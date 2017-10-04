Тверь, 4 октября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении Сергея Егорова, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство девяти человек в Тверской области, вместе с его апелляционной жалобой на чрезмерно суровый приговор отправлено на рассмотрение в Верховный Суд России, сообщили в пресс-службе Тверского областного суда 4 октября.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

В апелляционной жалобе указывается:

«Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно».

Егоров считает, что противоправное поведение потерпевших, его явка с повинной и сотрудничество со следствием являются смягчающими обстоятельствами.

Представитель прокуратуры и потерпевшие считают, что апелляцию нужно оставить без удовлетворения, а приговор без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2017 года стало известно, что убийца девяти человек Егоров намерен обжаловать решение суда, приговорившего его к пожизненному заключению. Адвокат Егорова заявил, что преступник считает решение суда справедливым, но не учитывающим всех обстоятельств дела.

Приговор Тверского областного суда был вынесен 12 сентября.

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Напомни, 3 июня 2017 года в Тверской области Егоров выпивал в компании с дачниками. В какое-то время произошла ссора. Мужчина ушел, но спустя время вернулся с охотничьим ружьем и расстрелял девять человек. Из всей компании спаслась одна женщина, которая стала главным свидетелем обвинения.