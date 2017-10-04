Москва, 4 октября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал тупиком желание Киева прописать в максимальном количестве документов «агрессию» и «оккупантов».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Желание Киева прописать в максимальном количестве документов «агрессию» и «оккупацию» и одновременно выглядеть перед своими европейскими кураторами стороной, соблюдающей международные договоренности, вполне объяснимо. Ибо это освобождает от необходимости договариваться с Донецком и Луганском и перекладывает решение проблем на Россию и на международное сообщество», — написал Косачёв в соцсети.

Однако на самом деле это путь в тупик, потому что подобные законы с пропагандистской «начинкой» неэффективны по определению — «из них выпадает самое главное: люди, жители Донбасса, которым хотя и обещают гуманитарную поддержку, но как пребывающим в «оккупации», а не как взявшимся за оружие, чтобы отстаивать свои права», рассуждает сенатор.

«И пока Киев их «не видит», шансы на реинтеграцию этих территорий будут таять и дальше», — уверен он.

Законопроект, внесенный в Верховную раду сенатор назвал «одиозным».

"Весьма одиозный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, опубликованный на сайте Верховной рады Украины, по первому впечатлению принят только с одной целью — чтобы как можно чаще повторить в одном тексте слова «агрессия» и «оккупация». Собственно, большинство украинских документов последнего времени посвящены этой же цели — у них нет иной задачи, кроме как представить внутриукраинский конфликт в виде международного», — пишет он.

Но президент Украины попытался совместить несовместимое, ссылаясь в своем законопроекте еще и на Минские соглашения, в которых, как известно, и в помине нет упоминаний про оккупацию и агрессию, и речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не о «временно оккупированных территориях» этих областей.

«Некоторые украинские политики уже забили тревогу по поводу того, что это будет первый закон Украины, в котором будут упомянуты Минские договоренности, и что фактически этим документом они легализуются в рамках правового поля Украины», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на сайте Верховной рады Украины зарегистрирован законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета страны над неподконтрольными территориями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках.