Чебоксары, 4 октября, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Уголовное дело о клевете, которое возбудили в отношении бывшего главного редактора газеты «Эксперт Чувашии» (уже не существующей), получившей репутацию чувашского «Шарли Эбдо» за политическую «чернуху» и карикатуры, в регионе произвело эффект разорвавшейся бомбы. И дело не столько в том, что это первое в регионе дело после возврата в уголовный кодекс статьи о клевете. Это ярко и символично характеризует всех участников этого процесса — как закулисных, так и явных. Депутата Госдумы Олега Николаева («Справедливая Россия»), который добился в суде справедливости и доказал, что его оклеветали. И сделал это он без суеты, продемонстрировав последовательность в действиях, что является чрезвычайно важным качеством для политика. Результат может получиться оглушительным, когда на свет один за другим будут выходить высокопоставленные персонажи, сопричастные к появлению данного издания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
«Шарли Эбдо»

Газета «Эксперт Чувашии» появилась в феврале 2015 года, накануне выборов главы Чувашии, и «умерла» вместе с окончанием предвыборной кампании. Её тираж составлял 350 тыс. экземпляров (численность всего населения республики, включая младенцев, — 1,2 млн человек), распространялась она бесплатно, что требовало колоссальных финансовых вливаний. Даже старт газеты представлял интерес: колонка главного редактора была написана от мужского лица, а подпись стояла — женская (мужчина вовремя соскочил). Примечательны здесь были даже не тексты, а карикатуры на известных недругов и оппонентов баллотирующегося на пост главы республики Михаила Игнатьева. В частности, объектами для карикатурного «надругательства» были выбраны Николай Фёдоров, на тот момент возглавляющий Минсельхоз РФ (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации), его зам Павел Семёнов (ныне — статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей), справороссы — депутат Госдумы Анатолий Аксаков (ныне — глава думского комитета по финансовым рынкам) и Олег Николаев (тогда — соперник Игнатьева, получивший в итоге второй результат, ныне депутат Госдумы). После первого же номера издание окрестили чувашским «Шарли Эбдо» и прочили судебные перспективы. Иски не заставили себя ждать.

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Олег Николаев баллотировался тогда на пост главы Чувашии и претендовал на роль федерального политика, поэтому ему, пожалуй, досталось больше всего печатных и непечатных строк. Терпеть такое парламентарий не стал, подав в суд и доказав, что издание оклеветало его, опубликовав в сентябрьском номере (в 2015 году) сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство.

«По сути, эти «боевые листки» все как раз на клевете построены. Теперь автору статей газеты Дарье Комаровой предстоит дать опровержение в СМИ с тиражом не менее 350 тыс. экземпляров», — сообщала ранее партийная газета справороссов.

В августе 2016 года управление Роскомнадзора по Чувашии на основании судебных решений (о признании регистрации СМИ недействительной) заявило о прекращении деятельности газеты «Эксперт Чувашии».

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Через год силовики завели уголовное дело о клевете, возбуждённое в отношении бывшего главного редактора издания.

«По версии следствия, в сентябре 2015 года в Чебоксарах подозреваемая разместила на страницах одного из номеров газеты две статьи, содержащие заведомо ложные сведения об одном из кандидатов на должность главы Чувашской Республики (речь идёт об Олеге Николаеве ИА REGNUM), порочащие его честь и достоинство, после чего распространила выпуск этого издания тиражом 350 тысяч экземпляров», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты подчёркивают, что в уголовном деле бывшего главного редактора, 28-летнюю девушку, просто использовали: «поматросили и бросили» те, кто реально стоял за этими публикациями и газетой в целом. Она «исполняла приказы, которые отдавались кураторами информационной политики в Чувашии».

«Это история, что называется, «с бородой», продолжается не первый год. Для меня совершенно очевидно, что она только числилась главным редактором, а реальными заказчиками и поставщиками информации были совсем другие лица. Откуда у 28-летней девушки миллионы рублей на издание цветной предвыборной газеты тиражом в 350 тысяч? Так как издание было проправительственным, то, вероятно, она думала, что стоящие за газетой высокие чины, отвечающие за выборы и информационную политику, помогут избежать наказания, что ей всё сойдёт с рук. Но её просто использовали, манипулировали, грубо говоря, «поматросили и бросили». И она перешла сейчас в стан оппозиции. Эта ситуация, в которую попала девушка, — предупреждение другим и олицетворение того, с кем в Чувашии нельзя работать», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик также подчеркнул, что «надо отдать должное» Олегу Николаеву, которой «пошёл до конца, добился справедливости». А если бы в эту борьбу включились «и Фёдоров, и Семёнов», то «можно было бы, наверное, достать и заказчиков».

Юрист, член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов напомнил, что «Эксперт Чувашии» выпустил один из последних номеров в 2015 году за «два-три дня до голосования» на выборах главы Чувашии — в результате в Центризбиркоме рассматривалась жалоба о нарушении избирательного законодательства, хотя тогда доказать это не удалось. Михайлов полагает, что за изданием газеты «стояли конкретные властные ресурсы»:

«Возможно, руководство региона причастно. Потому что, во-первых, сама газета была направлена против действующих кандидатов на пост главы Чувашии. Во-вторых, столь массовый тираж, да ещё в цветном исполнении требует больших финансовых ресурсов. В-третьих, ни у одной оппозиционной партии не было такой системы распространения — а газета распространялась по всей территории республики, по сути, уходила в каждый четвёртый дом в регионе. В-пятых, статьи носили заказной характер», — поясняет юрист.

В следственном управлении отмечают, что теперь подозреваемую ожидают допросы «для установления всех обстоятельств произошедшего». Можно предположить, что в ходе допросов Комарова, наконец, назовёт имена заказчиков. Чьи преступные деяния будет покрывать за своей подписью Комарова и будет ли — большой вопрос, при этом следует учесть, что её саму власти третировали как самовыдвиженца на выборах депутата Новочебоксарского горсобрания этой осенью, поскольку сейчас она — в стане оппозиционеров.

Напомним, главным пропагандистским рупором власти тогда был пресс-секретарь главы Чувашии Михаил Вансяцкий, а за саму предвыборную кампанию отвечал руководитель администрации Юрий Васильев.

Стоит отметить, что до этого в Чувашии самое громкое дело за клевету было в отношении главного оппозиционера Николая Фёдорова — Игоря Молякова (ныне глава фракции справороссов в Госсовете). В 2002 году он был признан виновным по самой строгой статье уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за клевету — часть 3 статьи 129 УК РФ. Он получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Часть 2, по которой возбуждено нынешнее дело в отношении бывшего главреда «Эксперта Чувашии», предусматривает наказание до 1 млн рублей штрафа или в размере заработной платы за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов.

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