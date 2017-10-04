Мадрид, 4 октября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» может предложить за нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна £177 млн (около €200 млн). Об этом 4 октября сообщает Don Balon.

Catherine Kõrtsmik Гарри Кейн

По информации издания, «Реал» может выйти на трансфер Кейна летом 2018 года. При этом утверждается, что часть суммы на покупку 24-летнего форварда может быть получена за счёт продажи Карима Бензема или Гарета Бэйла.

В том случае, если трансфер состоится, он станет самым дорогим в истории мадридского «Реала». На сегодняшний день таковым является трансфер Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в 2013 году за €100 млн.

Гарри Кейн в сезоне-2016/17 стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги. Он забил 29 голов в 30 матчах.

Напомним, на сегодняшний день самым дорогим футболистом является бразильский нападающий Неймар, перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн.