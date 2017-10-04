Челябинск, 4 октября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Челябинск 4 октября переживает атаку телефонных террористов. Эвакуированы десятки объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

FailedImitator Телефонный терроризм

Официально число «заминированных» объектов не названо, но уже известно, что счёт идёт на десятки. Под раздачу телефонных террористов попали правительство Челябинской области, мэрия Челябинска, управление Федеральной антимонопольной службы и другие правительственные учреждения.

Эвакуированы также вузы, школы, детские сады, торговые центры. Сотрудники правоохранительных органов проверяют здания. Часть организаций уже проверены кинологами и взрывотехниками. Опасных предметов специалисты не обнаружены. Другим же объектам проверки только предстоят.

Сотрудников нескольких организаций распустили по домам. При этом некоторые граждане оставили на рабочем месте ключи от своих квартир и прочие необходимые предметы. Назад их не пускают.

В некоторых «заминированных» образовательных учреждениях досрочно прекращены занятия. Также прекратили работу детские сады. Родственникам детей пришлось отпрашиваться с работы, чтобы их забрать.

Сейчас силовики отрабатывают различные версии причин массового «минирования». А очевидцы сообщают о транспортном коллапсе в центре города. К заторам привела массовая эвакуация из зданий, подвергшихся атаке телефонных террористов.

Отметим, в пятницу, 29 сентября, нечто подобное пережил Екатеринбург. Всего было «заминировано» около 100 зданий. Силовики проверяли даже общественный транспорт, а таксисты взвинтили цены. Найти злоумышленников не удалось.