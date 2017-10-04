Москва, 4 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Рубль в ближайшее время ожидает умеренное падение на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

ИА REGNUM

Цена нефти марки Brent 4 октября просели ниже 56 долларов за баррель, несмотря на то, что на прошлой неделе стоимость сырья обновила максимумы 2015 года и превысила 58 долларов за баррель.

«Фактически, у рубля сейчас есть только операции кэрри-трейд (покупка высокодоходной и продажа низкодоходной валюты — Прим.ред.), но из-за нынешней динамики цен на нефть и падения аппетита к риску у рубля больше шансов на ослабление, нежели чем на укрепление», — отмечает Люшин.

По его словам, ситуацию может изменить только ощутимый приток спекулятивного иностранного капитала или же рост цен на нефть выше 60 долларов за баррель.

«Однако вероятность реализации подобных сценариев крайне низка», — считает Люшин.

В то же время ожидать какого-либо существенного падения курса рубля к доллару США не стоит, уверен он.

«Мы стоим на пороге умеренного падения рубля. К концу ноября мы ожидаем курс у отметки 59 рублей за доллар», — предполагает Люшин.