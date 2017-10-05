Москва, 5 октября, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Открытие новые морских путей повлечет за собой трудности чисто правового характера, к которым не готовы арктические государства. Такое мнение выказал преподаватель международных отношений в университете Кардиффа Ханнес Хансен-Магнуссон. О необходимости совершенствовать морское право пишет в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Neftegaz.ru Ледокол «Араон», Южная Корея

Статус Северного морского пути остается неясным, что является основной правовой проблемой наряду со спором между США и Канадой о статусе Северо-Западного прохода. В последнем случае США многократно оспаривали аргументацию канадской стороны по поводу того, что проливы открытого океана являются канадскими внутренними водами. Америку в этом споре теперь поддерживает и Китай, считающий Северо-Западный проход важным для себя торговым маршрутом.

Статус северных вод и Северного морского пути должен быть определен с помощью грамотного политолога, так как на данный момент Арктический Совет не обладает достаточными ресурсами для организации такого обсуждения.

«Если Северный морской путь будет свободен ото льдов постоянно, это изменит глобальные торговые отношения. В конечном счете маршрут может превзойти Суэцкий канал, китайский Шелковый путь и торговый путь через мыс Доброй Надежды», — уверен Ханнес Хансен-Магнуссон.

Подробнее об этой и других посвященных Арктике темах западной прессы читайте в обзоре: Арктика: Америка угрожает Аляске, Корея стремится на Север

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