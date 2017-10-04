Москва, 4 октября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. МИД РФ ведёт работу по установлению гражданства и местонахождения захваченных террористами в Сирии лиц, якобы являющихся российскими военнослужащими. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 4 октября.

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«На данный момент МИД совместно с другими ведомствами и зарубежными коллегами в регионе ведет работу по установлению их гражданства и возможного местонахождения, выясняются причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения», — заявила Захарова.

По ее словам, как только появилась информация о похищении в Сирии граждан РФ боевиками, все имеющие отношение российские ведомства «начали прорабатывать эту тему», однако работа осложнена тем, что до сих пор террористами не объявлены какие-либо требования для освобождения заложников.

На прошлой неделе информационное агентство Амак, контролируемое ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, будто в провинции Дейр-эз-Зор в плен попали двое российских военных, а позже было опубликовано видео с двумя захваченными лицами.

Министерство обороны России опровергло сведения о причастности захваченных к Вооружённым силам РФ, объявив, что «военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».