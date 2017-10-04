Махачкала, 4 октября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Лакцы из Новолакского района Дагестана обретут постоянное местожительства к концу 2025 года. Такие цели ставит перед собой программа, принятая правительством Дагестана, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе регионального кабинета министров.

Лакцы

За предстоящие восемь лет, согласно постановлению правительства Дагестана, планируется завершить процесс переселения лакцев на новое место жительства, а также восстановить исторические наименования населенных пунктов, входивших в состав Ауховского района. Общая сумма денежных средств, направленных на реализацию программы «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района на период 2018 — 2025 годов», составит свыше 12,376 млрд рублей.

Более 9,376 млрд рублей из этих средств будет выделено из федеральной казны, еще около 1,386 млрд рублей составят средства республиканского бюджета. Из внебюджетных источников будет направлено еще 1,614 млрд рублей.

На эти средства будет построено девять населенных пунктов, создана необходимая инфраструктура для переселения 664 лакских семей. Общая численность переселяемого населения составит 2656 человек. Для них, кроме домов, будут построены семь детских садов на 830 мест, учреждения здравоохранения, в том числе одно родильное отделение, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, восемь объектов культуры.

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Согласно утвержденной программе предстоит построить также электрические сети протяженностью более 95 км, газопроводы протяженностью 80 км, 39,5 км сетей водоснабжения и канализационные сети протяженностью 130 км. Будет также проложено 135,8 км дорог в населенных пунктах, создано три мостовых перехода, в том числе через реку Шура-Озень.

История переселения лакцев в Новолакский район (бывший Ауховский) восходит к 1944 году, когда указом президиума Верховного Совета СССР от 7 марта «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории» были депортированы из родных мест в Среднюю Азию и Казахстан представители чеченской и ингушской национальностей.

Из Ауховского района ДАССР было выселено почти 15 тыс. человек чеченцев-аккинцев. Район был переименован в Новолакский, на его земли были переселены из Кулинского и Лакского районов ДАССР более 1500 семей лакцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1991 году на третьем съезде народных депутатов Дагестана было принято решение о переселении лакского населения Новолакского района и восстановлении в его границах Ауховского района. После решения дагестанских депутатов лакцев решили переселить в Кумторкалинский район, где будет образован новый муниципальный район. Однако переселение до сих пор не завершено.