церковью за рубежом подписали Акт о каноническом общении между Московским партиархатом и Русской православной церковью за рубежом.

24 июля — 8 августа состоялась высокоширотная российская полярная экспедиция «Арктика-2007». Экспедиция под руководством А. Чилингарова отправилась из Мурманска к Северному полюсу на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» и атомном ледоколе «Россия», чтобы доказать — хребет Ломоносова является продолжением Сибирской континентальной платформы

12 сентября президент России Владимир Путин принял отставку правительства Михаила Фрадкова, проработавшего три с половиной года. В тот же день Госдуме была предложена кандидатура Виктора Зубкова. 14 сентября Госдума дала согласие на назначение Зубкова председателем правительства.

1 октября делегаты съезда «Единой России» обратились к президенту России с просьбой возглавить федеральной список партии на выборах в Госдуму пятого созыва. Владимир Путин ответил согласием.

2 декабря состоялись выборы в Государственную думу РФ пятого созыва, по результатам которых «Единая Россия» сохранила квалифицированное большинство. «Единая Россия» набрала 64,30% голосов избирателей, КПРФ — 11,57, ЛДПР — 8,14, «Справедливая Россия» — 7,74.

12 декабря Россия ввела на своей территории мораторий на действие Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Россия приостановила его исполнение до ратификации странами НАТО Соглашения об адаптации ДОВСЕ, подписанного в Стамбуле в 1999 году.

2008

1 января срок военной службы по призыву в России сокращен до 12 месяцев. С 1 января 2007 года он был 18 месяцев, а до того — 24 месяца. Срок альтернативной гражданской службы уменьшился с 1 января 2008 года до 21 месяца.

11 февраля Россия открыла свою границу для неграждан Латвии и Эстонии — бывших граждан СССР, введя для них безвизовый режим. Отныне на границе достаточно предъявить паспорт негражданина Латвии или паспорт иностранца, выданный соответствующим органом Эстонии.

2 марта состоялись выборы президента Российской Федерации, победителем которых стал Дмитрий Медведев, набравший 70,28% голосов избирателей. Кандидатами на пост президента России были: Г. А. Зюганов (от Коммунистической партии Российской Федерации), В. В. Жириновский (от Либерально-демократической партии России), лидер Демократической партии России А. В. Богданов.

6 марта Россия отменила санкции против Абхазии, введённые 19 января 1996 года решением Совета глав государств СНГ «О мерах по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия». Россия призвала другие страны СНГ последовать её примеру.

1 июля прекратила свое существование электроэнергетическая монополия — РАО «ЕЭС России». Завершилась реформа электроэнергетики, шедшая с 1998 года.

8 августа Россия начала операцию по принуждению Грузии к миру после того, как в ночь с 7 на 8 августа грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии города Цхинвала и прилегающих районов.

11 августа — В Москве президент России Дмитрий Медведев и президент Франции Николя Саркози выработали шесть принципов урегулирования ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии.

26 августа президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

1 сентября Россия начала самые масштабные за предыдущие 20 лет комплексные стратегические учения «Стабильность-2008». Они были проведены в четыре этапа и продолжались 74 дня. В них участвовали 47 тыс. человек, 134 органа управления войсками и свыше 7,3 тыс. единиц техники.

26 сентября утверждены «Основные параметры боевого состава Вооруженных сил РФ до 2020 года». В обществе их называли очередной попыткой радикальной военной реформы, сами военные — созданием нового облика ВС.

5 ноября состоялось первое послание третьего президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию.

11 ноября началась постепенная управляемая девальвация, которая продолжалась до 23 января 2009 года. До этого только за сентябрь-октябрь 2008 года на поддержание курса рубля Центробанк потратил 57,5 млрд долларов, в целом его золотовалютные резервы снизились на 97,6 млрд долларов.

5 декабря скончался патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Временно, место предстоятеля Русской Православной церкви, занимает местоблюститель патриаршего престола, Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Выборы нового первоиерарха Русской Православной церкви, состоятся в январе 2009 года.

23 декабря в Москве учрежден Международный форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) — «газовая ОПЕК» получила официальный статус. 14 стран (в том числе Россия), владевших 73% мировых запасов газа и обеспечивавших 42% его мировой добычи, приняли устав ФСЭГ и подписали межправительственное соглашение.

31 декабря вступили в силу поправки в Конституцию 1993 года об увеличении срока президентских полномочий с 4 до 6 лет, депутатов Госдумы — с 4 до 5 лет, а также об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами.

