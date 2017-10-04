Как «Яндекс» отдал советские разработки фашистам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Фармацевтический рынок России перенасыщен»: белорусские лекарства под угрозой;
- Ненаучное открытие: «Яндекс» назвал гитлеровцев авторами идеи советского спутника;
- Не все партнеры добросовестные: санкции в энергетике как способ конкуренции;
- Объявить Россию «агрессором»: проект закона о «реинтеграции» Донбасса внесен в Раду;
- Недружественный жест: в Польше неизвестные разрисовали консульство Украины.