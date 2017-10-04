Москва, 4 октября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Несмотря на непоследовательную позицию западных стран, политическое урегулирование в Сирии продолжается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 4 октября.

Минобороны России Оказание гуманитарной и медицинской помощи российским Центром примирения ВС РФ в Сирии

«Несмотря на опасные вылазки террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ан-Нусры (Джебхат ан-Нусра — организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытаются воспользоваться двойными стандартами и непоследовательностью некоторых наших партнёров по борьбе с международным терроризмом, чтобы сорвать движение к миру и политическому урегулированию, в развитии ситуации в Сирии в последнее время превалируют позитивные тенденции», — заявила Захарова.

По её словам, ВКС РФ провели эффективную воздушную операцию в Сирии: в результате авиаудара 3 октября уничтожены несколько полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а её лидер получил тяжелые ранения.

При этом имеющие место отдельные провокации со стороны террористов носят несистемный характер и не подрывают режим прекращения боевых действий в Сирии, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В данный момент Россия не только ведет подготовку к седьмым межсирийским переговорам в Астане, но и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению САР. В том числе в Дэйр-эз-Зоре происходит разминирование и очистка дорог к социальным учреждениям, констатировала Захарова.

«Медики Минобороны РФ привезли с собой 7 тонн медикаментов, поскольку из-за односторонних санкций со стороны США, стран ЕС и ряда других государств Сирии не хватает качественных лекарств», — добавила дипломат.

В то же время в МИД РФ с удовлетворением отмечают, что в работе по гуманитарной помощи активизировались Красный крест и ООН, направлявшие в последнее время гуманитарные грузы в различные районы Сирии.