Вашингтон, 4 октября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Американский комитет «Ай дат» (крупнейшая и наиболее влиятельная армяно-американская организация в США) приветствует публичное заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США поддерживают завершение разминирования в Нагорном Карабахе «как можно быстрее и тщательнее».

Premier.gov.ru Рекс Тиллерсон

Согласно сообщению вашингтонского офиса «Ай дат», Тиллерсон также подтвердил поддержку Госдепа предложениям, выдвинутым конгрессменами Эдом Ройсом (Республиканская партия) и Элиотом Энгелем (Демократическая партия), которые призывают отвести снайперов с линии соприкосновения в Карабахе, увеличить там число наблюдателей и разместить на линии соприкосновения системы, фиксирующие нарушения режима прекращения огня.

Тиллерсон заявил это в ответ на запросы конгрессменов-демократов Брэда Шермана и Дэвида Сисиллин, направленные госсекретарю в июне в комитете по иностранным делам Конгресса. Его письменные ответы были обнародованы на этой неделе, сообщает «Голос Америки».

Подтвердив, что работы по гуманитарному разминированию продолжают оставаться приоритетом США с точки зрения предоставления помощи Карабаху, госсекретарь добавил, что пострадавшим от последствий нагорно-карабахского конфликта было предоставлено более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

«Госсекретарь поддерживает предложение об отводе снайперов с линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы и внедрении там механизмов наблюдения и расследования ОБСЕ», — говорится в ответе Тиллерсона.

В ответ на другие вопросы конгрессменов госсекретарь отметил, что ему неизвестно, принес ли извинения или выразил ли сожаление президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с нападением сотрудников его охраны на мирных демонстрантов в мае этого года в Вашингтоне. Тиллерсон, однако, признал, что Вашингтон еще должен потребовать от Анкары снять дипломатический иммунитет с членов охраны Эрдогана.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в мае у посольства Турции во время визита Реджепа Эрдогана в Вашингтон. Члены охраны президента Турции напали на мирных демонстрантов — армян, курдов, греков, протестовавших против визита Эрдогана в Вашингтон, и жестоко их избили. Несколько демонстрантов были госпитализированы. Сам Эрдоган следил за развитием событий из служебного автомобиля, припаркованного возле посольства. Инцидент вызвал волну негодования в Соединенных Штатах, удостоившись критики как со стороны администрации, так и со стороны законодателей. Конгресс принял резолюцию, осуждающую это насилие. В августе вашингтонский суд предъявил 15 представителям службы безопасности Турции и еще четырем другим лицам обвинение в нападении на демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне.