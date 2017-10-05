Тбилиси, 5 октября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Принятие грузинской Конституции, одобренной, наконец, парламентским большинством Грузии, сразу поставило вопрос о путях преодоления раскола между парламентом и президентом. О том, как развиваются события вокруг этого драматического момента современной грузинской истории, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Никола Пиросмани. Кутеж Гвимрадзе

Председатель грузинского парламента Ираклий Кохабидзе выразил согласие с возможностью президентского вето на предлагаемый проект Конституции. Это дает возможность продолжить доработку спорных пунктов, вызвавших противостояние партии «Грузинская мечта», предводительствующей парламентское большинство со всеми прочими политическими силами страны. Интересно, что компромисс, судя по всему, достигнут не без учета мнения международных экспертов Венецианской комиссии. Эта группа экспертов еще 22 сентября выступила с предварительным заключением по поводу отсрочки принятия пропорциональной системы выборов, назвав ее «важным препятствием на пути к достижению консенсуса».

Споры о мажоритарной и пропорциональной системах никак не утихают и, по всем прогнозам, будут еще долго будоражить грузинский политикум. В то же время первые попытки начать обсуждение этой и других проблем, связанных с принятием новой Конституции, натолкнулись на обструкцию, предъявленную «Грузинской мечтой», не пожелавшей прислать своих представителей на встречу с президентом 28 сентября. Причиной такого поведения председатель парламента Кохабидзе назвал нежелание вставать в один ряд с оппозиционными партиями, настаивая на первенстве «Грузинской мечты» в выражении воли большинства.

О том, как развиваются события вокруг принятия новой грузинской Конституции, читайте в статье: Грузия: Конституция принята, ожидается вето

Читайте также другие статьи Ирины Инашвили, посвященные внутренней и внешней политике Грузии.