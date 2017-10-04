Москва, 4 октября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Россия требует от властей Польши восстановить первоначальный облик памятника солдатам Красной армии в городе Щирке, который был осквернён вандалами, а также найти и привлечь к ответственности виновных, заявила 4 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Жители Варшавы и бойцы Красной Армии. 1945

«В соответствии с действующими между Россией и Польшей соглашениями в мемориальной сфере решительно требуем от польской администрации ликвидировать последствия очередного акта вандализма», — приводит слова Марии Захаровой телеканал RT.

Представитель МИД России также подчеркнула, что осквернение памятника в Щирке стал уже одиннадцатым случаем вандализма в отношении мемориальных объектов в Польше с начала 2017 года.

«Речь идёт о продолжающейся вакханалии вокруг военно-исторического наследия, ответственность за которую несут власти страны», — отметила Мария Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября стало известно об осквернении вандалами памятника солдатам Красной армии, установленного в польском городе Щирк в Силезском воеводстве на юге страны.

Неизвестные разбили плиту с надписью, а на памятник был красной краской нанесён знак сражающейся Польши — символ в форме якоря, где буква «P» символизирует Польшу, а «W» — борьбу. Этот знак использовался антикоммунистическими силами в Польше.