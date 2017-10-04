Белгород, 4 октября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В Белгороде водителям машин скорой помощи запретили превышать скорость, когда они едут на срочный вызов к пациенту. Соответствующее распоряжение главного врача ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Белгорода», датированное 29 сентября, опубликовал белгородский блогер Сергей Лежнев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Превышать скорость водителям запретили из-за того, что в адрес больницы приходят штрафы. Камеры видеонаблюдения на дорогах фиксируют нарушения, не учитывая того факта, что машины скорой со спецсигналами могут при необходимости отступать от ПДД.

«В связи с участившимися случаями поступления в учреждения постановлений по делу об административных правонарушениях водителями ОГБУЗ «ССМП» г. Белгорода правил дорожного движения из центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения:

Запретить водителям скорой помощи при выполнении экстренных вызовов к больным и пострадавшим с использованием звукового и светового сигналов, превышать предельную допустимую скорость движения на данном участке дороги», — говорится в документе, опубликованном блогером.

Вину в сложившейся ситуации Лежнев возложил на отсутствие единой базы данных машин экстренных служб. Приходящие из центра видеофиксации квитанции об оплате штрафа можно обжаловать, но для этого медикам для оправдания приходится собирать документы по каждому конкретному случаю, что еще сильнее усложняет жизнь медикам.

«Казалось бы, в наш век высоких технологий совсем не трудно узнать, куда именно ехала скорая помощь. И не ждать, пока принтер распечатает фотографию нарушений и квитанцию, которые потом отправят по почте, обжалуют, а затем уже примут решение штрафовать или нет. Но это, похоже, вопрос не самого ближайшего будущего. А пока получается проще заранее считать всех виноватыми, а уж потом разбираться», — заключает блогер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2016 года вызов «скорой» обернулся громким уголовным делом. Тогда причиной скандала также стали бюрократические проволочки в медицинских учреждениях. Мужчина, которому вызвали врачей, скончался в реанимации после того, как его четыре часа возили по разным больницам. Скорая помощь привезла пациента в горбольницу №1, однако госпитализировать его отказались. В машине больного возили на «Станцию скорой медицинской помощи», в горбольницу №2, а потом снова привезли в городскую больницу №1, где поместили в реанимационное отделение. Утром следующего дня потерпевший скончался.

Следственные органы возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза и служебная проверка. Однако департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области не нашел вины медиков в смерти мужчины. В официальном сообщении департамента говорилось, что результаты проверки показали «отсутствие нарушений в действиях медицинского персонала» всех трех больниц. А мужчина, которого «катали» по городу, все равно вызвал врачей слишком поздно, и сопутствующие заболевания привели к его гибели.