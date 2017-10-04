Ярославль, 4 октября, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В Министерстве культуры России прошло совещание совета по проекту «Золотое кольцо России». На нем были рассмотрены механизмы включения городов в национальный туристический маршрут. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский музей-заповедник

Оргкомитетом по развитию маршрута «Золотое кольцо» Минкульта, в состав которого вошли министры культуры и туризма регионов, ведущие представители туристской индустрии России, деятели культуры, был составлен список базовых критериев, необходимых для включения в маршрут.

Критерии разбиты на пять пунктов: историко-культурный, рекреационно-развлекательный, инфраструктурный, туристско-информационный и транспортно-логистический. Историко-культурный критерий включает согласование застройки в историческом центре в соответствии с условиями охраны культурного наследия. Город-кандидат должен обладать большим процентом отреставрированных объектов. Кроме этого, в городах, претендующих на включение в «Золотое кольцо», надо создавать городские туристские порталы и туристские зоны на местах.

«Эти критерии только разработаны. Надо проанализировать, как они будут применяться на местах. Многие территории, развивающие туризм, хотели бы присоединиться к национальном маршруту. Слышала, что хочет это сделать Тула, Калуга, Нижний Новгород. У расширения «Золотого кольца» есть свои плюсы и минусы, надо смотреть, как новые правила отразятся на его развитии. В любом случае хорошо, что правила появились и стало ясно, к чему стремиться», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Изначально в маршрут «Золотое кольцо России» входило 9 городов, которые 19 августа подписали в Ярославле документ о создании Союза городов Золотого кольца. Теперь они намерены синхронизировать свои позиции по многим вопросам.

На совещании был утвержден логотип «Золотое кольцо России», выбранный в ходе народного интернет-голосования. Он будет использоваться для продвижения маршрута в регионах.