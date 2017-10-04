Ярославль, 4 октября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Соответствующие соглашения подписаны в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Pixabay.com В Ярославской области построят козоводческую ферму

Уже в следующем году на территории Ярославской области начнет работать современное цветоводческое хозяйство. Площадь предприятия составит 2 гектара, будет создано около 50 рабочих мест.

Соглашение об этом подписано между правительством региона и предприятием ООО «Ярбиотех». Общая сумма вложений составит 1,8 миллиарда рублей. «Ярбиотех» намерен производить биологически активное и экологически чистое удобрение — биогумус. Кроме того, благодаря подписанному соглашению Ярославская область станет одним из центров по выращиванию тюльпанов: более 4 миллионов штук в год. На площадях «Ярбиотеха» также будут выращивать горшочные гиацинты, декоративные растения, хризантемы, рассаду.

Кроме того, в Ростовском районе на базе компании «Нива» появится современная козоводческая ферма на 1500 голов и животноводческий комплекс на 1900 коров. Объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей. Модернизация и расширение производства позволят снабжать жителей Ярославской области вкусным и полезным козьим молоком, которое сейчас очень востребовано.

Как сообщают в региональном правительстве, только в этом году объем налоговых отчислений превысит 7 миллионов рублей, в следующем — уже 8 миллионов.

Заявлено и о том, что на выставке «Золотая осень — 2017» губернатор области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Импорт-торг» Сергей Химичев обсудили инвестиционный проект по строительству в Большесельском районе производственного рыбоводного комплекса. Там планируют ежегодно производить 1000 тонн лососевых видов рыб и 100 тонн осетровых.

Компания намерена вложить в проект порядка 300 миллионов рублей и создать не менее 100 рабочих мест для жителей области.

На выставке «Золотая осень — 2017» подписаны соглашения между правительством области и ярославскими производителями в рамках программы импортозамещения. Речь идет о шоколадной фабрике «Собрание», компании «Атрус», птицефабрике «Ярославский бройлер».

Как заявил председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, всего в рам­ках «Золотой осени» планируется подписать 19 соглашений на общ­ую сумму 11 миллиард­ов рублей.