Санкт-Петербург, 7 октября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. 24 сентября московские «Известия» печатают объявление Временного Правительства о том, что оно подписку на заем решило продолжать до Учредительного Собрания.

Флаг Финляндии

Состоялось третье объединенное заседание представителей революционной демократии и цензовых элементов. По открытии заседания представители цензовых элементов обратились к Церетели с запросом об опубликованной в газетах резолюции Демократического Совета, предусматривающей установление формальной ответственности Временного Правительства перед предпарламентом. Эта резолюция как бы аннулирует соглашение, которого удалось достигнуть между демократией и цензовыми элементами, и требует постановки вопроса о предпарламенте во всей широте.

Церетели в своем ответе указал, что цензовые элементы понимают резолюцию не совсем правильно. Демократический Совет одобрил полностью все пункты соглашения, установленные представителями демократии и цензовых элементов, а также и пункт, гласящий, что Правительство формальной ответственности перед предпарламентом не несет. Однако, предпарламенту предоставляется право добиваться установления фактической ответственности и притом, конечно, исключительно способами парламентской борьбы.

После чрезвычайно оживленных прений совещание признало необходимым, чтобы Церетели сделал указанное разъяснение официально во Временном Правительстве от своего имени. Представители цензовых элементов считают желательным, чтобы такое же заявление было сделано и на заседании Демократического Совета.

Затем совещание перешло к окончательному редактированию принятых пунктов соглашения. В течение часа, без особых прений, текст соглашения был окончательно выработан. Единогласно принято предложение Церетели, чтобы предпарламенту было присвоено название «Временный Совет Российской республики», после чего заседание объявляется закрытым.

Немедленно после закрытия объединенного совещания началось заседание Временного Правительства под председательством Керенского, на котором, кроме членов Правительства, присутствовали также представители демократии и цензовых элементов.

В начале заседания Церетели изложил основные пункты достигнутого соглашения с цензовиками, сделал то же разъяснение относительно резолюции Демократического Совета, как и перед этим делал цензовым элементам. Керенский в своей речи выразил свое удовлетворение по поводу достигнутого соглашения. После этого члены совещания, не входящие в состав кабинета, удалились и началось деловое заседание правительства.

Федор Дан, Матвей Скобелев и Ираклий Церетели

В Петрограде состоялся митинг работниц прачечных заведений, прошедший под большевистскими лозунгами.

В Сумах, Тамбове, Воронеже, Феодосии, Нижнем Новгороде началась ж.-д. забастовка.

«Рабочий Путь», пишет:

«Особая делегация Кронштадтского Совета объезжает все крупнейшие гарнизоны Финляндии, предлагая требовать освобождения кронштадтцев, арестованных по делу 3—5 июля. Выборгский гарнизон постановил поддержать требование кронштадтцев, присоединился к резолюции их протеста против неосвобождения арестованных и поручил одному из членов своего Совета войти в состав делегации для участия в объезде остальных гарнизонов. В ночь на 22 сентября делегация выехала из Выборга в Гельсингфорс».

Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии принял воззвание:

«Революционные солдаты и рабочие Петрограда и России! В грозный час нашего существования обращаемся мы к вам. Вы — авангард революции, мы — ваш тыл. С напряженным вниманием следили и следим за вашей борьбой, готовые в любой момент подержать вас всём и силами…

В тревожные дни безвластия, в дни, когда нашей революции угрожает смертельная опасность, над нами занесен меч. Безответственное перед народом Временное Правительство отдало приказ о выводе из Финляндии целого ряда революционных полков и о замене их неизвестными частями. Этот акт мы считаем прямой провокацией гражданской войны. Никакими соображениями стратегического свойства нельзя оправдать этот шаг, ибо на место выводимых полков должны прибыть новые части. Все ссылки на «стратегию» и «оборону» есть лицемерие, которым прикрывается прямая борьба с политическими противниками. Мы не против посылки наших войск на фронт. Мы только желаем, чтобы на место ушедших войск были присланы действительно уставшие на фронте части, действительно революционные части.

Революционный Петроград! Твоему тылу угрожает смертельная опасность. Против нашей воли мы можем стать, и тем самым поставить тебя перед фактом гражданской войны. Может пролиться кровь тех, кто беззаветно предан революции и ее авангарду — пролетариату. И что страшнее всего, в борьбе с нашими же войсками, которые опять, может быть, обманом будут двинуты против революционных солдат…

На нас надвигается новая корниловщина в более демократическом наряде и поэтому неизмеримо более опасная. В этот момент революция не может допустить распыления своих сил. Протестуйте против вывода из Финляндии революционных войск. Протестуйте против замены наших войск неизвестными частями. Мы ждем вашего властного слова. Мы противники сепаратных выступлений, но положение настолько серьезно, что мы сами рискуем быть поставленными перед фактом стихийного выступления масс, если Керенский не перестанет, провоцировать наши войска своими приказами. Мы предупреждаем всю Российскую демократию, что если в Финляндию будут двинуты военные силы без нашего согласия, то мы снимаем с себя всякую ответственность за возможные последствия и будем действовать так, как подскажет нам наш революционный разум».

