Чебоксары, 4 октября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Уголовное дело о клевете, которое возбудили в отношении бывшего главного редактора газеты «Эксперт Чувашии» (уже не существующей), получившей репутацию чувашского «Шарли Эбдо» за политическую «чернуху» и карикатуры, в регионе произвело эффект разорвавшейся бомбы. И дело не столько в том, что это первое в регионе дело после возврата в уголовный кодекс статьи о клевете. Это ярко и символично характеризует всех участников этого процесса — как закулисных, так и явных. Депутата Госдумы Олега Николаева («Справедливая Россия»), который добился в суде справедливости и доказал, что его оклеветали. И сделал это он без суеты, продемонстрировав последовательность в действиях, что является чрезвычайно важным качеством для политика. Результат может получиться оглушительным, когда на свет один за другим будут выходить высокопоставленные персонажи, сопричастные к появлению данного издания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Шарли Эбдо»

Газета «Эксперт Чувашии» появилась в феврале 2015 года, накануне выборов главы Чувашии, и «умерла» вместе с окончанием предвыборной кампании. Её тираж составлял 350 тыс. экземпляров (численность всего населения республики, включая младенцев, — 1,2 млн человек), распространялась она бесплатно, что требовало колоссальных финансовых вливаний. Даже старт газеты представлял интерес: колонка главного редактора была написана от мужского лица, а подпись стояла — женская (мужчина вовремя соскочил). Примечательны здесь были даже не тексты, а карикатуры на известных недругов и оппонентов баллотирующегося на пост главы республики Михаила Игнатьева. В частности, объектами для карикатурного «надругательства» были выбраны Николай Фёдоров, на тот момент возглавляющий Минсельхоз РФ (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации), его зам Павел Семёнов (ныне — статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей), справороссы — депутат Госдумы Анатолий Аксаков (ныне — глава думского комитета по финансовым рынкам) и Олег Николаев (тогда — соперник Игнатьева, получивший в итоге второй результат, ныне депутат Госдумы). После первого же номера издание окрестили чувашским «Шарли Эбдо» и прочили судебные перспективы. Иски не заставили себя ждать.

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Олег Николаев баллотировался тогда на пост главы Чувашии и претендовал на роль федерального политика, поэтому ему, пожалуй, досталось больше всего печатных и непечатных строк. Терпеть такое парламентарий не стал, подав в суд и доказав, что издание оклеветало его, опубликовав в сентябрьском номере (в 2015 году) сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство.

«По сути, эти «боевые листки» все как раз на клевете построены. Теперь автору статей газеты Дарье Комаровой предстоит дать опровержение в СМИ с тиражом не менее 350 тыс. экземпляров», — сообщала ранее партийная газета справороссов.

В августе 2016 года управление Роскомнадзора по Чувашии на основании судебных решений (о признании регистрации СМИ недействительной) заявило о прекращении деятельности газеты «Эксперт Чувашии».

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Через год силовики завели уголовное дело о клевете, возбуждённое в отношении бывшего главного редактора издания.

«По версии следствия, в сентябре 2015 года в Чебоксарах подозреваемая разместила на страницах одного из номеров газеты две статьи, содержащие заведомо ложные сведения об одном из кандидатов на должность главы Чувашской Республики (речь идёт об Олеге Николаеве — ИА REGNUM), порочащие его честь и достоинство, после чего распространила выпуск этого издания тиражом 350 тысяч экземпляров», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты подчёркивают, что в уголовном деле бывшего главного редактора, 28-летнюю девушку, просто использовали: «поматросили и бросили» те, кто реально стоял за этими публикациями и газетой в целом. Она «исполняла приказы, которые отдавались кураторами информационной политики в Чувашии».

«Это история, что называется, «с бородой», продолжается не первый год. Для меня совершенно очевидно, что она только числилась главным редактором, а реальными заказчиками и поставщиками информации были совсем другие лица. Откуда у 28-летней девушки миллионы рублей на издание цветной предвыборной газеты тиражом в 350 тысяч? Так как издание было проправительственным, то, вероятно, она думала, что стоящие за газетой высокие чины, отвечающие за выборы и информационную политику, помогут избежать наказания, что ей всё сойдёт с рук. Но её просто использовали, манипулировали, грубо говоря, «поматросили и бросили». И она перешла сейчас в стан оппозиции. Эта ситуация, в которую попала девушка, — предупреждение другим и олицетворение того, с кем в Чувашии нельзя работать», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик также подчеркнул, что «надо отдать должное» Олегу Николаеву, которой «пошёл до конца, добился справедливости». А если бы в эту борьбу включились «и Фёдоров, и Семёнов», то «можно было бы, наверное, достать и заказчиков».

Юрист, член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов напомнил, что «Эксперт Чувашии» выпустил один из последних номеров в 2015 году за «два-три дня до голосования» на выборах главы Чувашии — в результате в Центризбиркоме рассматривалась жалоба о нарушении избирательного законодательства, хотя тогда доказать это не удалось. Михайлов полагает, что за изданием газеты «стояли конкретные властные ресурсы»:

«Возможно, руководство региона причастно. Потому что, во-первых, сама газета была направлена против действующих кандидатов на пост главы Чувашии. Во-вторых, столь массовый тираж, да ещё в цветном исполнении требует больших финансовых ресурсов. В-третьих, ни у одной оппозиционной партии не было такой системы распространения — а газета распространялась по всей территории республики, по сути, уходила в каждый четвёртый дом в регионе. В-пятых, статьи носили заказной характер», — поясняет юрист.

В следственном управлении отмечают, что теперь подозреваемую ожидают допросы «для установления всех обстоятельств произошедшего». Можно предположить, что в ходе допросов Комарова, наконец, назовёт имена заказчиков. Чьи преступные деяния будет покрывать за своей подписью Комарова и будет ли — большой вопрос, при этом следует учесть, что её саму власти третировали как самовыдвиженца на выборах депутата Новочебоксарского горсобрания этой осенью, поскольку сейчас она — в стане оппозиционеров.

Напомним, главным пропагандистским рупором власти тогда был пресс-секретарь главы Чувашии Михаил Вансяцкий, а за саму предвыборную кампанию отвечал руководитель администрации Юрий Васильев.

Стоит отметить, что до этого в Чувашии самое громкое дело за клевету было в отношении главного оппозиционера Николая Фёдорова — Игоря Молякова (ныне глава фракции справороссов в Госсовете). В 2002 году он был признан виновным по самой строгой статье уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за клевету — часть 3 статьи 129 УК РФ. Он получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Часть 2, по которой возбуждено нынешнее дело в отношении бывшего главреда «Эксперта Чувашии», предусматривает наказание до 1 млн рублей штрафа или в размере заработной платы за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

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