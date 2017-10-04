Москва, 4 октября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своём отношении к президенту США Дональду Трампу. Об этом глава государства рассказал сегодня, 4 октября, в рамках форума «Российская энергонеделя», отвечая на соотвествующий вопрос.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Путин отметил, что у него «практически нет личных отношений» с президентом США Трампом. Они встречались только один раз и ещё несколько раз просто говорили по телефону.

«Личных отношений практически нет. Мы виделись один раз. Несколько раз говорили на различные темы, представляющие взаимный интерес, по телефону. В том числе это касалось и сирийской проблематики», — рассказал Путин.

Также он подчеркнул, что по сирийскому вопросу Россия сотрудничает с США по очень многим линиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российской политической элите было некоторое ожидание, что с приходом к власти в США Дональда Трампа российско-американские отношения несколько улучшатся.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп действительно заявлял, что выступает за сближение с Россией и снятие антироссийских санкций. Однако, придя к власти, он столкнулся с мощной внутриполитической оппозицией в лице Демократической партии и её функционеров, занимающих множество постов в американском государственном аппарате со времён Обамы.

В итоге Трамп фактически проиграл внутриполитическую борьбу и вынужден был вести внешнеполитический курс, фактически идентичный курсу администрации Обамы.