2009

1 января — в 10:00 по московскому времени Газпром прекратил поставки газа на Украину в полном объёме. Продолжился газовый конфликт между Россией и Украиной 2008−2009 года.

25 — 27 января — внеочередной Архиерейский Собор Русской православной церкви. Поместный Собор Русской православной церкви избрал нового Патриарха Московского и всея Руси. Им стал Кирилл.

26 апреля состоялись выборы мэра Сочи. Выборы привлекли интерес в связи с проведением в городе в 2014 году Зимней Олимпиады. По результатам голосования в первом туре с большим перевесом победил кандидат от партии «Единая Россия» Анатолий Пахомов.

25 мая Северная Корея в ответ на международное давление в связи с ее ядерной программой демонстративно провела испытание ядерного оружия. А 4 апреля 2009 года запустила многоступенчатую ракету, показывая, что может использовать ее в военных целях.

15 июня в Екатеринбурге состоялся первый саммит БРИК. Участники обсудили «меры по преодолению мирового кризиса, направления реформирования международных финансовых институтов и подготовку к очередной встрече «восьмерки» в июле».

16 июня ближнемагистральный российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже. Лайнер создан корпорацией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с ведущими мировыми компаниями.

6 июля Россию с трёхдневным визитом посетил президент США Барак Обама.

10 сентября президент России Дмитрий Медведев опубликовал статью «Россия, вперёд!», где изложил своё представление о будущем развитии России и сформулировал задачи, которые предстоит решить.

20 ноября Конституционный суд окончательно запретил применять смертную казнь в России. КС разъяснил, что Россия связана международными договорами, запрещающими исключительную меру наказания.

17 декабря высокоскоростной электропоезд «Сапсан» начал регулярно курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом. Он разработан компанией Siemens специально для России. Максимальная скорость 300 км/ч.

2010

1 января вступил в силу Единый таможенный тариф — это формально считается началом функционирования Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Решение о его создании главы трех государств приняли 16 августа 2006 года.

7 февраля во втором туре выборов президента Украины победил В. Янукович, набрав 48,95% голосов, его соперник Ю. Тимошенко — 45,47%.

1 марта правительственная программа утилизации старых автомобилей стартовала Автовладельцы получили возможность сдать на утилизацию машины не моложе 10 лет и получить за это скидку в 50 000 рублей на покупку нового автомобиля.

29 марта два взрыва на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» унесли жизни 40 человек. Свыше 90 человек пострадали.

10 апреля потерпел крушение президентский самолет Ту-154 польских ВВС во время посадки на аэродром «Смоленск-Северный» в условиях низкой облачности и сильного тумана. На нем польский президент Л. Качиньский, его жена, известные польские политики, почти все высшее военное командование, общественные и религиозные деятели летели на траурные мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине расстрела 22 тыс. польских пленных в Катыни.

8 апреля 2010 президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым подписан договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией в Праге.

9 июля 2010 года в Вене произошел обмен заключёнными шпионами между Россией и Соединёнными Штатами Америки. Раскрытие сети российских раведчиков стало результатом предательства одного из перебежчиков.

29 сентября 2010 года на выставке «Экспо-2010» в Шанхае Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра столицы Юрия Лужкова, руководившего городом с 1992 года.

С 14 по 25 октября 2010 года прошел основной тур всероссийской переписи населения, в отдельных местах перепись проводится с 1 апреля по 20 декабря 2010 года. По предварительным итогам переписи, оглашённым в марте 2011, население России составило 142 905 200 человек. За время, прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности населения с 7 на 8 место в мире.

11 декабря стихийный митинг футбольных фанатов на Манежной площади в Москве собрал около 6 тысяч человек.

2011

13 января начало гражданского противостояния в Ливии. Противники действующего главы государства выступили против 40-летнего правления М. Каддафи, вспыхнула гражданская война (50 тыс. погибших), 23 августа президент был свергнут, 20 октября — убит.

1 марта 2011 года вступил в силу закон «О полиции», заменивший закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-I «О милиции».

6 мая в Волгограде Владимир Путин выступил с инициативой создания Общероссийского народного фронта — непартийного объединения граждан и общественных организаций.

24 сентября на XII Съезде партии «Единая Россия» президент Медведев предложил поддержать кандидатуру премьера Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году и объявил о готовности в случае его победы возглавить правительство.

