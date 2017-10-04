Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 4 октября показал журналистам, что в настоящий момент происходит на официально закрытом для приема бытовых отходов мусорном полигоне «Новоселки», расположенном в городской черте в Приморском районе. Вместе с прессой на полигоне побывали депутат Государственной думы Сергей Боярский и заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, а также представители общественных организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

«Посетители» мусорной свалки поднялись на укрытую грунтом вершину полигона, откуда, как обещали организаторы поездки, будет проще оценить масштаб работ по подготовке к рекультивации полигона.

«Вы видите сейчас, что тело полигона, практически всё, накрыто укрывным слоем, и твердые коммунальные отходы уже здесь не принимаются», — отметил Кирилл Пащенко. По его словам, в настоящее время городские отходы вывозятся в Ленинградскую область на полигоны, имеющие соответствующую лицензию.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Органами власти двух регионов были определены девять таких площадок, которые находятся в относительной близости к мегаполису, но не примыкают к населенным пунктам Ленобласти так, чтобы жители ощущали негативные последствия соседства. Мощностей этих площадок хватит до конца 2020 года, а к этому времени планируется ввести в строй новые объекты, предусмотренные соглашением Петербурга и Ленобласти.

По словам Кирилла Пащенко, проект рекультивации полигона «Новоселки» рассчитан на семь лет, на два этапа: первый этап технический, второй — биологический. «Когда проект закончится, это будет просто городская территория», — уверен петербургский чиновник.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на город

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Боярский отметил плановость выполнения работ на мусорном полигоне.

«Действительно, каждый месяц мы видим изменения к лучшему. Если невооруженным взглядом посмотреть, то раньше полигон был белого цвета от мусорных пакетов, а сейчас это, в основном, грунт, а также здесь уже зеленая трава», — заявил парламентарий, ранее уже неоднократно бывавший на городской свалке с активистами Общероссийского народного фронта.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

По словам Боярского, необходимо предпринять все необходимые усилия для того, чтобы полигон из проблемного объекта постепенно стал просто высотной доминантой петербургского ландшафта. Депутат сообщил, что уже есть договоренность о высадке на полигоне более двухсот деревьев.

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Завоз любых бытовых отходов на полигон запрещен. «Новоселки» сейчас принимают только песок, грунт и другие строительные отходы, в которых нет органики, образующей неприятный запах. Неорганические отходы (до 1 тыс. кубометров грунта в день) нужны для того, чтобы выровнять поверхность «мусорного» холма. По проекту рекультивации необходимо около 3 млн кубометров такого «строительного» материала.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель полигона

По данным городских властей, на полигоне «Новоселки» в последние месяцы полностью сформированы и укрыты грунтом откосы на всех четырех картах. Склоны засеяны травой, которая помогает «держать» стенки откосов. Сегодня на полигоне идет работа по выравниванию тела террикона.

Планируется, что до конца года на полигоне «Новоселках» начнется прокладка труб, по которым свалочный газ будет поступать на станцию дегазации для переработки в электроэнергию. Всего по территории полигона, занимающего площадь более 70 га, проложат около 25 км газоотводных труб.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Напомним, необходимость скорейшей ликвидации этой зловонной свалки на севере города президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсуждали при личной встрече в августе 2017 года.

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В июне текущего года губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подписано соглашение, которое предполагает строительство в Ленинградской области двух новых полигонов. Они будут перерабатывать отходы, образуемые горожанами и жителями населенных пунктов области, расположенных поблизости.

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Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Как сообщало ИА REGNUM, рекультивация мусорного полигона «Новоселки» может затянуться. Такое мнение высказала руководитель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. Она получила ответ от вице-губернатора Николая Бондаренко, курирующего городское благоустройство.

В документе сказано, что проект рекультивации полигона, который предполагает строительство локальных очистных сооружений сточных вод, получил положительное заключение Росприроднадзора. Однако сроки реализации проекта будут определены «после выделения бюджетных ассигнований на производство работ». Вице-губернатор отмечает, что в городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов «ассигнования на рекультивацию полигона не предусмотрены».