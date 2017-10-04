Тбилиси, 4 октября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Грузию в сентябре текущего года, составило 380 895 человек, что на 24,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Как заявляет заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Джавахадзе, туристами считаются те международные посетители, которые пробыли в стране 24 и более часов. В целом же в сентябре Грузию посетили 763 729 международных визитеров, что на 20,9% превышает показатель за сентябрь 2016 года. А за девять месяцев текущего года в Грузии побывали 5 822 835 международных путешественников, что на 19,2% больше показателя за январь-сентябрь прошлого года.

Михаил Лермонтов. Кавказский вид близ селения Сиони. 1837 — 1838

По заявлению замминистра, правительство Грузии продолжит мероприятия по содействию развитию туризма, в результате которых курорты страны смогут принимать иностранных посетителей в течение всех четырех сезонов. По ее же информации, вместе с потоком туристов растут и доходы от международного туризма. За 8 месяцев текущего года они составили $1859,6 млн, что на 29,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Значительный рост числа туристов отмечался в этом году из таких стран, как Саудовская Аравия, Иран, Украина, Израиль, Германия и Белоруссия.

Первое место по числу посетивших Грузию туристов, по данным за январь-сентябрь, занимает Азербайджан (1,3 млн человек, что на 11% выше показателя аналогичного периода прошлого года), второе — Армения (1,25 млн туристов, +16,2%), третье — Россия (1,1 млн туристов, +33,6%). По темпам роста численности туристов лидирует Саудовская Аравия (+175,9%), на втором месте — Иран (+127%), на третьем — Израиль (+34,9%).

Отмечается, что горный курорт Гудаури в прошедшем летнем сезоне принял в три раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. В Бакуриани число визитеров выросло на 46%.