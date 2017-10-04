Иваново, 4 октября, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Высокую оценку работе предприятий агропромышленного комплекса региона в текущем году дал губернатор Ивановской области Павел Коньков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области, свою позицию глава региона высказал 4 октября в ходе XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017», где Ивановская область представила продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, племенные породы сельскохозяйственных животных. Как пояснил губернатор региона Павел Коньков, в текущем году получен высокий урожай зерновых, продолжают стабильно расти показатели в животноводстве, сельхозпредприятия планомерно увеличивают объем производства овощей. «В целом, по оценкам наших специалистов, окончательный результат организаций агропромышленного комплекса области в этом году будет высокий, и сельское хозяйство сохраняет свою роль в экономике ивановского региона», — сказал Павел Коньков. Глава региона уточнил, что вклад сельского хозяйства в ВРП Ивановской области составляет восемь процентов, причем этот показатель отрасль держит стабильно, в том числе в кризисные годы. Сегодня Ивановская область нацелена на достижение продовольственной самообеспеченности: в настоящее время регион практически полностью обеспечивает себя зерновыми, мясом птицы, растет доля обеспеченности овощной продукцией, усилена работа по мясному направлению. «Нет сомнений, что сельское хозяйство Ивановской области — на подъеме, и будет в дальнейшем прирастать», — отметил губернатор. Павел Коньков также рассказал о намерении расширить программу по устойчивому развитию села. Кроме того, в Ивановской области планируют разработать региональные программы по выращиванию льна и хмеля. Последняя культура, как ранее отметил Павел Коньков, достаточно интересная, при этом сегодня в России, за исключением небольших площадей в Чувашии, практически не выращивается. В программу по развитию хмелеводства могут войти разработки ученых в части определения лучших сортов хмеля для ивановского региона и наиболее подходящей местности для его выращивания. Что касается развития льноводства, напомним, в рамках создания льняного кластера и развития льняной отрасли в качестве пилотного проекта в следующем году часть сельхозугодий будет засеяна льном, а полученный урожай используют в современном модернизированном производстве. «В будущем году также сохранятся все действующие программы поддержки в отрасли», — добавил Павел Коньков. На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2017» Ивановская область представляет единый стенд, экспонентами которого стали 18 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Сельхозпредприятия в рамках агрофорума представят племенные породы сельскохозяйственных животных. В числе участников — «Растениеводческое хозяйство Родина» и СПК «Рассвет» Гаврилово-Посадского района, СПК «Племенной завод «Ленинский путь» Пучежского района, племенной завод «Заря» Родниковского района.