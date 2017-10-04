Ярославль, 4 октября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Ярославские архитекторы и художники считают конкурс на создание проекта объемно-пространственной композиции знака, обозначающего въезд в город Ярославль со стороны Москвы, непродуманным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация Игоря Гаврилова Старый въездной знак

Напомним, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил на своей странице в Facebook о том, что работы по установке нового въездного знака со стороны Москвы остановлены. Был объявлен новый конкурс, первый этап которого продлится две недели. По его итогам рабочая группа отберет ряд проектов, которые пройдут во второй этап. Далее авторам будет предложено доработать свои эскизы с учетом замечаний экспертной комиссии. Окончательный вариант проекта стелы будет утвержден по итогам двух этапов конкурса.

Ярославские архитекторы и художники очень удивились «продуманности» этого конкурса.

«Объявляется конкурс без конкурсной документации, правовых оснований проведения конкурса, координаторов конкурса, регистрации работ, без объявления состава жюри конкурса и регламента его работы и т. д. Вместо «пистолета» будет АКМ», — сказал член правления Ярославской организации Союза архитекторов России Юрий Тимошин.

Анатолий Мартынов, который 10 лет был главным художником Ярославля, тоже удивляется: «Прочитал так называемые «условия» конкурса. Сроки смешные, нет ни состава жюри, ни призового фонда. В серьезном конкурсе есть, как минимум, три призовых места, которые оплачиваются премиями. А здесь — победитель получает право заключить договор на разработку рабочей документации. Нет материалов конкурса — ни топосъемки, ни фотофиксации места, ни выкопировки из Генплана» .

Архитекторы считают, что не стоит «гнать лошадей»: надо провести нормальный конкурс, отвести на это несколько месяцев и сделать достойный знак.

Нынешний конкурс они хотят бойкотировать.