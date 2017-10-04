Москва, 4 октября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. На северном участке Сокольнической линии московского метрополитена, где ранее произошел сбой графика поездов из-за инцидента с пассажиром, движение восстановлено и вводится в график, пишет московское метро на своей странице в Twitter 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Первое сообщение о сбое в движении поездов появилось в 18:20:

«Сокольническая линия. Северный участок. Увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром».

В чем заключается инцидент с пассажиром, в московском метро не уточнили.

В 18:29 на странице в Twitter появилась еще одна запись:

«Сокольническая линия. Нет движения поездов от Сокольников до Бульвара Рокоссовского из-за инцидента с пассажиром».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2017 года на Сокольнической линии случился инцидент с пассажиром. Что именно случилось с пассажиром, также не уточнялось. Однако на следующий день, 17 января, следственный комитет начал проверку по факту гибели 80-летнего мужчины, который был обнаружен на станции «Университет» Сокольнической линии.