26 сентября состоялась отставка Алексея Кудрина, 11 лет возглавлявшего Министерство финансов, из-за разногласий с президентом Дмитрием Медведевым. Новым министром финансов стал Антон Силуанов.

28 октября прошла торжественная церемония открытия исторической сцены Большого театра. Ее реконструкция продолжалась со 2 июля 2005 года по 1 октября 2011 года.

20 октября по 28 ноября часть пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском монастыре, была привезена в Россию. Группа афонских монахов, сопровождающая пояс, на специально арендованном самолёте посетила 14 городов и Серафимо-Дивеевский монастырь за 39 дней. По приблизительным оценкам поясу поклонились более 3 млн 100 тыс. паломников.

8 ноября Запущена в эксплуатацию первая нитка магистрального газопровода «Северный поток» между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Открытие прошло при участии российского президента Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель.

23 ноября Дмитрий Медведев сделал жесткие заявления в ответ на развертывание системы противоракетной обороны США в Европе и отказ Вашингтона предоставить гарантии о ненаправленности этой системы против России.

4 декабря состоялись выборы в Госдуму VI созыва. Впервые нижняя палата парламента избиралась не на 4 года, а на 5 лет. Свое представительство в Госдуме сохранили «Единая Россия» (49,3% голосов), КПРФ (19,2%), «Справедливая Россия» (13,2%), ЛДПР (11,7%). Лидеры внесистемной оппозиции пытались создавать партии и принять участие в выборах.

10 декабря на Болотной площади Москвы состоялся массовый митинг протеста против результатов парламентских выборов. Митингом был дан старт волне так называемых белоленточных протестов — самой масштабной серии протестов в России с периода монетизации льгот.

2012

С 1 января 2010 года функционирует Таможенный союз на территории России, Белоруссии и Казахстана. с 6 июля — Таможенный кодекс.

23 февраля в Лужниках состоялся массовый митинг в поддержку Владимира Путина и его политики. По данным полиции, в нем приняли участие более 130 тысяч человек. Владимир Путин лично выступил на митинге перед собравшимися.

4 марта прошли выборы четвертого президента России. Победу одержал Владимир Путин, получив 63,60% голосов, Г. Зюганов — 17,18, М. Прохоров — 7,98, В. Жириновский — 6,22, С. Миронов — 3,85%. Впервые президент избирался на 6 лет. За ходом голосования и подсчетом голосов следили 690 тыс. наблюдателей, представлявших кандидатов, российские и международные неправительственные организации.

4 апреля вступил в силу закон об упрощении процедуры регистрации политических партий, которая была принята 3 декабря 2004 года. Квоту на регистрацию партий снизили с 50 тыс. до 500 членов.

1 июня вступил в силу закон, вернувший прямые выборы губернаторов. Они были отменены 29 октября 2004 года.

22 августа Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию, став 156-м ее членом — после 18 лет переговоров (с 1993 по 2011 год). Госдума ратифицировала договор о присоединении России к ВТО 10 июля 2012 года.

2−9 сентября прошел саммит АТЭС во Владивостоке на острове Русский. Согласно оценкам, эта встреча на высоком уровне лидеров Китая, России, США и Японии должна была помочь сместить внешнеторговый баланс России в сторону азиатских стран.

1 ноября в России начал действовать реестр «черных списков» сайтов, распространяющих детскую порнографию, информацию о способах суицида или пропагандирующих употребление наркотиков.

6 ноября новым министром обороны назначен Сергей Шойгу. Предыдущий министр обороны Анатолий Сердюков был отправлен в отставку на фоне громкого коррупционного скандала с «Оборонсервисом».

20 декабря президент США Барак Обама подписал распоряжение о прекращении действия поправки Джексона-Вэника в отношении ограничения торговли товарами, поставляемыми из России. Одновременно с отменой поправки Джексона-Вэника Конгресс США принял антироссийский «закон Магнитского».

28 декабря в ответ на «закон Магнитского» российская Госдума приняла «закон Димы Яковлева», названный в память о погибшем в США усыновленном российском мальчике. Депутаты запретили въезд в Россию американцам, имеющим отношение к нарушению прав россиян в США, их финансовые счета и активы должны быть заморожены.

2013

1 января во всех регионах России начато внедрение универсальной электронной карты, в которой совмещены практически все документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, медицинский полис, проездной билет, а также банковская карта.

21 марта «Роснефть» завершила покупку 100% акций ТНК-ВР (за 60 млрд долларов) и стала крупнейшей в мире нефтегазовой компанией по объемам добычи и запасов углеводородов. При этом британская ВР владеет 19,8% акций «Роснефти».

1 мая Владимир Путин вручил первые золотые медали Герой Труда России. Первыми награждёнными стали дирижёр Мариинского театра Валерий Гергиев, нейрохирург и директор Института имени Бурденко Александр Коновалов, токарь из Челябинской области Константин Чуманов, механизатор из Воронежской области Юрий Конов и шахтер из Кемеровской области Владимир Мельник.

1 июня частично вступил в силу федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

6 июня Washington Post и The Guardian опубликовали первые из 200 тыс. секретных документов, которые передал им бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Это была информация о слежке правительственных организаций США за пользователями в интернете.

1 августа вступил в действие закон «О защите интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», или «антипиратский закон». Он предполагает блокировку сайтов с нелицензионным контентом по требованию правообладателей.

19 августа вступил в силу введенный законом 19 мая 2013 года запрет чиновникам и парламентариям иметь счета, вклады и финансовые активы в иностранных банках за пределами России.

8 сентября состоялись первые за последние 10 лет выборы мэра Москвы. 5 июня 2013 года назначенный московский мэр Сергей Собянин, занимавший пост лишь половину срока, добровольно досрочно ушел в отставку и принял участие в выборах как самовыдвиженец.

11 сентября 2013 года в газете The New York Times была опубликована статья Путина «Россия призывает к осторожности», написанная в виде открытого письма к американскому народу, содержащая разъяснение российской политической линии в отношении сирийского конфликта.

21 ноября правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, сторонники евроинтеграции вышли митинговать на площадь Независимости в Киеве. Начался так называемый «Евромайдан».

20 декабря Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа М. Ходорковского. Спустя несколько часов он был освобожден, покинул колонию и в тот же вечер вылетел в Германию, где встретился с семьей.

2014

7−23 февраля прошли XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Наблюдатели отметили высокий уровень проведения игр. Российская сборная заняла по итогам первое место в медальном зачете.

18−21 февраля во время новых столкновений оппозиции с милицией в центре Киева погибли 77 человек, 16 из которых сотрудники правоохранительных органов.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление «о самоустранении президента Украины Виктора Януковича от исполнения конституционных обязанностей» и назначила досрочные выборы президента на 25 мая 2014 года. В России сочли это государственным переворотом.

1 марта Совет Федерации на заседании в субботу разрешил использование российских вооруженных сил на Украине, в Автономной республике Крым, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.

11 марта парламент Крыма принял декларацию о независимости от Украины.

16 марта в Автономной Республике Крым и в Севастополе прошёл референдум о статусе Крыма. По официальным результатам референдума 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя выбрали присоединение Крыма к Российской Федерации.

16 марта президент США Барак Обама подписал указ, которым вводятся санкции против ряда российских должностных лиц в виде замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз. Позже список неоднократно раширялся.

17 марта Евросоюз ввёл санкции против 21 российского и крымского политика и чиновника (физических лиц), в частности: запрет им въезда на территорию Евросоюза или транзита, а также замораживание «всех средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или контролируются данными лицами».

18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о присоединении Крыма к России.

21 марта Совет Федерации России ратифицировал договор о присоединении Крыма к России и одобрил Федеральный конституционный закон об образовании новых субъектов Российской Федерации — Крыма и Севастополя. После подписания Президентом России Владимиром Путиным соответствующих законов и их опубликования, они вступили в силу.

2 мая в Одессе произошли столкновения сторонников и противников украинских властей, погибли по официальным данным 46 человек, 48 числятся пропавшими без вести. По неофициальным данным, погибли более сотни человек, среди которых есть несовершеннолетние.

11 мая в Донецкой и Луганской областях прошел референдум о статусе данных территорий. По итогам были образованы ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.

25 мая состоялись досрочные выборы президента Украины. Победу в первом туре одержал Пётр Порошенко. На территории Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Киеву, выборы де-факто не проводились.

1 июня в Республике Крым и Севастополе российский рубль стал единственной официальной валютой.

17 июля — был сбит и упал на территории Украины самолёт малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines Boeing 777, совершавший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту люди (298 человек) погибли.

2 ноября всеобщие выборы в Донецкой Народной Республике и Всеобщие выборы в Луганской Народной Республике. В Донецкой Народной Республике победил Александр Захарченко, в Луганской Народной Республике победил Игорь Плотницкий.

