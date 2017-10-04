Кишинёв, 4 октября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Власти Молдавии считают незаконным референдум о независимости Каталонии и поддерживают территориальную целостность Испании. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, Кишинев призывает все стороны вступить в диалог в целях преодоления создавшегося кризиса на основе конституционных норм Испании.

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«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова вновь подтверждает свою позицию о необходимости соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Королевства Испания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдавии.

Факты насилия в отношении участников референдума в молдавском МИД никак не прокомментировали.

Ранее в МИД Молдавии рекомендовали молдавским гражданам, которые планируют отправиться или уже находятся в Барселоне (столица Каталонии), избегать многолюдных мест и быть осторожными в связи с проведением демонстраций, которые могут продолжиться в Барселоне в течение последующих дней.

Напомним, во время референдума в Каталонии испанская полиция закрывала участки для голосования и выносила урны с бюллетенями. Во многих частях региона произошли столкновения полиции с местными жителями. В ходе стычек сторонников референдума с полицией получили травмы более 800 человек.

По итогам референдума, более 90% из 2,3 млн участников референдума проголосовали за независимость от Испании. Мадрид назвал референдум незаконным.