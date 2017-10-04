Москва, 4 октября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картеле, который обвиняется в антиконкурентном сговоре для поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба ФАС 4 октября.

Russianhighways.ru Строительство автотрассы

Общая сумма контрактов, заключенных с участием картеля, составила 12 млрд рублей, что делает его крупнейшим в сфере дорожного строительства.

В сговоре подозреваются ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор». Компании принимали участие в открытых торгах и лишь создавали видимость конкуренции, так как победитель был определен участниками сговора заранее. В результате стоимость контракта снижалась не более, чем на 1%.

ФАС отмечает, что в 2016—2017 годах в России заметно расширилась география антиконкурентных сговоров в сфере строительства, что говорит о картелизации экономической деятельности в этой сфере.

Заместитель руководителя антимонопольного ведомства Андрей Цариковский отметил, что строительство и реконструкция автомобильных дорог оказывает значительное влияние на развитие экономики страны в целом, а картелизация отрасли приводит к снижению ее темпов роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе ФАС раскрыла картельный сговор на аукционе по гособоронзаказу для МВД России. Ряд компаний с ноября 2014 по февраль 2015 года по предварительному сговору поддерживали высокие цены на аукционах по заказу продуктов питания для нужд МВД.