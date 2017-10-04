Москва, 4 октября, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Тенденция в сохранении большой разницы в доходах богатых и бедных в России возникала и сохраняется после шоковых экономических реформ в 90-х годах, заявил президент России Владимир Путин 4 октября, на форуме «Российская энергетическая неделя».

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ

«Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990 годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с «шоковой терапией», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что разница в доходах — это реальная проблема, над которой нужно работать.

Путин сказал, что необходимо менять социальную политику и обеспечить целевую поддержку государства той категории граждан, которая в этом нуждается, а не одинаково для всех.

19 сентября 2017 года директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение, что проблему раскола российского общества необходимо решать экономическими методами, так как основанием расслоения населения в стране является большая разница в уровне доходов людей. По данным эксперта, 38 миллионов граждан России имеют долг перед банками и кредитными организациями в размере 10,8 трлн рублей, а пятая часть из них — потенциальные банкроты.

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