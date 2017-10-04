Москва, 4 октября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания на форуме «Российская энергонеделя» рассказал анекдот про израильского солдата, проведя параллель с форматом дискуссии в рамках мероприятия.

Kremlin.ru Пленарное заседание форума «Российская энергетическая неделя». Москва, 4 октября 2017 года

Дело в том, что ведущий форума задавал вопросы исключительно Владимиру Путину и фактически игнорировал остальных участников пленарного заседания.

После ответа на очередной вопрос российский лидер решил намекнуть ведущему на его некорректную работу с помощью анекдота.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают:

«Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?» — «Я возьму УЗИ и буду стрелять». — «Молодец. А если на тебя идут танки?» — «Я возьму гранатомет и буду защищаться». — «Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?»

И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь, на этой панели, выступаю?

В зале встретили анекдот хохотом и аплодисментами.

Ведущий форума пообещал, что обязательно обратится к другим участникам дискуссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская энергетическая неделя проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября. На этом форуме обсуждаются вопросы развития нефтяной, газовой, угольной отраслей экономики, а также нефтехимической промышленности и ряд других.