Москва, 4 октября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Средний показатель потребительских цен в России за период c 26 сентября по 2 октября остался неизменным — инфляция за неделю составила 0%. Такие данные 4 октября приводит Федеральная служба государственной статистики.

Советский пищепром

Инфляция за период с начала октября, по оценкам Росстата, также составила 0%, с начала 2017 года — 1,7%.

За последнюю неделю куриные яйца подорожали на 2,8%, мясные консервы, чай и соль — на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,9%, гречневую крупу — на 0,8%, свинину, маргарин, водку и пшено — на 0,2%. Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,6%, в том числе белокочанная капуста, лук, морковь и яблоки подешевели на 1,8−2,8%. В то же время цены на помидоры и огурцы выросли на 0,4% и 0,3% соответственно.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли на 0,1%.

Отметим, что инфляция в России держится на нулевом уровне уже четвёртую неделю подряд. В августе Росстатом был зафиксирован рекордный показатель месячной дефляции за всю историю наблюдений — 0,5%. Инфляция за период с января по август 2017 года оценена в 1,8%.