Войска в Финляндии

В Москве открылось всероссийское совещание текстильщиков. После приветствий выступили представители с мест. Представитель Орехова-Зуева отметил, что за короткий промежуток времени в профсоюз вступило 16 тысяч рабочих. На 1 сентября всего в союзе насчитывается 20 тыс. человек. Союзом были предъявлены требования, которые разрешались третейским судом в благоприятную сторону для рабочих. Заработная плата в сравнения с 1914 г. была увеличена на 300—350%, дли малолетних введен 6-часовой рабочий день. Стачек не было. Несмотря на проявляемые промышленниками локауты и саботаж, Временное Правительство своими распоряжениями противодействовало проявлению рабочего контроля в предприятиях. Бывший министр труда Скобелев в одной из телеграмм угрожал прислать броневики, если рабочие будут осуществлять контроль.

Представитель кинешемского района указал, что в районе работает 300—350 тысяч рабочих, крупных предприятий немного. Из всей массы рабочих организовано около 100 —120 тысяч, из которых не менее 2/3 женщин. Основной заработок рабочих за время революции был увеличен на 100%. Нормы оплаты разные, наряду с удовлетворительной оплатой встречается и оплата в 20 рублей в месяц.

На совещании ЦК и ПК большевиков с местными партработниками, прибывшими на Демократическое Совещание, по вопросу о текущем моменте с докладом выступил Бухарин. Принята резолюция:

«1) С точки зрения классовых группировок текущий момент характеризуется: а) сплочением всех буржуазных групп, включая кулацкие верхи крестьянства и казачества, под идейной и организационной гегемонией финансового капитала (партии к.-д.); б) окончательным высвобождением пролетариата из-под идейного влияния буржуазии; в) изживанием последних иллюзий среди беднейшего крестьянства и солдат, что проявляется в образовании и росте левого крыла с.-р. и в возрастающем влиянии на эти слои партии пролетариата.

2) При таких условиях господствующие классы все в большей степени должны в своей борьбе опираться исключительно на голую физическую силу сохранившегося в их руках аппарата угнетения (командные верхи армии, часть казачества и т. д.) и на поддержку со стороны международного империализма, заинтересованного в удушении готового стать у власти российского пролетариата в империалистическом разграблении России. Это выражается в политике репрессий (карательные экспедиции, военное положение), в организации военных заговоров, в активной их поддержке международным капиталом, наконец, в стремлении закончить грабительскую войну грабительским же миром, только для того, чтобы открыть немедленную общую войну против российского пролетариата.

3) Тактика буржуазии переживает поэтому момент перелома. Политика использования бессознательного доверия масс к буржуазии и основанного на нем соглашательства, отдавшего силы этих масс в распоряжение буржуазии, становится объективно невозможной. Последняя попытка такого соглашения— Демократическое Совещание—окончилась крахом, оказавшись не в состоянии привлечь широкие массы к обслуживанию интересов буржуазии. Ее политика направляется при таких условиях в сторону гражданской войны против народных масс.

Неизвестный художник, Серия открыток «Типы горожан». Мастеровой

4) В предвидении этого пролетарская партия должна приложить все усилия для мобилизации широких народных масс, организованных Советами Р., С. и Кр. Депутатов, являющимися теперь боевыми классовыми организациями, переход власти к которым становится лозунгом дня. По этой линии должна быть направлена работа партии, причем деятельность в предпарламенте должна носить лишь вспомогательный характер, будучи всецело подчинена задачам массовой борьбы.

5) В этих целях необходимо стремиться к развитию деятельности Советов, повышению их политического значения до роли органов, противостоящих буржуазной государственной власти (правительство, предпарламент и т. д.). Непременным условием этого является: тесная связь между местными Советами, установление контакта с другими революционными организациями пролетариата, солдат и крестьян; изменение организационного аппарата Советов (устранение препятствий для перевыборов, сменяемость членов ВЦИК и исполнительных комитетов на местах); немедленный созыв областных съездов, созыв в кратчайший срок съезда советов.

6) Только при сплочении всех сил широких масс, организованных в Советы, может быть достигнута победа рабочих, солдат и крестьян. Только при победе их может быть достигнут демократический мир и быстро двинуто вперед дело международной революции».