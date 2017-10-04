Москва, 4 октября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. После нескольких экспериментов власти Москвы разработали грантовую систему поддержки столичных театров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Театр

Собянин уточнил, что финансирование театров разделяется на материальную и творческую составляющие.

Новая система грантовой поддержки театров предполагает финансирование материально-технической базы, коммунальных услуг, ремонтов, обновления оборудования.

«Грантами на творческую составляющую театры будут сами распоряжаться, которые не будут уменьшаться по чьей-либо прихоти», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что театры за счет привлечения зрителей и повышения своей популярности будут получать дополнительное финансирование.

Собянин добавил, что в театрах Москвы за последние годы число зрителей увеличилось в 1,5 раза. Мэр назвал рост посещаемости театров революционным.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года отдел маркетинга ялтинского театра имени А.П. Чехова сообщил, что театр может закрыться из-за недофинансирования. Эту проблему в начале лета стали решать национализацией театра. В июне 2017 мэр Ялты Андрей Ростенко сказал, что театр будет реорганизован в новое государственное бюджетное учреждение, что позволит решить финансовые проблемы.

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