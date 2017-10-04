Обнинск, Калужская область, 4 октября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Житель Обнинска купил с рук две монеты биткоин за тысячу рублей у «интеллигентного вида цыган». Об этом написала жена обманутого в социальной сети «ВКонтакте» 4 октября.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

Женщина написала:

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткоины. Муж купил 2 штуки на 1000 р, пришел домой — оказалось, подделка, и продать их невозможно».

Цыгане сказали, что биткоин постоянно дорожает и в ноябре можно будет заработать несколько тысяч.

Подарочные монеты с изображением биткоина продаются в интернет-магазине за 80 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство России не планирует регулировать криптовалюты.

Днем ранее, 25 сентября, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюты должны быть оперативно легализованы для защиты граждан от возможных случаев мошенничества.

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