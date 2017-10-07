Мурманск, 7 октября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. «Государственная транспортная лизинговая компания» приступила к поискам стратегического инвестора для участия в проекте строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте компании. О строящемся терминале и потенциальных инвесторах пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Morproekt.ru Строительства комплекса перегрузки угля «Лавна»

Строительство угольного терминала «Лавна» мощностью 18 млн тонн в год является частью проекта по развитию Мурманского транспортного узла в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

От инвестора ожидается приобретение 75% доли в проектной компании ООО «Морской торговый порт «Лавна». Также он должен будет заключить договор о загрузке угольного терминала по принципу «take or pay» («бери или плати»), обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта. Среди возможных инвесторов назывались Рoly International (Китай), трейдер Mercuria Energy Trading SA., группа «Востокуголь», однако дело так и не продвинулось. Нынешнее положение, при котором власти России уделяют особое внимание Мурманскому транспортному узлу, кажется более перспективным для установления партнерства.

Подробнее о проекте, а также о текущей ситуации в угольном направлении российского сырьевого экспорта, читайте в статье: Российская угольная экспансия в Арктике

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