2015

1 января начал свою работу новый интеграционный союз стран бывшего СССР — Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Основателями и членами ЕАЭС стали Россия, Беларусь и Казахстан. Позже к ним также присоединились Армения и Киргизия.

11−12 февраля в Минске (Белоруссия) состоялась встреча президентов и представителей МИД Германии, России, Украины и Франции. Принята Декларация по Донбассу и разработаны шаги по имплементации Минского соглашения.

4 марта Следственный комитет задержал губернатора Сахалина Александра Хорошавина и нескольких его подчинённых.

11 марта Россия приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по причине того, что страны НАТО обходили положения договора «за счет расширения альянса», одновременно препятствуя вступлению в силу Соглашения об адаптации, на котором настаивала российская сторона.

9 мая Россия отмечала 70 лет со Дня Победы советского народа над фашистской Германией и окончания Великой Отечественной войны. Одним из главных событий юбилея во всей стране стала уникальная памятная акция — шествие «Бессмертного полка».

23 мая Владимир Путин в субботу подписал закон, который позволяет запрещать работу в России иностранным неправительственным организациям, признанным «нежелательными».

19 сентября был задержан губернатор Коми Вячеслав Гайзер и ещё 19 высокопоставленных чиновников региона.

30 сентября Совет Федерации по просьбе президента дал согласие на использование российских вооружённых сил за рубежом — в Сирии. Использование российских ВКС стало ответом на просьбу сирийского правительства.

31 октября в Египте произошло крушение российского пассажирского лайнера компании «Когалымавиа», в результате которого погибли 224 человека. Результаты расследования показали, что это был теракт.

24 ноября Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, который по ее версии нарушил воздушное пространство Турции. В Москве эти обвинения были отвергнуты. С российской стороны были введены экономические санкции на некоторые турецкие товары.

2 декабря была запущена первая нитка энергомоста в Крым. Проект стал необходим после энергоблокады полуострова, которую устроили украинские радикалы при попустительстве украинских властей.

2016

28 марта главой Центризбиркома в предверии выборов в Госдуму была назначена Элла Памфилова, бывший уполномоченный по правам человека. Этот пост заняла экс-депутат Госдумы Татьяна Москалькова.

5 июня на проходящем в Каракасе (Венесуэла) международном подготовительном комитете фестиваля молодежи и студентов было принято решение, что фестиваль будет проведен в октябре 2017 года в Сочи.

28 июля президент Владимир Путин произвел самые масштабные перестановки во власти за последние годы — 15 отставок и назначений за один день

12 августа руководителем администрации президента Российской Федерации назначен Антон Вайно. Сергей Иванов перешел на пост спецпредставителя президента по вопросам экологии. После выборов в Госдуму первым замом Вайно вместо Вячеслава Володина, ставшего спикером Госдумы, назначен Сергей Кириенко.

18 сентября состоялись выборы в Государственную думу. По их итогам, «Единая Россия» вернула себе конституционной большинство в нижней палате парламента.

8 ноября на выборах президента США победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Эта победа стала шоком для сторонников конкурента Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

14 ноября был арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев. По версии следствия, он вымогал взятку в размере $2 млн у нефтяной госкомпании «Роснефть» за уступки при приватизации и был пойман при ее получении.

15 декабря сирийские правительственные силы взяли под контроль Алеппо. Восточная часть Алеппо, находившаяся под контролем боевиков исламистской оппозиции была взята в полную блокаду ещё в июле.

20 декабря было совершено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова в Анкаре — за день до встречи в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана.

2017

20 января в должность вступил Дональд Трамп. С его избранием наблюдатели связывали возможное улучшение отношений США и России.

1 марта в ответ на транспортную блокаду Донбасса на территории Донецкой и Луганской народных республик введено внешнее управление на украинских предприятиях, не зарегистрированных в ДНР и ЛНР

7 мая в ходе второго тура президентских выборов во Франции победу одержал Эмманюэль Макрон.

2 августа Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, Ирана и КНДР, заявив при этом, что документ содержит антиконституционные положения

5 августа Совет безопасности Организации объединенных наций проголосовал за новые санкции против Северной Кореи в ответ на запуск баллистических ракет в июле. Россия и КНР поддержали введение санкций.

5 сентября Владимир Путин дал поручение МИД РФ внести на рассмотрение в Совет Безопасности ООН резолюцию о введении миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины.

7 октября — президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает свое 65-летие.