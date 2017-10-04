Москва, 4 октября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Если американские военные в Сирии считают атаки террористов из подконтрольных США зон «случайными», то ВКС России готовы начать полное уничтожение всех таких «случайностей», заявил 4 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России ВКС России в Сирии

Напомним, ранее Игорь Конашенков сообщил, что российское военное ведомство считает основным препятствием для окончательного разгрома террористов в Сирии не боеспособность отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а поддержку и покровительство, оказываемые им американскими военными.

Официальный представитель Минобороны России привел конкретные примеры атак террористов на сирийские войска, произведенных из подконтрольных США зон с использованием разведданных, которые террористы могли получить только от США и их союзников по «коалиции».

Все атаки террористов исходили из 50-километровой зоны вокруг поселка Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, где расположена «военная миссия США».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент России Владимир Путин сообщил, что победа над террористами в Сирии близка и сроки ее достижения зависят от степени согласованности действий всех заинтересованных сторон.

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