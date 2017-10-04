* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 4 октября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Завершение разгрома в Сирии группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) близко, заявил 4 октября президент России Владимир Путин на заседании Международного форума по энергоэффективности.

Минобороны России Российские военные силы в Сирийской Арабской Республике

По мнению Владимира Путина, завершение разгрома террористических отрядов в Сирии удастся совместно со всеми заинтересованными сторонами, а для ускорения этого процесса надо сосредоточиться не на разногласиях, а на общих интересах.

«Я уверен, нам удастся в конечном итоге завершить работу по разгрому террористических формирований совместно со всеми. Упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общими интересами», — подчеркнул российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Министерство обороны России недвусмысленно обвинило американских военных, незаконно находящихся на территории Сирии, в поддержке и покровительстве отрядам террористических группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным российских военных, атаки террористов на посты сирийской армии исходят из зон, подконтрольных военным США.