Смоленск, 4 октября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. В рамках ведущего аграрного форума России — выставки «Золотая осень» — в присутствии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева состоялось подписание соглашения о намерениях между Администрацией Смоленской области и ПАО «Акрон» о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Производство сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы губернатора Смоленской области. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Островский и президент группы «Акрон» Владимир Куницкий.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Смоленской области Подписание соглашения

Соглашение предусматривает строительство на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу «Акрон», производственного комплекса, состоящего из цехов серной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты и цеха по выпуску моно‑ и диаммоний фосфата, а также комплексных NPK удобрений (азофоски). Совокупные инвестиции в проект составят около 25 млрд рублей.

Создание нового предприятия позволит диверсифицировать производство, увеличить выпуск и расширить ассортимент сложных фосфорсодержащих удобрений. Отметим, что сырьем — апатитовым концентратом — завод будет обеспечивать месторождение «Олений Ручей», находящееся в Мурманской области. На предприятии ежегодно будет перерабатываться 600 тыс. тонн сырья, при этом предполагаемый объем производства составит от 500 тыс. до 1 млн тонн в год в зависимости от выпускаемого продукта. Проект планируется реализовать в течение 2017−2021 годов. Ориентировочный объем инвестиций в производство — 20 млрд рублей.

Кроме того, для получения дополнительного объема аммиака, необходимого для обеспечения нового производства, планируется выполнить техническое перевооружение действующего агрегата аммиака ПАО «Дорогобуж». Так, предполагается увеличить его производительность с нынешних 1 743 до 2 100 тонн в сутки. Объем дополнительных вложений в данное направление составит порядка 5 млрд рублей.

Комментируя подписание соглашения, губернатор Алексей Островский поблагодарил руководство группы «Акрон» за реализацию данного инвестиционного проекта на территории Смоленской области, а также отметил его значимость для региональной экономики: «25 млрд рублей, которые группа «Акрон» вложит в проект, станут самой крупной инвестицией в экономику региона за все время, прошедшее с момента распада Советского Союза. Отрадно, что компания, которая рассматривала несколько субъектов для размещения своего производства, остановила свой выбор именно на Смоленской области. Это свидетельствует как о высокой оценке нашего взаимодействия с группой, так и об эффективности поддержки, которую администрация области оказывает инвесторам».

Кроме того, глава региона подчеркнул, что реализация нового инвестпроекта на территории опережающего социально-экономического развития в Дорогобуже — первой в Центральном федеральном округе — позволит создать до 400 новых рабочих мест и в будущем значительно увеличить налогооблагаемую базу региона.

В свою очередь, президент группы «Акрон» Владимир Куницкий подтвердил, что выбор площадки для строительства нового завода на Смоленщине был неслучаен: «Нами рассматривались многие аспекты — и логистика, и объем инвестиций, и, что немаловажно, поддержка администрации региона. С Алексеем Владимировичем (Островским) мы знакомы давно. ПАО «Дорогобуж» и администрация Смоленской области всегда находят общий язык. Благодаря грамотной политике администрации Смоленской области, лично губернатора Алексея Островского местом для строительства нового производства было выбрано ПАО «Дорогобуж». Мы уверены, что в течение четырех лет будет построено современное предприятие — такое, каких еще не строили в стране в последние годы».

Также в ходе церемонии подписания отмечалось, что «Акрон» инвестирует в развитие производственных площадок до 80% своих доходов. Новое производство сложных удобрений на площадке ПАО «Дорогобуж» позволит наладить выпуск наиболее востребованной, в том числе, и среди отечественных аграриев, продукции.

Генеральным проектировщиком проекта является ООО «Новгородский ГИАП» (входит в группу «Акрон»), лицензиаром — канадская компания SNC Lavalin. Последняя готова оказывать поддержку проекту на всех этапах его реализации, включая пуск производства.

Справка: Группа «Акрон» — один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. В 2016 году объем продаж компании составил 6,4 миллиона тонн различной продукции. Поставки осуществлялись в 63 страны мира. Основными рынками сбыта являются Россия, Бразилия, Европа и США.